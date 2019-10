SPD podle úřadu chybovala při kampani u voleb do Sněmovny

Brno - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zjistil 17 pochybení u SPD při kontrole kampaně do sněmovních voleb v roce 2017. Vyplývá to z dokumentu úřadu, který dnes zveřejnil na svých webových stránkách. Hnutí SPD například pozdě převedlo nevyužité peníze z volebního účtu nebo nezveřejnilo údaje o všech kandidátech hradících náklady kampaně. Mluvčí úřadu Linda Hrubešová ČTK řekla, že úřad zváží další postup.

Úřad může zahájit klasické správní řízení, nebo jen zadat příkaz o uložení pokuty. Ze zákona hrozí pokuta s horními hranicemi pohybujícími se ve stovkách tisíc korun. "U sankcí je zatím těžké říct, jakou úřad vyměří. Záleží na povaze nejzávažnějšího přestupku, počtu přestupků a podobně," uvedla Hrubešová. Zatím ani nelze říct, kdy úřad rozhodne.

SPD už v minulosti dostala pokutu 45.000 korun za to, že si předčasně převedla peníze z volebního účtu na účet provozní. Po uložení pokuty je hnutí vrátilo na volební účet. Nyní však chybovalo v tom, že nevyužité peníze z volebního účtu odeslalo 252 dní po konci zákonem stanovené lhůty, která vypršela loni 23. dubna. SPD také nezahrnulo do zprávy o financování kampaně část nákladů, nezveřejnilo údaje o všech kandidátech hradících náklady kampaně, nezahrnulo tam některé faktury, neuvedlo zadavatele ani zpracovatele tiskovin, neuvedlo všechny poskytovatele bezúplatného plnění, včas nezveřejnilo údaje o některých dárcích nebo užilo peníze z volebního účtu na něco, co nesouviselo s kampaní.

Dohledový úřad už na jaře informoval, že kvůli pochybnostem provede přímou kontrolu u šesti stran v souvislosti s kampaní do sněmovních voleb v roce 2017. Kromě SPD se to týkalo ANO, ČSSD, ODS a mimo Sněmovnu také Realistů a Zemanovců. Podle Hrubešové u ostatních politických subjektů nejsou zatím závěry hotové.