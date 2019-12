Šperky a hodinky za 20 milionů ukradli maskovaní lupiči v Praze

Praha - Šperky a hodinky za asi 20 milionů korun ukradli 16. prosince v noci maskovaní lupiči v nákupním centru v Praze 4. Policisté hledají lupiče i možné svědky a o pomoc při pátrání prosí i veřejnost. Na policejním webu to dnes oznámila mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová. Na videu z bezpečnostní kamery, které policie zveřejnila, je vidět sedm lupičů. Podobný případ se stal v Praze na konci října, kdy skupina maskovaných lupičů ukradla mobily za miliony.

Oznámení o vloupání do nákupního centra v ulici Na Pankráci dostali policisté 16. prosince krátce před 02:30. Jedná se podle mapky pohybu lupičů zveřejněné policisty o centrum Arkády Pankrác. Podle záznamu z kamery přiběhli lupiči v bundách s kapucemi, kuklách a rukavicích ke vchodu do centra, rozbili prosklené vstupní dveře a šest jich postupně vběhlo dovnitř. Sedmý zůstal před vchodem a po celou dobu vloupání hlídkoval a mluvil s někým přes vysílačku. Vloupání trvalo od rozbití dveří do útěku pachatelů s lupem jen asi dvě a půl minuty.

"Skupina maskovaných osob v černém oblečení se vloupala do hodinářství a klenotnictví, kde odcizili velké množství náramkových hodinek a šperků," uvedla k případu Siřišťová. Pachatelům hrozí až deset let vězení.

Detektivové podle kamerových záznamů vytipovali možnou únikovou trasu podezřelých. "Proto žádají svědky, kteří se pohybovali v pondělí 16. prosince v čase od 02:18 do 02:22 v okolí ulic Na Pankráci, Pujmanové, Nad Pekařkou nebo v přilehlých parcích, nechť se ozvou na linku 158. To samé platí i v případě, pokud poznáváte osoby na záběrech, které rozbily vstupní dveře," sdělila mluvčí policie.

Velmi podobný případ se stal v noci na 30. října ve skladu v Lužné ulici v pražských Vokovicích. Skupina maskovaných lupičů tam tehdy ukradla stovky mobilních telefonů dohromady za několik milionů korun. Přesný počet pachatelů a další podrobnosti k případu tehdy nechtěla mluvčí policie uvést.