Spekulace: Značka Seat by mohla skončit

Mateřský koncern španělské automobilky Seat, německý Volkswagen, nepočítá s žádnými elektromobily, jež by měly v budoucnu sjíždět z linek tradičního jižanského výrobce. Odbory v Barceloně už údajně troubí na poplach.

Vlastně mělo jít o nijak neobvyklou výroční tiskovou konferenci. Poté, co předseda představenstva Wayne Griffiths v polovině března tuto akci zahájil, se však zmínil téměř výhradně o sesterské značce Seatu, jíž je Cupra. Čtyři nové modely vozu, označovaného jako “hybrid se španělským temperamentem”, se mají objevit na trhu do roku 2025. O nových modelech Seatu zato nepadlo ani slovo. Naopak, zazněla předpověď pro Cupru: v roce 2021 se tržby dostaly na 2,2 miliardy eur, za rok 2022 to má být více než dvojnásobek. Konkrétně pět miliard.

„Schopnost udržitelné budoucnosti našeho podniku silně závisí na růstu značky Cupra. Totoho nového člena rodiny chápeme jako páku pro zvýšení naší ziskovosti,” zdůraznil Griffiths.

Seat, zavedená španělská součást Volkswagenu, má zato s hospodařením problém. Je jediným producentem osobních vozidel v koncernu, který skončil předešlé dva uzavřené roky v červených číslech. To se mělo změnit právě s Cuprou, již představil Seat poprvé na exkluzivní akci v Barceloně v na jaře 2018. Její vývoj a výroba jdou od té doby na vrub Seatu, který investuje do podznačky většinu svých zisků. Ambicí je, aby se v následujících letech stala Cupra synonymem pro vyhledávané sportovní elektroauta pod střechou Volkswagenu.

Naproti tomu z plejády Seatů není v současnosti ani jeden, který by bylo možné zakoupit aspoň v nabíjecí verzi plug-in. Plně elektrický model není ani na dohled. Pravděpodobnost, že by Seat coby výrobce vozů čistě na spalovací pohon do konce dekády skončil, nabírá na obrátkách, píše německý deník Handelsblatt.

Evropská komise loni v červenci při oznámení přelomového klimatického balíčku navrhla, aby byl prodej nových aut na benzínový či dieselový pohon v Evropské unii od roku 2035 prakticky vyloučen. Důvodem je snaha, aby nové vozy od tohoto data nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého. Unijní exekutiva chce také výrazně podpořit prodej elektromobilů, pro něž by měly členské země budovat podstatně více dobíjecích stanic. Plán musí nejprve schválit členské státy a Evropský parlament, což může podle unijních činitelů i kvůli očekávaným námitkám části automobilové lobby trvat až několik let.

Rok 2035 souvisí s cílem dosažení takzvané klimatické neutrality do poloviny století. Komise počítá s průměrnou životností automobilu 15 let, takže v roce 2050 by podle jejích představ neměla v Evropě jezdit prakticky žádná auta s klasickým spalovacím motorem.