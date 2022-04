SPD žádá vládu o předložení strategie pro zvládání migrace z Ukrajiny

Praha - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) žádá vládu o předložení strategie pro zvládání migrační vlny z Ukrajiny. Opoziční uskupení kritizuje kabinet Petra Fialy (ODS), že v souvislosti s přijímáním lidí utíkajících po ruské vojenské invazi nemá žádný plán. Předseda SPD Tomio Okamura dnes novinářům ve Sněmovně řekl, že hrozí kolaps sociálního a zdravotního systému v Česku. Strategii dalšího postupu při zvládání migrační vlny má projednat vláda ve středu.

Okamura připomněl slova vicepremiéra Víta Rakušana (STAN), že jeden ze scénářů ministerstva vnitra pracuje s možností příchodu 500.000 až 600.000 lidí z Ukrajiny. Podle šéfa SPD je však zdravotní systém přetížený již nyní, zejména u dětských lékařů, u léčení vzácných nemocí či u zákroků, které se dlouho odkládaly kvůli koronavirové epidemii. "Hrozí kolaps sociálního a zdravotního systému a velké sociální pnutí," varoval Okamura.

Kabinet podle SPD také lhal, když tvrdil, že nynější nouzový stav nijak neovlivní české občany. "Vláda dává přednost Ukrajincům před českými občany, například pravidly pro ubytování uprchlíků," podotkl Okamura. Hnutí je pro to, aby se uprchlíkům pomáhalo po nezbytnou dobu, po skončení konfliktu by se měli vrátit zpět budovat svou zemi, doplnil.

SPD žádá vládu, aby předložila strategii pro zvládání migrační vlny. Dosud podle Okamury kabinet jen strká hlavu do písku. Chybí tak jakýkoliv plán i koordinace mezi kraji, míní. "My jsme pro přiměřenou pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Ale tak, aby na to nedopláceli naši občané, kteří potřebují třeba zdravotní péči," dodal Okamura.

Rakušan po pondělním jednání Ústředního krizového štábu uvedl, že vládní strategie bude mít 13 kapitol. Vedle školství, sociální péče či vnitřní bezpečnosti a ubytování zahrne i komunikační strategii či práci s daty. Materiál chce vláda předložit Sněmovně a veřejnosti do velikonočních svátků. Na úřadu vlády by mohla vzniknout funkce koordinátora, který téma převezme potom, co uprchlická vlna přejde z nynější intenzivní fáze do dlouhodobější.

Příliv Ukrajinců do Česka podle Rakušana v posledních dnech mírně klesá. Česko vydalo od počátku války přes 263.000 speciálních víz, v pondělí jich přibylo 3700. Na základě víz za účelem dočasné ochrany mohou Ukrajinci v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.