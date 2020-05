Speciální školy jsou na žáky připravené, některé kritizují MŠMT

Praha - Speciální školy pro děti s mentálním nebo tělesným postižením v Praze jsou připravené na pondělní příchod dětí. Podíl žáků, kteří dorazí, se bude v jednotlivých školách lišit. Vzhledem k tomu, že ve třídách jsou i běžně malé kolektivy, nebudou mít školy potíže s jejich dělením. Přesto některým vadí, že jim ministerstvo školství dalo na přípravu k otevření málo času. Vyplývá to z aktuálního vyjádření vedení škol, které oslovila ČTK.

Speciální školy se podobně jako další zavřely kvůli šíření koronaviru 11. března. Od 25. května funguje první stupeň škol pro děti s vývojovými poruchami učení, komunikačních schopností, zrakovým nebo sluchovým postižením. O možnosti otevření škol pro mentálně či tělesně postižené, autisty a pro děti s poruchami rozhodla rozhodla vláda tento týden v pondělí, a to od 1. června.

Například do ZŠ a SŠ Karla Herforta v Josefské ulici v Praze 1 se podle jejího ředitele Michala Sebera vrátí v pondělí nejspíš kolem pěti dětí ze zhruba 20 na prvním stupni. Škola vzdělává mentálně postižené. Od 8. června počítá s umožněním docházky i na druhém stupni. Škola bude fungovat dopoledne, družinu a stravování zajišťovat nebude. Podle Sebery zatím rodiče kvůli zvýšenému riziku nákazy u mentálně postižených děti do školy posílat spíš nechtějí.

"Všechny děti tady mají mentální retardaci a ty děti bohužel nemají žádnou vnitřní sebekázeň. Zdraví lidé si umí říct nesahej, neber do pusy, ale u těchto dětí s nižším intelektem je to problém. Stejně tak nošení ochranných pomůcek. Takže většina rodičů je má doma," řekl Sebera. Mentálně postižení podle vládního nařízení roušky nosit nemusí. Ve školách pro ně nebude povinné ani dodržování rozestupů.

Škola v Josefské je ale podle Sebery na příchod žáků připravena, i kdyby se v pondělí vrátili všichni. "Já mám tak málo dětí, že povinnost 15 žáků na skupinu není tady problém," řekl. Standardní počet dětí ve třídě je podle něj šest až deset dětí. Základní i střední škola dohromady má kolem 60 dětí, vypočítal. Pochválil magistrát, že škole dodal velké zásoby roušek, ochranných rukavic a dezinfekce.

Zhruba desetina žáků by měla dorazit do ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Práčské ulici v Praze 10. Škola má třídy pro děti s různými druhy postižení, včetně mentálního nebo tělesného, na první stupeň jich chodí 37. "Čtyři děti se přihlásily," řekla ředitelka Jaroslava Růžičková. Po dohodě s rodiči podle ní budou děti ve škole do 14:00. "Nebudeme zajišťovat obědy, takže děti si přinesou nějaké jídlo," dodala.

Růžičková se podivila, že rozhodnutí vlády přišlo jen s týdenním předstihem a manuál s hygienickými opatřeními obdržely školy ve středu večer. Připomněla, že ministerstvo původně předpokládalo, že se tyto školy do konce školního roku už neotevřou. "Tím, že přijdou čtyři děti, tak si myslím, že to zvládneme, ale bylo to udělané takto bez nějaké velké informace," řekla.

Kritiku k ministerstvu vznesla také ředitelka ZŠ Lužiny v Praze 5 Věra Kozohorská. "Jsme ve velmi velkém časovém presu a stresu a organizace ze strany státu je katastrofální," řekla. Speciální školy podle ní musí nyní narychlo řešit, jak zajistí učitele, když pro některé může být nákaza covidem-19 riziková. ZŠ Lužiny se podle ní přesto podařilo vše na pondělí připravit. "Odhadovala bych to, že do základní školy speciální, tedy první až desátý ročník nejpostiženějších dětí, nastupuje přes 50 procent dětí," řekla. Do části školy, kam chodí děti s lehčím mentálním postižením, má dorazit kolem 40 procent žáků, dodala. Celá škola má 135 žáků.