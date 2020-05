Speciální školy pro autisty se možná otevřou od 1. června

Praha - Vláda by v pondělí měla rozhodnout o možnosti znovuotevření speciálních škol pro mentálně a tělesně postižené, autisty nebo děti s poruchami chování, které na rozdíl od jiných základních škol zůstanou i po 25. květnu kvůli opatřením proti koronaviru zavřené. Podle ministerstva školství by se do nich žáci mohli vrátit od 1. června. Záležet ale bude na vládě a ministerstvu zdravotnictví. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Podle současné metodiky ministerstva školství by se mohly pro děti na prvním stupni otevřít od 25. května vedle běžných škol i školy speciální pro žáky s vývojovými poruchami učení, komunikačních schopností, zrakovým nebo sluchovým postižením. Datum otevření speciálních škol pro mentálně či tělesně postižené, autisty a pro děti s poruchami chování zatím nebylo vyjasněno. Ministr školství Robert Plaga (ANO) jednal s epidemiology o datu 25. května nebo 1. června, sám se přikláněl spíš k pozdějšímu termínu.

"Ministerstvo školství v současné době řeší, aby byl nástup těchto dětí možný od 1. června, jak jsme předesílali. Finální rozhodnutí je však na vládě a ministerstvu zdravotnictví. Definitivně bude rozhodnuto na pondělním jednání vlády," uvedla dnes Lednová. Podle dřívějšího ministrova vyjádření by případná docházka dětí do škol byla dobrovolná.

Ministerstvo původně s otevřením speciálních škol pro tělesně či mentálně postižené do konce školního roku už nepočítalo. Proti tomu se ale ozval spolek Děti úplňku, který sdružuje rodiny autistů. Podle něj není třeba postižené chránit jinak než ostatní, pokud nemají přidružená zdravotní znevýhodnění či postižení nebo jiná onemocnění, která zvyšují riziko nákazy covidem-19. Podobně se vyjádřila také zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, podle níž je takový postup v rozporu s legislativou i lidskými právy.

Podle Plagy je třeba zohlednit, že mentálně postižení mají výjimku z nošení roušek, a mohlo by mezi nimi tedy být vyšší riziko šíření nemoci. Na rizika otevření škol pro postižené podle něj upozornila například komora soukromých speciálních škol. Podle ní jsou různá postižení u dětí často kombinovaná s epilepsií nebo třeba srdečními vadami, takže by pro ně nákaza koronavirem mohla být nebezpečná, řekl.

Pro co nejrychlejší návrat handicapovaných dětí do škol se naopak již dříve vyslovil také předseda Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař. ČTK řekl, že vzdělávání handicapovaných dětí, které je třeba při učení speciálně podporovat, závisí při výuce na dálku ještě více než u ostatních žáků na rodičích.