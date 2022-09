SPD považuje volby za úspěch, do Senátu vyzvalo k volbě proti vládě

Praha - Hnutí SPD považuje volby za úspěch, podle předsedy Tomia Okamury to vypadá na nárůst počtu zastupitelů. Řekl to na tiskové konferenci ve volebním štábu. Vyzval, aby lidé v druhém kole senátních voleb hlasovali proti kandidátům vládních stran Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Při tvorbě povolebních koalic nebude vedení SPD říkat zastupitelům, s kým je mají vyjednávat.

"Jako SPD považujeme tyto volby za úspěch, protože na základě současných výsledků to vypadá, že hnutí SPD má nárůst zastupitelů v městech a obcích. Ten nárůst vypadá, že bude poměrně značný," uvedl Okamura. SPD podle něj uspěla ve všech krajských městech a zatím se drží nad pěti procenty i v Praze, kde kandiduje s Trikolorou a hnutím PES.

Hnutí SPD mělo po sečtení 90 procent okrsků jako samostatně kandidující strana 166 zastupitelů. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala věří tomu, že SPD bude mít více než 200 zastupitelů. Před čtyřmi lety jich hnutí mělo 161. SPD nyní kandidovalo ve 337 městech a obcích, v padesátce z nich sestavilo kandidátní listiny s Trikolorou, Svobodnými či dalšími uskupeními.

V senátních volbách by podle průběžných výsledků mohla do druhého kola postoupit kandidátka SPD Eva Chromcová v Karlových Varech. Okamura před volbami avizoval, že pro hnutí, které je nejnovějším parlamentním subjektem, bude úspěch každý postup do druhého kola.

Šéf SPD vyzval voliče, aby v druhém kole senátních voleb hlasovali pro jakéhokoli jiného kandidáta než z vládních stran. V horní komoře podle Okamury chybí opozice vůči vládě Petra Fialy (ODS).

SPD stejně jako ANO o volbách hovořili jako o referendu o kabinetu Spolu a Pirátů se STAN. Podle Okamury se na základě výsledků ukazuje, že v komunálních volbách obě parlamentní opoziční strany posílily. Okamura také pozval občany na demonstraci do Ostravy, která se uskuteční 28. září.

Při tvorbě povolebních koalic nebude vedení SPD podle Fialy říkat zastupitelům, s kým je mají vyjednávat. "My nikomu nedáváme žádná ultimáta. Říkáme zastupitelům, že je to jejich politická zodpovědnost. Jde o to, aby to byly koalice, které budou dělat servis občanům, a aby naší zastupitelé udělali všechno pro to, aby byli zvoleni i za čtyři roky," řekl ČTK Fiala.