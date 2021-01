SPD vyzvalo vládu k návratu žáků prvního stupně ZŠ do škol

Praha - Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vyzvalo vládu, aby se do škol vrátili všichni žáci prvního stupně základních škol. Předseda Tomio Okamura na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že distanční výuka v tomto případě nefunguje. Živnostníkům, kteří mají zakázaný či omezený provoz kvůli protikoronavirovým opatřením, chce SPD opětovně odpustit odvody na zdravotní a sociální pojištění.

V současnosti jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní žáci se vzdělávají povinně distančním způsobem. "Jsou to malé děti, dochází k nevratným škodám na vzdělávání dětí a zároveň rodiče nemůžou do práce," řekl Okamura. Podle ministerstev zdravotnictví a školství mají prioritu v návratu do škol žáci devátých ročníků a maturanti.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková uvedla, že hnutí navrhne odpustit odvody na zdravotní a sociální pojištění živnostníkům, kteří mají omezený či zakázaný provoz, a to po celou dobu trvání protikoronavirových omezení. Odpuštění odvodů dříve navrhovaly i další opoziční strany.

Místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že vláda a Evropská unie selhávají v otázce očkování. Česko by podle něj mělo jít cestou jako Maďarsko, které si samostatně objednalo ruskou vakcínu Sputnik V. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ale ČR neuvažuje o nákupu vakcíny proti novému koronaviru mimo společné smlouvy Evropské unie. Žádná jiná vakcína kromě látek od firem Pfizer/BioNTech a Moderna zatím podle něj není pro EU schválena. Pokud by byla, bylo by možné uvažovat i o její distribuci v ČR. Bývalý ministr zdravotnictví a současný poradce premiéra Roman Prymula v pondělí Českému rozhlasu (ČRo) naopak řekl, že Česko bude uvažovat o nákupu vakcíny mimo EU.