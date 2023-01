SPD nepodpoří kandidáta, který by například nejmenoval členy hnutí ministry

Praha - Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v druhém kole prezidentské volby nepodpoří kandidáta spojeného s vládní koalicí, který by mimo jiné nejmenoval členy hnutí ministry vlády. SPD to uvedlo v aktuálním vyjádření, které ČTK poskytla mluvčí Barbora Šťastná. Druhé kolo volby se uskuteční 27. a 28. ledna.

Jednoho z kandidátů, bývalého vysokého představitele české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petra Pavla, podpořila před prvním kolem voleb koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Podporu vyjádřila ale také ekonomce Danuši Nerudové a senátorovi Pavlu Fischerovi. Pavla podpořilo také nejvíce Pirátů ve vnitrostranické anketě.

SPD ale explicitně nepodpořilo ani Pavlova protikandidáta, bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

"Hnutí SPD v druhém kole prezidentské volby v souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, člověka, který je pro omezování svobody slova a nejmenoval by členy našeho hnutí za ministry vlády, což by omezovalo prosazování našeho politického programu," uvedlo dnes opoziční hnutí.

SPD tak nejspíš naráželo na Pavlovo vyjádření v předvolební debatě na CNN Prima News, v níž generál ve výslužbě odpověděl na dotaz, zda by předsedu hnutí Tomia Okamuru jmenoval ministrem školství, že by to bylo bezpečnostní riziko a možná i mravní ohrožení mládeže.

Podporu Pavlovi vyjádřila před druhým kolem volby většina šéfů koaličních stran včetně premiéra Petra Fialy (ODS) i někteří ze spolukandidátů z prvního kola - Nerudová, Fischer či senátor Marek Hilšer.