Spiegel: Německo pošle Ukrajině tanky Leopard 2 a povolí to i spojencům

Berlín - Německo pošle Ukrajině tanky Leopard 2 a povolí to i spojencům, jako je Polsko, tvrdí server zpravodajského magazínu Spiegel. Kancléř Olaf Scholz, který to dlouho odmítal, se ke kroku podle serveru odhodlal po měsících zvyšujícího se tlaku ze strany koaličních partnerů i zahraničních spojenců a konzultacích se Spojenými státy. Země jako Polsko povolení Berlína k vývozu leopardů potřebují, protože jsou to tanky německé výroby.

"Rozhodnutí padlo: Německo dodá Ukrajině tanky typu Leopard 2," píše Spiegel, podle něhož půjde nejméně o rotu tanků. V jedné rotě je obvykle 14 tanků. Berlín první skupinu leopardů dodá ze zásob bundeswehru, ve střednědobém výhledu by některé tanky mohl dodat i zbrojní průmysl.

Německému rozhodnutí podle Spiegelu předcházely intenzivní a několikadenní konzultace se spojenci, především se Spojenými státy. Scholz vždy zdůrazňoval, že spolková republika tanky západní výroby případně dodá jen ve shodě s nimi. Dosud Západ napadenou Ukrajinu podporoval tanky ještě sovětské konstrukce či jejich modernizovanými verzemi.

Deník The Wall Street Journal dnes s odkazem na nejmenované představitele americké vlády napsal, že Washington se přiklání k dodávce svých tanků Abrams Ukrajině. Podle listu bude oznámení o poskytnutí amerických tanků součástí širší diplomatické dohody právě s Berlínem, která umožní dodávky tanků Leopard z německých zásob a od ostatních evropských zemí.

Kyjev o tanky Leopard žádal opakovaně, protože doufá, že jí jeden z nejpoužívanějších západních tanků pomůže prolomit ruské linie a dobýt zpět Rusy okupovaná území.