SPD neprosadila ve Sněmovně debatu o povinném očkování, Babiš ji chtěl

Praha - Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dnes neprosadilo ve Sněmovně debatu o povinném očkování proti koronaviru, které odmítá. Nepomohla ani přímluva dosluhujícího premiéra Andreje Babiše (ANO), který chtěl debatu využít k objasnění nezbytnosti očkování.

Pro diskusi bylo pouze 26 ze 181 přítomných poslanců. S debatou kromě 17 zástupců SPD souhlasilo jen devět poslanců ANO. Proti bylo 17 zákonodárců, ostatní členové dolní komory se hlasování zdrželi.

Předseda SPD Tomio Okamura návrh zdůvodnil mimo jiné tím, že je absurdní očkovat zdravé lidi, a to jen na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Bylo by to podle něj za hranou právní i lidské etiky. Povinné očkování, které se má kromě lidí starších 60 let týkat i vybraných profesí, by podle Okamury vedlo k odlivu části policistů, hasičů či zdravotníků. Sněmovna proto měla podle Okamury uložit vládě, aby povinné očkování proti viru SARS-CoV-2 nezaváděla.

Babiš namítl, že očkování je jediná cesta, jak mohou lidé předejít těžkému průběhu nemoci covid-19. "Vyčerpali jsme všechny možnosti pozitivní motivace k očkování," řekl. "My jsme přesvědčeni, že povinné očkování psychologicky podpoří ochotu občanů se očkovat," dodal premiér. Podle něj hrozí to, že bez devadesátiprocentní proočkovanosti populace bude stále hrozit přetížení nemocnic. Končící ministerský předseda rovněž řekl, že stát chce navýšit kapacitu očkování až na 150.000 dávek denně.

Babiš argumentoval tím, že povinné očkování už zavedlo Rakousko, pro zdravotníky pak Maďarsko, Itálie nebo Francie. Babiš také uvedl, že příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) může vyhlášku změnit. Válek před týdnem uvedl, že budoucí vláda je proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny.

SPD také podle Okamury minulý týden podala správní žalobu proti koronavirovým opatřením, protože spatřuje diskriminaci v tom, že se jako covidové certifikáty neuznávají negativní výsledky testů. Šéfka poslaneckého klubu ANO a končící ministryně financí Alena Schillerová novinářům řekla, že konzultace se konají s jednotlivými resorty, profesními svazy i AntiCovid týmem koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.

Podle vlády ANO a ČSSD v demisi by mohli od března příštího roku mít povinnost podstoupit očkování senioři, zdravotníci, sociální pracovníci, hasiči, policisté, vojáci, celníci nebo příslušníci vězeňské služby či lidé nad 60 let. Stát by podle Okamury neměl nutit do očkování zdravé a odolné lidi, kteří by se měli sami rozhodnout, zda se naočkují "nebo s virem poperou", a získají tak imunitu, dodal.

Lidé, kteří chtějí pracovat v určitých profesích, se už teď musejí nechat očkovat proti některým infekčních nemocem. Očkování proti žloutence typu B musejí mít zdravotníci, záchranáři, pracovníci v sociálních službách, hasiči či policisté, ale i medici či účastníci některých rekvalifikačních kurzů. Záchranáři, policisté a hasiči musí pak mít i očkování proti žloutence A. Na vybraných pracovištích musí mít personál očkování proti spalničkám či vzteklině.

SPD v závěru minulého týdne podala správní žalobu proti vládním opatřením, doplnil Okamura. Kabinet se podle něj dopouští diskriminace zdravých lidí, kteří dosud mohli místo dokladu o očkování či prodělání nemoci využívat jako covidový certifikát negativní PCR test. "Přesto tito lidé nemůžou chodit například do restaurací či se účastnit dalších oblastí společenského života," uvedla SPD. Hnutí chce, aby se testy znovu jako covidové certifikáty využívaly, stát by měl také uznávat určitou hladinu protilátek.