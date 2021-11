SPD nepodporuje nouzový stav, kabinet ho podle Okamury v minulosti zneužil

Praha - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodporuje vyhlášení nouzového stavu, které chce dnes kvůli epidemii covidu-19 podle serveru iDNES.cz navrhnout vládě ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Zástupci koalice Spolu s Piráty a Starosty zatím návrh nekomentovali. Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová dnes ČTK napsala, že nemá bližší a úplné informace k zamýšlenému kroku, proto ho nemůže komentovat.

Vláda ANO a ČSSD v minulosti nouzový stav zneužila, plošná opatření a lockdowny, ke kterým ho využívá, navíc nevedou k cíli, sdělil ČTK předseda SPD Tomio Okamura.

"Nemáme žádné bližší a úplné informace k zamýšlenému vyhlášení nouzového stavu - z jakých konkrétních důvodů a na jak dlouho by jej vláda Andreje Babiše (ANO) chtěla vyhlásit, co všechno by během něj chtěla realizovat za opatření," uvedla Adamová s tím, že spekulace nemůže komentovat. Počká si proto na výsledek jednání vlády, dodala.

Současná situace je výsledkem nekoncepčnosti v přístupu vlády, napsal dnes ČTK Okamura. Vláda podle něj popírá základní práva a svobody občanů. Hnutí SPD nouzový stav nepodporuje, protože ho podle něj vláda v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny. "Je nutné vrátit možnost bezplatného testování a především soustředit úsilí na ochranu rizikových skupin," uvedl.

Rizikovým skupinám by stát měl umožnit testovat se na protilátky, doplnil Okamura. "Pracovat s touto skupinou musí praktičtí lékaři, kterým je nutné dát možnost rychle aplikovat dostupné léky na covid," uvedl. SPD také chce, aby bylo možné využívat testy jako covidový certifikát. "Když je někdo negativní při testování, tak by měl být na stejné úrovni jako očkovaný. Odmítáme diskriminaci a segregaci neočkovaných," uvedl Okamura.

SPD je aktuálně ve Sněmovně se 20 poslanci jedinou stranou, která není zapojená do nynějšího končícího kabinetu ANO a ČSSD, ani do budoucí vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.