O specifických problémech, které způsobuje část turistů, která do hlavního města přijíždí výhradně za levným alkoholem, hovoří v rozhovoru starostka Městské části Praha 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). Praha 1 chce po magistrátu, aby v rámci městské policie zřídil speciální jednotku, která by tyto problémy řešila. Měla by být podobná těm, které zasahují na demonstracích či při fotbalových zápasech. Městská část je podle Radoměřské připravena poskytnout těmto strážníkům například bydlení nebo pomoci při jejich školení.

"Městská část má velký zájem na tom, aby se ty negativní vlivy nebo negativní jevy turismu pokud možno potlačovali. Ten jeden z těch negativních jevů je ten, my tomu říkáme pracovně alkoturismu, to jsou skutečně skupiny turistů, kteří sem nejedou ani za kulturou, ani za turistickými zážitky, ale prakticky výlučně za levným alkoholem. A takoví turisté tady samozřejmě se také nechovají jako vítaní hosté," uvedla Radoměřská.