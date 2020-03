Speciální infekční sanitka vozí lidi s podezřením na nákazu

Speciální sanitní vozidlo, takzvaná infekční sanitka, se 24. března 2020 vrací z výjezdu na základnu v Mutějovicích na Rakovnicku. Sanitka vozí ve Středočeském kraji pacienty s podezřením na nákazu koronavirem do nemocnic.

Praha - Speciální sanitní vozidlo, takzvaná infekční sanitka, vozí ve Středočeském kraji pacienty s podezřením na nákazu koronavirem do nemocnic. Záchranáři dodržují nejpřísnější hygienické předpisy, používají například jednorázové ochranné pomůcky nebo dvoustupňovou ochranu dýchacích cest. ČTK to řekl Jaroslav Kašpar, provozní ředitel firmy, která službu pro krajskou záchrannou službu zajišťuje.

Sanitka s dvoučlennou posádkou vyjíždí na základě pokynu z dispečinku středočeské záchranné služby. Sváží pacienty z celého území kraje, za více než týden jejího fungování již do nemocnic odvezla desítky nemocných. "Jelikož nejde o stavy ohrožení života, nevztahuje se nás zákonný dojezdový čas. Jezdíme tak dle naší kapacity," řekl Kašpar.

Firma vyhradila pro tento účel jedno sanitní vozidlo, podle Kašpara je v případě potřeby možné přidat další, a zvýšit tak kapacitu. Sanitka vyjíždí jak k lidem, u kterých je teprve podezření na nákazu koronavirem, tak k potvrzeným případům. Uvnitř je vybavena standardně, převážený pacient tak oproti klasické sanitce nepozná rozdíl.

"Posádky důsledně využívají bariérový přístup, například rukavice mají nasazené ve třech vrstvách. Ochranné obleky, takzvané overaly, používáme jednorázové," řekl Kašpar. K ochranně dýchacích cest využívají záchranáři respirátory s filtrem ABEK1 nebo vyšším a předsazenou papírovou a uhlíkovou filtrací.

Dýchací cesty záchranářů jsou tak chráněné ve dvou stupních, a to mechanickým filtrem, který zachytává částice, a filtrem chemickým. K ochraně očí mají k dispozici brýle, začali používat také obličejové štíty.

"Po příjezdu na základnu probíhá tvrdá dekontaminace. Mechanická očista, aplikace dezinfekčních roztoků a samozřejmě prostorová dezinfekce ozonem," řekl Kašpar. Sanitka se dezinfikuje po každém převezeném pacientovi. Důkladnou očistu podstupují také záchranáři, kteří následně jednorázové ochranné pomůcky likvidují jako biologický odpad.

Na výjezdové základně mají záchranáři, kteří jezdí s infekční sanitkou, vyhrazený vlastní vchod a vlastní prostory, včetně sociálního zařízení, aby nepřicházeli do styku s ostatními zaměstnanci.

Záchranář se snaží již cestou k pacientovi telefonicky zjistit jeho zdravotní stav, případně užívané léky, aby byl následně s dotyčným v co nejmenším kontaktu. Před odjezdem dostává pacient na obličej roušku, která zabrání šíření viru. Po příjezdu do nemocnice mají záchranáři s pacientem vyhrazený speciální koridor, aby nepřišli do kontaktu s ostatními pacienty nebo personálem.

"Při výjezdu k již potvrzenému infekčnímu pacientovi jeho transport vždy zajišťuje smluvní partner speciálním sanitním vozem. Jejich speciální vozidla jsou primárně vybavena pro infekční transport," řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.