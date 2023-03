SPD osloví ANO k přípravě ústavní stížnosti ohledně valorizace důchodů

Praha - Hnutí SPD oficiálně osloví další opoziční subjekt ANO ke společné přípravě ústavní stížnosti na novelu o snížené červnové valorizaci důchodů. Na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl předseda SPD Tomio Okamura. SPD na to nemá dost poslanců. Klub čítá 20 zákonodárců, ale na podání k Ústavnímu soudu (ÚS) je zapotřebí 41 poslanců. Okamura už k podobnému kroku vyzval v sobotu, šéfka klubu ANO Alena Schillerová tehdy výzvu označila za výkřik do médií a zopakovala, že ANO má dost poslanců na to, aby se na ÚS obrátilo samo.

Dnes Schillerová řekla, že ANO odeslalo dopis zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi s žádostí o schůzku kvůli průběhu sněmovního jednání o důchodech. Jednání by se kromě ní měl zúčastnit i první místopředseda hnutí Karel Havlíček. Chtějí budoucí hlavu státu informovat o průběhu celého sněmovního minulého týdne a o argumentech opozice.

Novelu, která od června zvýší důchody místo předpokládaných 1770 korun o 760 korun, v sobotu po několikadenních obstrukcích opozice schválila dolní komora, nyní ji k posouzení dostane Senát. Dnes nižší valorizaci penzí nepodpořily senátní sociální a ústavně-právní výbor. Kdyby novelu neschválil při středeční schůzi ani Senát jako celek, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo. Zástupci vládní koalice věří, že Senát před výhrady výborů nižší valorizaci penzí schválí.

Podle Okamury rozhodnutí výborů ukazuje, že ve vládní koalici je rozkol. Vyzval senátory, aby ve středu "asociální návrh Fialovy vlády" zamítli. Podle Schillerové má Senát velkou šanci ukázat, že je "skutečnou pojistkou ústavnosti a demokracie".

Zároveň Okamura vyzval budoucího prezidenta Pavla, který bude o osudu novely rozhodovat po případném schválení horní komorou Parlamentu, aby návrh vetoval. Pavel už dříve uvedl, že se k věci vyjádří až po své čtvrteční inauguraci.

Okamura uvedl, že SPD chystá ústavní stížnost, kterou lze ale formálně podat až po případném přijetí zákona. "Oslovíme oficiálně hnutí ANO, abychom ústavní stížnost podali společně," poznamenal. "Jsme přesvědčeni, že bychom měli zatáhnout za jeden provaz, když to podají obě dvě opoziční strany společně, tak to bude mít větší váhu a legitimitu u Ústavního soudu," dodal Okamura.

Úpravou červnové valorizace by stát letos vydal na penze 15 miliard korun navíc, v opačném případě by výdaje vzrostly o 34,4 miliardy korun. Průměrná starobní penze činila v lednu podle ministerstva práce a sociálních věcí 19.438 korun. Po omezeném zvýšení, kterým podle vlády ušetří stát letos 19,4 miliardy korun kvůli stabilizaci veřejných financí, přesáhne průměrná penze podle ministerstva 20.000 korun.

Při mimořádné valorizaci, která ze zákona nastává při vyšším růstu cen, se zvedá zásluhový procentní díl důchodu. Podle běžných pravidel by mělo zvýšení činit od června 11,5 procenta. Podle novely by se procentní část penze zvýšila o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun, což o něco zvýhodnilo penzisty s nejnižšími důchody.

Koalice věří, že Senát přes výhrady výborů schválí nižší valorizaci důchodů

Vládní politici věří, že přes názor části senátních výborů ve středu plénum horní komory schválí návrh valorizace důchodů. Vicepremiér a šéf Starostů Vít Rakušan bude se senátory v klubu STAN odpoledne o podpoře návrhu ještě jednat. Novinářům řekl, že nechce a nebude "někoho válcovat", přednese ale argumenty pro nižší valorizaci, než udává zákon. Také vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš věří v přijetí návrhu. Novinářům před jednáním Sněmovny řekl, že se senátory komunikují koaliční strany i příslušní ministři. Při jednání výborů se proti novele postavili také někteří senátoři z klubů vládních stran.

Rakušan uvedl, že zaregistroval některé odmítavé názory v klubu STAN a plánuje s danými senátory dnes odpoledne v jednání klubu hovořit. Diskuse se podle něj vede ve všech vládních klubech. "Nepředpokládejte, že budu někoho válcovat... přijdu s argumenty a budu se s každým senátorem bavit," uvedl.

Ústavně-právní výbor Senátu dnes doporučil nejtěsnější většinou čtyř ze sedmi hlasů novelu zamítnout zejména kvůli způsobu jejího prosazení ve Sněmovně. V sociálním výboru byl pro schválení novely stejný počet členů jako pro její zamítnutí. Pokud by vládní důchodovou novelu neschválil ani Senát jako celek při středeční schůzi, vážně by to ohrozilo její včasné přijetí do 22. března.

Bartoš odkázal na komunikaci na úrovni politických stran a klubů. "Samozřejmě probíhá jak skrze strany, tak skrze zodpovědné ministry," řekl. Věří, že senátoři nakonec podpoří návrh v podobě, v jaké ho odeslala Sněmovna.

Místopředseda poslanců TOP 09 Michal Kučera řekl, že plénum Senátu může a pravděpodobně i bude hlasovat jinak než výbory. "Věřím, že ten sněmovní návrh podpoří a hlavně nás ušetří dalšího týdenního nocování v Poslanecké sněmovně," uvedl.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun podle míry inflace. Koalice novelu prosadila minulý týden navzdory rozsáhlým obstrukcím opozice, která chce předpis napadnout u Ústavního soudu, pokud začne platit.