Spiegel: Pařížané se stěhují za nižšími nájmy a kvalitou života

Paříž - Pandemie covidu-19 je pryč a turisté se vrátili do Paříže, čím dál více obyvatel už má ale tohoto velkoměsta dost. Ve francouzském hlavním městě tak bydlí stále méně lidí a ceny nemovitostí tam klesají. Radnice nyní jednají také o rušení školních tříd. Pařížany lákají k přestěhování menší města, trendu nahrává i práce z domova, píše německý týdeník Der Spiegel.

V době přísných protipandemických opatření utíkali někteří obyvatelé ze stísněných městských bytů na venkov, kde je více prostoru a také příroda. Díky možnostem, jaké nabízí home office, se někteří z nich teď rozhodují přestěhovat se natrvalo - a některá města už se snaží obyvatele metropole přitáhnout.

Loni na podzim spadla průměrná cena za metr čtvereční v Paříži pod symbolickou hranici 10.000 eur (235.500 Kč), uvedla realitní kancelář Century 21. S částkou 9758 eur byla cena za metr čtvereční meziročně o více než 1000 eur nižší. Kromě rostoucích úroků to má i jiné důvody - nabídku a poptávku pozměnily dopady pandemie a přesuny do okolí a na venkov, což vedlo k poklesu cen, vysvětluje agentura. Než se teď byt prodá, trvá to významně déle než dřív.

Paříž ztrácí obyvatele vytrvale už od roku 2012, vyplývá z údajů statistického úřadu Insee. V roce 2021 se populace zmenšila o 7800 na 2,139.900. Nižší počet lidí už se promítá i do chodu škol. Musejí se totiž zavírat třídy, což je fenomén, který byl typický spíše pro venkovské oblasti. Ve školním roce 2022 bylo zrušeno 50 tříd, protože ubylo 6000 žáků. Městské zastupitelstvo se ještě brání tomu, aby po letních prázdninách muselo zavřít dalších 157 tříd základních škol. Nastoupit má do škol o 4000 dětí méně než v předchozím roce.

Studie francouzského statistického úřadu vyčísluje dynamiku útěku z Paříže: loni připadalo na každých 22 domácností, které se do města přistěhovaly, 100 jiných, které město opustily. Podle studie k tomu přispívají rodiny s dětmi. Počet dětí ve školním věku se v Paříži v roce 2021 snížil o 2,1 procenta.

Z trendu stěhovat se z Paříže těží menší města, jako je Vannes v Bretani nebo alsaský Colmar. V Adrienovi a Marion, mladém páru s dvěma dětmi, zrálo rozhodnutí odstěhovat se z Paříže už za pandemie. Chtěli začít profesně znovu a do středu pozornosti postavit rodinu, řekl Adrien deníku Le Figaro.

"Máme už dost Paříže, dost věčné nejistoty, krádeží skútrů a dost lidí, kteří nezdraví na chodbách." Přestěhovali se tedy do malé obce v Dordogne na jihozápadě Francie a otevřeli si penzion a restauraci.

Pro Johanu, která se přestěhovala z Paříže do severofrancouzského Amiensu, byly důvodem ceny nájmů. "V Paříži jsme platili 1400 eur za 36 metrů čtverečních," říká. Teď bydlí v městské vilce poblíž centra a platí 800 eur za 75 metrů čtverečních.

Menší města lákají obyvatele Paříže a dalších velkých měst na výhody venkovského života. Reklama na Dunkerque ukazuje mladou rodinu na pláži u kanálu La Manche a propaguje přírodu, dobré vzdělávání a bezplatnou veřejnou dopravu. Departement Aveyron v jižní Francii láká na přírodu, zdravé jídlo a plavání v moři - a poukazuje na to, že díky dobrému internetovému připojení člověk i tak není odtržen od světa.

Laon na severu nabízí zájemcům o přistěhování bezplatný seznamovací víkend včetně pracovních nabídek a prohlídek bytů, informuje Le Figaro. Jedna letuška se rozhodla přestěhovat z Paříže do Laonu, protože dojezdová vzdálenost na letiště byla stejná.