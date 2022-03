Špičky EU odsoudily ruské dezinformace o Ukrajině a vměšování do členských zemí

Štrasburk - Špičky Evropské unie dnes ve Štrasburku varovaly před ruským vměšováním do západních demokracií a před dezinformacemi. Kreml je podle nich šíří v zahraničí a využívá k ospravedlnění invaze před svými občany. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella je potřeba, aby proti tomuto postupu EU aktivně bojovala. Místopředsedkyně Evropské komise (EK) Věra Jourová přirovnala počínání Moskvy k praktikám sovětského režimu, které jsou Evropě známé už desítky let.

"Jsme svědky toho, jak pokračuje ruský útok na Ukrajinu. Tento útok bolestně ukazuje, jak nezbytně musíme věnovat pozornost zahraničnímu vměšování a zejména zahraničním dezinformacím a manipulacím s informacemi. Ty představují skutečnou hrozbu pro naši demokracii, stabilitu a bezpečnost, a my se jimi musíme zabývat," uvedl Borrell na úvod rozpravy o zprávě Výboru pro otázky zahraničního vměšování.

Podle Borrella je Kreml v propagandě velmi účinný. Před invazí si připravoval půdu tím, "že zobrazoval Rusko a ruský lid jako oběti genocidy". Stovky dezinformací ale podle šéfa unijní diplomacie kolují i v Evropské unii. Borrell připomněl, že EU proto mimo jiné zakázala šíření vysílání ruské televize RT a webu Sputnik, a to kvůli jejich dezinformačnímu obsahu.

"Víme že zahraniční vměšování a dezinformace jsou součástí vojenské doktríny již desetiletí. Rusko nás systematicky připravovalo, že se to stane," řekla europoslancům Jourová. "Vidíme, že tento scénář není úplně nový. Ti, kteří si pamatují časy Sovětského svazu, jako já, vědí, že pravda byla největším nepřítelem tohoto represivního režimu," řekla Jourová. Putin chce podle ní zaslepit a ohlušit svůj národ. Přivítala proto pondělní rozhodnutí americké společnosti Netflix, která oznámila, že v Rusku přeruší dostupnost své internetové televize.

Borrell i Jourová uvedli, že je naléhavě zapotřebí, aby EU posílila boj proti zahraničnímu vměšování a dezinformacím. Poslanci budou ve středu hlasovat o návrhu usnesení, který zahrnuje postupy, jak zahraničním útokům čelit, i jak jim předcházet. Navrhuje mimo jiné sankční režim či osvětové kampaně.

Česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová uvedla, že invaze na Ukrajinu potvrdila zjištění výboru pro zahraniční vměšování a dezinformace, který koordinuje. Diktátoři podle Gregorové zneužívají netransparentní financování v EU, aby si koupili vliv, a šíří svou propagandu na sociálních sítích, které sedmadvacítka dostatečně nereguluje.

Europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský ČTK řekl, že je naprosto neakceptovatelné, aby jakékoli státy zvnějšku zasahovaly do demokratických procesů v EU; sedmadvacítka podle něj musí proti vměšování bojovat rázněji.

"Evropská unie se určitě snaží tyto záležitosti koordinovat, ale podcenila a dlouhodobě podceňuje to, co kritizujeme - boj s dezinformacemi," uvedl Zdechovský. Dezinformátoři jsou podle něj silní a řada zemí ani sociální sítě proti nim dostatečně nezakročují. Lživé příspěvky by měly buď označovat, nebo mazat, prohlásil poslanec.