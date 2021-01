Špičky části opozice hájily odškodňovací zákon a volební změnu

Praha - Špičky opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 hájily dnes ve Sněmovně odškodňovací zákon a zavedení korespondenční volby ze zahraničí. Nynější vládní programy náhrad podnikatelům omezeným protikoronavirovými opatřeními pokládají za složité a neúčinné. Korespondenční volba by Čechům v cizině podle nich usnadnila výkon volebního práva. Opoziční SPD a KSČM už ohlásily, že program schůze nepodpoří. SPD kritizuje korespondenční volbu.

Odškodňovací zákon by poslanci měli považovat za samozřejmost, míní předseda ODS Petr Fiala. "Pokud státní moc dočasně omezí nebo zakáže výkon svobodné ekonomické činnosti, musí následovat kompenzace," uvedl. Šéf lidovců Marian Jurečka poukazoval na to, že zákon by stanovil jasná a předvídatelná pravidla náhrad za omezení podnikání. "Podnikatelé ztrácejí důvěru, že stát to myslí s kompenzacemi vážně," soudí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Chceme usnadnit výkon svobodného volebního práva až půlmilionu českých občanů, kteří žijí v zahraničí," popsal úlohu korespondenční volby Fiala. Podle Pekarové Adamové mají Češi v zahraničí jen teoretickou možnost volit, když musí cestovat do volebních místností desítky, stovky nebo i tisíce kilometrů. Podle Jurečky je nynější situace neférová.

Naopak předseda SPD Tomio Okamura ohlásil, že hnutí právě kvůli zavedení korespondenční volby program schůze nepodpoří. Opoziční novelu označil za absurdní a účelovou. "Odmítáme možnost manipulování voleb," řekl Okamura, podle něhož je korespondenční hlasování "cesta do pekel". Podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa postup iniciátorů schůze omezuje právo na interpelace, které pravidelně připadají na čtvrtek. Nařkl je z politických her.

Trojice stran spolupracujících ve volební koalici Spolu chtějí ve Sněmovně projednat také odebírání části sociálních dávek při neplacení pokut za závažné přestupky a zjednodušení postupu vydávání průkazů lidí se zdravotním postižením. Je však možné, že Sněmovna návrh programu nakonec neschválí a schůze se neuskuteční. Kladný postoj ke schůzi zaujali Piráti, byť se jim nelíbí navrhované změny v dávkách v hmotné nouzi. "Jde o peníze pro rodiny, které jsou na dně. Minimum je potřeba lidem ponechat," řekl pirátský místopředseda dolní komory Vojtěch Pikal.