Herec Otakar Brousek (uprostřed) v roli Tomáše Garrigua Masaryka přijel 21. prosince 2018 do Českých Budějovic speciálním vlakem, který připomněl příjezd prvního československého prezidenta v roce 1918. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Speciální vlak připomněl příjezd prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Souprava se vydala z Dolního Dvořiště přes České Budějovice, Tábor do Prahy. Její dnešní etapa končila v Českých Budějovicích, v sobotu vlak pokračuje do Prahy. Souprava kopíruje cestu, kterou Masaryk absolvoval před 100 lety při návratu z exilu po první světové válce do tehdejšího Československa. Historický expres připravily České dráhy a táhne jej parní lokomotiva jako před 100 lety. Masaryka představuje herec Otakar Brousek.

Souprava zastavila v Českých Budějovicích, kde se v prosinci 1918 tehdy už zvolený prezident nové republiky rovněž zdržel. Masaryk tenkrát na voze taženým koňmi vyjel z nádraží na českobudějovickou radnici, kde ho vedení města přijalo. Stejnou cestu absolvoval Brousek také dnes.

"Čeká nás ještě mnoho práce. A bude to práce možná mnohem těžší než dosud. A já vás každého zvu k této práci, která nám všem musí býti společná," připomněl dnes v Českých Budějovicích herec Masarykova slova. Slavnostní soupravu dnes vítaly na českobudějovickém vlakovém nádraží stovky lidí. Vytvořily špalír i v nádražní hale, kudy delegace přišla ke kočáru s koňmi.

Železniční souprava na trati jako před l00 lety v sobotu ještě zastaví ve Veselí nad Lužnicí, Táboře, Benešově u Prahy a v Praze. Všechna města a obce si u této příležitosti připravila doprovodný program.

V Praze se pak Masaryk před nádražím setká se zástupci historických spolků a ve Vrchlického sadech s veřejností. Následovat bude průvod Opletalovou ulicí na Václavské náměstí k soše sv. Václava. Poté se ve Vrchlického sadech uskuteční divadelní představení Republika, takový krásný sen.