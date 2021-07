SPD zahájilo na pražské Letné kampaň před sněmovními volbami

Praha - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) zahájilo na pražské Letné kampaň před podzimními sněmovními volbami. Krajská města bude objíždět s jarmarkem, na kterém budou tuzemští producenti nabízet své potraviny. Po menších městech bude jezdit kamion nazvaný SPďák. Předseda hnutí Tomio Okamura, který bude jedničkou v Moravskoslezském kraji, řekl, že součástí kampaně bude petice za zachování české koruny jako měny. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy strana vydá v září také další číslo volebních novin v nákladu asi pěti milionů kusů. Noviny budou lidé dostávat do schránek.

Rozpočet na kampaň podle Okamury nyní dosahuje přes 50 milionů korun, může být až 60 milionů korun. Za úspěch by předseda považoval, pokud by strana dosáhla vyššího volebního výsledku než v minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety. Tehdy získala 10,64 procenta hlasů a skončila čtvrtá za ANO, ODS a Piráty. V poslední době volební modely SPD přisuzují zhruba od osmi do 12,5 procenta.

Strana by se také ráda podílela na sestavení vlády. "Ideální situace by byla, aby SPD bylo jazýčkem na misce vah při sestavování vlády, protože bychom byli rádi součástí vlády," řekl novinářům Okamura. Kvůli rozdílným programům ale nechce spolupracovat s Piráty. "Uděláme všechno pro to, aby ve vládě nebyli," dodal Okamura.

Jedničkou v Praze bude Josef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu a zaměstnanec pražského arcibiskupství. Podle serveru Seznam Zprávy Nerušil spravuje sociální sítě kardinála Dominika Duky a má na starosti i sociální sítě arcibiskupství. V Pardubickém kraji povede kandidátku bývalý diplomat a ministr, dřívější člen ČSSD Jaroslav Bašta. Podle serveru ihned.cz ho do čela kandidátky postavilo vedení strany přes nesouhlas poslance a krajského předsedy Jiřího Kohoutka. Další bývalý člen sociální demokracie Jaroslav Foldyna bude stát v čele kandidátky v Ústeckém kraji.

SPD na dnešním mítinku představila také svou novou hymnu, kterou pro ni nazpíval zpěvák Petr Kolář.

Lídři SPD pro sněmovní volby:

Karlovarský kraj - Karla Maříková, poslankyně, zdravotní sestra

Liberecký kraj - Radovan Vích, poslanec, voják, plukovník v záloze

Kraj Vysočina - Radek Koten, poslanec, předseda výboru pro bezpečnost

Pardubický kraj, Jaroslav Bašta, bývalý diplomat

Královéhradecký kraj - Vladimíra Lesenská, ředitelka pracoviště Úřadu práce Ústí nad Orlicí

Zlínský kraj - Vladimír Zlínský, lékař ORL, zastupitel Zlínského kraje

Plzeňský kraj - Marie Pošarová, finanční analytička, zastupitelka Plzeňského kraje

Jihočeský kraj - Iveta Štefanová, lékařka

Ústecký kraj - Jaroslav Foldyna, poslanec

Jihomoravský kraj - Jan Hrnčíř, poslanec, vysokoškolský pedagog

Praha - Josef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu, pracovník Arcibiskupství pražského

Středočeský kraj - Radek Rozvoral, poslanec, místostarosta obce Všechlapy u Nymburka

Olomoucký kraj - Radim Fiala, poslanec a místopředseda hnutí SPD

Moravskoslezský kraj - Tomio Okamura, poslanec a předseda hnutí SPD