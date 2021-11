SPD, Zelení a liberálové představí koaliční smlouvu o vzniku německé vlády

Berlín - Němečtí sociální demokraté (SPD), Zelení a liberálové (FDP) uvedli, že dnes představí koaliční smlouvu o vytvoření spolkové vlády. Podrobnosti sdělí na tiskové konferenci plánované na 15:00, informovala agentura DPA s odvoláním na společné prohlášení trojice stran. Dohody o vytvoření vládní koalice dosáhly strany za více než měsíc od zahájení jednání.

Dnešní oznámení přichází osm týdnů od voleb do Spolkového sněmu, v nichž zvítězili se ziskem bezmála 26 procent hlasů sociální demokraté. Jednání o budoucí vládní spolupráci strany zahájily 21. října. Rozděleno bylo do 22 pracovních skupin, v nichž zasedalo šest expertů z každé strany.

Koaliční smlouvu musejí schválit sněmy SPD a FDP jakož i vnitrostranické referendum Zelených, které by mělo začít už ve čtvrtek.

Uzavření koaliční smlouvy otevírá cestu kancléřského kandidáta SPD a nynějšího ministra financí Olafa Scholze do pozice šéfa německé vlády. Poslanci Spolkového sněmu by podle DPA o novém kabinetu měli hlasovat v týdnu od 6. prosince. Po 16 letech by tím skončila éra vlády křesťanskodemokratické kancléřky Angely Merkelové, která ve volbách z 26. září již nekandidovala.

V prohlášení SPD, Zelení a FDP uvedly, že jejich vláda provede "komplexní obnovu naší země" a "nový start" pro Německo, který umožní řešení velkých výzev, jako jsou klimatické změny, digitalizace, zajištění prosperity a sociální soudržnosti.