Speciál k 20. výročí Harryho Pottera sklízí kritiku kvůli absenci Rowlingové

Londýn - Televizní speciál s herci a herečkami z populárních filmů o mladém kouzelníkovi Harrym Potterovi ještě před svou premiérou vyvolal u kritiků rozporuplné recenze. Mnozí přitom upozornili na absenci autorky knižní předlohy J.K. Rowlingové, informuje zpravodajský web BBC. Spekuluje se o tom, že spisovatelka nedostala pozvání na natáčení, protože její výroky o "translidech" rozdělují veřejné mínění. Rowlingová se ve speciálu neobjevuje s herci a je k vidění pouze v archivních videoklipech.

Pořad Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Dvacáté výročí Harryho Pottera: Návrat do Bradavic) bude mít premiéru 1. ledna 2022. Někdejší dětské hvězdy Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watsonová (Hermiona Grangerová) a Rupert Grint (Ron Weasley) se opět setkají se svými bývalými kolegy Robbiem Coltranem (Rubeus Hagrid), Helenou Bonham Carterovou (Bellatrix Lestrangeová), Jasonem Isaacsem (Lucius Malfoy), Garym Oldmanem (Sirius Black) a Ralphem Fiennesem (Lord Voldemort).

Zatímco někteří z herců, jako například Coltrane, se o Rowlingové ve svých rozhovorech zmiňují, spisovatelka se ve speciálu objevuje pouze ve videoklipech z roku 2019. Britský deník The Times pořad označil za "okouzlující, i když občas přeslazené shledání", v němž však "chybí zásadní přísada"- Rowlingová.

"Kde je J.K. Rowlingová, když ji nejvíce potřebujeme?" ptá se britský list The Telegraph, který ve své recenzi dal speciálu pouze dvě z pěti hvězdiček.

Filmové studio Warner Bros a streamingová firma HBO nepřítomnost Rowlingové nezdůvodnily.

Sloupkařka The Times Carol Midgleyová dala speciálu čtyři hvězdičky. Poukázala přitom na nostalgické záběry a vřelý vztah mezi herci. Zdůraznila ovšem, že nepřítomnost Rowlingové pokládá za zásadní, a dodala, že někdejší dětští herci spisovatelce v mnohém vděčí za svou kariéru. Podle ní to působí podobně, jako kdyby mladí členové britské královské rodiny pořádali slavnost v Buckinghamském paláci, ale nepozvali královnu.

Ed Power z listu The Telegraph poznamenal, že Rowlingová se objevuje jen v krátkých klipech. "Její důležitost je bagatelizována," poznamenal. "Dokonce i mudla (v knížkách o kouzelnickém učni Potterovi výraz pro lidi bez schopnosti čarovat - pozn. ČTK) by usoudil, že nedostatek času, který Rowlingové v tomto dokumentu věnovali, má co dočinění s veřejnou kritikou, které se jí dostalo od hvězd z této ságy v reakci na její názory na translidi," dodal.

Výhradami nešetřil ani John Anderson z listu The Wall Street Journal. Podle něj téměř dvouhodinová show trpí "tónem neutuchající sebechvály", kdy si "herci navzájem hladí svá ega" a každý přehnaně vyzdvihuje význam filmového zpracování. Anderson zároveň poukázal na pocty "pozoruhodnému počtu" herců, kteří od premiéry prvního z filmů zemřeli. V závěru zmínil, že se v pořadu neobjevují Maggie Smithová a Julie Waltersová (Minerva McGonagallová a Molly Weasleyová), a dospěl k závěru, že "herečky tohoto formátu" nemají na takové "nesmysly" trpělivost.

Rowlingová v červnu 2020 vyvolala vlnu kritiky za sérii twitterových příspěvků, které byly podle lidskoprávních aktivistů namířené proti transgenderovým osobám. V jednom tweetu například sdílela a kritizovala článek, který hovoří o "lidech, kteří menstruují". Rowlingové vadilo, že autorky v tomto kontextu místo slova "ženy" napsaly "lidé". "Jsem si jistá, že pro takové lidi existovalo nějaké označení. Napovězte mi někdo," napsala.

Po velké kritice publikovala Rowlingová obsáhlé vysvětlení svých názorů, ve kterém se mimo jiné svěřila, že v mládí čelila sexuálnímu a domácímu násilí. "Znám a miluji translidi, ale vymazání pojmu pohlaví zbavuje mnohé z nich možnosti smysluplně diskutovat o svém životě," prohlásila. Esej Rowlingové nicméně vyvolala další kritiku a od jejích výroků se distancovali také někteří herci z Harryho Pottera, včetně slavného tria Radcliffe, Watsonová a Grint.