SPD neprosadila debatu Sněmovny o covidových opatřeních

Praha - Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) neprosadilo návrh, aby Sněmovna na nynější schůzi projednala vládní opatření proti covidu-19. Označilo je za neúčinná a nepřijatelná, prohlásil dnes ve Sněmovně předseda SPD Tomio Okamura. Uvedl, že SPD bude usilovat o svolání mimořádné schůze. K tomu by hnutí potřebovalo ke svým 20 podpisům sehnat dalších dvacet.

Okamura navrhoval, aby Sněmovna označila současná opatření za neúčinná a hrubě porušující práva a svobody občanů. Dolní komora měla také uložit vládě, aby nepřijímala žádná mimořádná opatření, která by nebyla v souladu s ústavou zaručenými právy a svobodami a která by byla v rozporu se soudními rozsudky. Hnutí chce také zrušit pandemický zákon a odmítá obnovení nouzového stavu.

Vicepremiér a poslanec ANO Karel Havlíček žádal předsedkyni Sněmovny a TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou o omluvu za sobotní výrok, že záměrem končící vlády Andreje Babiše (ANO) je předat Česko budoucí vládě v co nejhorším stavu, pokud jde o výskyt koronaviru. "Vy jste nás obvinili z toho, že chystáme do slova a do písmene sabotáž," uvedl vicepremiér. Podle jeho slov je názor šéfky Sněmovny namířen i proti zdravotníkům a dobrovolníkům, kteří v boji s covidem pomáhají. Dolní komora odmítla požadavek, aby "nevhodné výroky předsedkyně Poslanecké sněmovny" projednala jako první bod. Pro byli jen ANO a SPD

Mimořádná schůze, o niž SPD usiluje, se má stejně jako odmítnutý bod nynější schůze týkat "diskuse o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů". Místopředseda poslanců SPD Radek Rozvoral začne potřebnou další dvacítku podpisů shánět u ostatních sněmovních uskupení. Není ale příliš pravděpodobné, že uspěje. Pro diskusi o opatřeních na nynější schůzi bylo jen 18 poslanců.

SPD požaduje, aby stát umožnil bezplatné masivní testování na covid-19 a soustředit se na ochranu rizikových skupin. "Je třeba uznávání protilátek a negativních testů jako dokladů bezinfekčnosti," uvedl Okamura. SPD se ostře vymezuje proti možnému povinnému očkování proti covidu-19. Nouzový stav podle hnutí není potřeba, protože stačí nástroje zákona o ochraně veřejného zdraví či krizového zákona.

SPD chystá petici a také správní žalobu proti vládním opatřením. "V tuto chvíli to analyzují právníci, v nejbližší době zveřejníme, o jakou žalobu se bude jednat," uvedl Okamura. Kritizoval v té souvislosti, že správní soud dosud nerozhodl o žalobě SPD z 1. září, která byla zaměřená na koronavirová opatření ve školách.