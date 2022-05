Schillerová: Vláda v řešení uprchlické krize selhává, chybí strategie

Praha - Česká vláda selhává v řešení uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině a chybí jí strategie. Dnes to ve Sněmovně řekla předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová v úvodu schůze, která projednává vládní žádost o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Připustila, že její klub pravděpodobně většinově a po debatě podpoří prodloužení nouzového stavu, ale ne o tolik, o kolik chce vláda.

Vládě vyčetla hlavně údajný chaos. "Dodnes nevíme, kolik lidí tu vlastně máme,“ uvedla jako příklad. Není podle ní známo, kolik z nich se vrací nebo kolik jich chce v Česku zůstat déle. Na vládu se proto obrátila s dotazem, kolik uprchlíků nyní v tuzemsku vlastně je. Odvolala se na středeční informace ze sněmovního sociálního výboru, kde podle ní zástupci ministerstva práce řekli, že jejich počet vzrostl o 10.000. To by podle ní znamenalo, že v tuzemsku je jich nyní 350.000.

Není podle ní známo, kolik lidé se vrací, kolik z nich plánuje v tuzemsku zůstat a není znám ani profesní profil těchto lidí. "Nyní už půjde tyto údaje získat velice těžko," míní. Vládě vytkla, že změny legislativy, které by umožnily mimořádná opatření i bez nouzového stavu, již nepředložila. Pokud někdo v současné uprchlické krizi odvádí dobrou práci, jsou to podle ní kraje. Podle nedělního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na území Česka nyní pobývá zhruba 200.000 uprchlíků, část z nich se vrací do vlasti. Práci v Česku si našlo přes 50.000 uprchlíků z Ukrajiny, jejich přijetí úřadu práce nahlásili zaměstnavatelé.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že nouzový stav podpoří, aby bylo možné doplňovat zásobníky plynu. "Nezvládneme to bez nouzového stavu. pokud chceme, aby se zásobníky plnily i nadále," uvedl. Uznal, že se zásoby plynu daří doplňovat slušně. Podle dat organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující evropské provozovatele plynárenských infrastruktur, jsou nyní tuzemské zásobníky naplněné zhruba z poloviny. Před rokem touto dobou byly zásobníky v ČR plné zhruba z 30 procent, vyplývá z dat.

Opoziční hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu do konce června, protože vláda v něm chce podle svého předsedy Tomia Okamury posilovat svou moc na úkor moci zákonodárné a soudní. Vláda lhala, že nouzový stav nebude mít vliv na české občany a schvaluje v utajovaném režimu použití miliard korun z veřejných prostředků, řekl dnes Okamura ve Sněmovně.

Většina poslanců hnutí ANO je pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů, řekla před schůzí dolní komory šéfka klubu Alena Schillerová. Hnutí podle ní připravilo pozměňovací návrh. Kabinet žádá o prodloužení o 30 dnů, podle ministra vnitra Víta Rakušana prodloužení o 14 dní nestačí.

"Vláda Petra Fialy z nás dělá užitečné idioty. My jsme o své pravdě přesvědčeni," uvedl mimo jiné ve své projevu Okamura. Fialův kabinet je podle něj nekompetentní "vláda diletantů", která do Česka láká z Ukrajiny ekonomické migranty a nepřizpůsobivé uprchlíky, kteří očividně nikdy nepracovali a pracovat nebudou. "Připadá nám to jako sociální turistika," řekl Okamura.

Do Česka podle předsedy SPD přicházejí z Ukrajiny v důsledku ruské agrese lidé, kteří nejsou zasaženi válkou. Okamura uvedl, že na většině území Ukrajiny se nebojuje. Nejtěžší boje se odehrávají na východě a jihu země, hrozba ruských raketových úroků se ale týká celé Ukrajiny včetně západních oblastí.

Příliv ukrajinských migrantů má podle Okamury vliv na trh práce nebo dostupnost bydlení, dotýká se podle něj sociálních jistot českých občanů a dostupnosti školství a zdravotnictví. Předseda SPD kritizoval výši jednorázové finanční pomoci uprchlíkům ve výši 5000 korun na dospělého, která je podle něj v porovnání s okolními státy více než dvojnásobná, nebo vytížení úřadů práce.

Většina poslanců hnutí ANO je pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů. Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny k vládní žádosti o prodloužení stavu nouze o 30 dnů to řekla šéfka klubu Alena Schillerová. Opoziční hnutí připravilo pozměňovací návrh. Aktuálně nouzový stav končí 31. května.

Poslanci ANO budou chtít znát plán vlády na řešení aktuální krize, zároveň konkrétní údaje k počtu uprchlíků na území ČR. Nynější žádost vláda zdůvodňuje mimo jiné tím, že úřady musí mít kvůli počtu příchozích nadále možnost činit kroky mimo běžné zákonné postupy. Bez stavu nouze by úřady také nemohly ověřovat místo skutečného pobytu běženců, případně nastavit mechanismy jejich přemísťování. Stát musí ve spolupráci s kraji rovněž dál zajišťovat ubytování pro část uprchlíků. Koncem března Sněmovna umožnila kabinetu prodloužení nouzového stavu téměř o dva měsíce zhruba po devítihodinové debatě. Do července chce vláda prosadit takové úpravy zákonů, aby nouzový stav už nebyl potřebný. Prodloužit nouzový stav o 14 dní, jak navrhuje ANO, podle Rakušana nestačí Prodloužení nouzového stavu jen o 14 dní, jak navrhuje opoziční hnutí ANO, by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nestačilo k projednání potřebné novely ve Sněmovně. Vláda navrhuje prodloužit nouzový stav po konci května na 30 dnů. Rakušan i premiér Petr Fiala (ODS) dnes před sněmovním hlasováním ubezpečili, že poslancům žádost o delší trvání stavu nouze předkládají naposledy. Kabinet tento týden požádal o prodloužení nouzového stavu kvůli migrační vlně z válkou zasažené Ukrajiny. Současně schválil novelu zákona, která má zajistit uplatňování nutných opatření i od začátku července, kdy by v případě sněmovního souhlasu měl nouzový stav přestat platit. Rakušan takový návrh označil za polovičaté řešení. Kabinet by podle něj s jistotou musel po dvou týdnech žádat o dalších 14 dní. "Pokud se díváme na limity legislativního procesu a balíček opatření, který chceme představit, tak ten měsíc ještě potřebujeme," zdůraznil. Opozici požádal Rakušan o vstřícnost. Nelze podle něj zároveň odmítat prodloužení nouzového stavu a obstrukcemi bránit projednání zákonů, které mají umožnit Česku fungovat od konce června bez něj. "Nabízíme opozici otevřenou komunikaci," uvedl. Doufá v takové jednání ve Sněmovně, aby i na konci června byla jistota, že existuje dostatek nástrojů potřebných pro zvládání situace kolem migrantů. Rakušan i Fiala zdůraznili, že o prodloužení nouzového stavu tentokrát žádá vláda naposledy.