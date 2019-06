SPD po rezignaci Nahlesové dočasně povede trojice místopředsedů

Berlín - Německou vládní sociální demokracii (SPD) po rezignaci předsedkyně Andrey Nahlesové nejspíš dočasně povede trojice dosavadních místopředsedů - šéf hesenské SPD Thorsten Schäfer-Gümbel a ministerské předsedkyně Porýní-Falce a Meklenburska-Předního Pomořanska Malu Dreyerová a Manuela Schwesigová. Informoval o tom server Spiegel Online. Řádného předsedu si strana zvolí později.

S trojicí dočasných místopředsedů počítá návrh užšího vedení, s nímž ještě musí vyslovit souhlas předsednictvo strany, což ale bude zřejmě jen formalita.

Výrazně složitější bude výběr dlouhodobého lídra strany, která v posledních dvou celoněmeckých volbách zaznamenala dvojici svých nejhorších výsledků v dějinách spolkové republiky a nachází se v těžké krizi. Na post, který Nahlesová opustila po tvrdé a podle mnohých často podpásové a vyloženě nepřátelské kritice od svých spolustraníků, se totiž nikdo nehrne.

Místopředseda strany a ministr financí Olaf Scholz se už nechal slyšet, že o funkci nemá zájem. Totéž učinil dolnosaský ministerský předseda Stephan Weil.

Jako o možných kandidátkách se zatím mluví především o pětačtyřicetileté Schwesigové, s níž by do čela strany přišla mladá tvář, a o dvaačtyřicetileté starostce severoněmeckého Flensburgu Simone Langeové, která loni v souboji o funkci šéfky SPD podlehla právě Nahlesové.

Sociální demokraté musí také obsadit post šéfa poslanecké frakce, kterého se Nahlesová kvůli propadu strany v evropských volbách, v nichž SPD získala jen 15,8 procenta hlasů, oficiálně vzdá v úterý. Dočasně ji zastoupí dosavadní místopředseda poslanců SPD Rolf Mützenich.

Pro budoucnost Německa je ale zcela nejdůležitější, aby si sociální demokraté vyjasnili svůj postoj ke koaliční vládě s CDU/CSU, kterou vede kancléřka Angela Merkelová (CDU). Nespokojenost s již třetí velkou koalicí za poslední čtyři volební období je znát u veřejnosti i uvnitř SPD, kde po rozhodnutí Nahlesové místy přerůstá v otevřené volání po ukončení této spolupráce. Požadují ho například sociální demokraté v Sasku-Anhaltsku. Možná kandidátka na předsedkyni Langeová zase chce, aby o setrvání sociální demokracie ve vládě rozhodli straníci v referendu.

Pokud by SPD skutečně kabinet Merkelové opustila, čekaly by Německo podle všeho předčasné volby. Jedinou další realistickou vládní variantu - koalici CDU/CSU, svobodných demokratů (FDP) a Zelených - už totiž vyloučili zástupci ekologické strany. Šéfka Zelených Annalena Baerbocková koaličním uskupením vzkázala, že její strana není žádným náhradním kolem. V případě rozpadu koalice je podle ní nutné se znovu zeptat voličů. Právě Zelení, kteří teď mají rekordní podporu veřejnosti kolem 20 procent, by z předčasného hlasování mohli těžit nejvíce.