SPD je proti prodloužení nouzového stav, STAN by ho prodloužilo o dny

Praha - Hnutí STAN je ochotné podpořit prodloužení nouzového stavu v řádu dnů. Hnutí SPD ve Sněmovně prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Piráti podpoří přiměřené prodloužení stavu nouze, pokud uvidí u ministra zdravotnictví vůli k posunu u nemocenské či krizové legislativy. Šéf KSČM Vojtěch Filip chce do čtvrteční schůze Sněmovny o nouzovém stavu jednat s premiérem Andrejem Babišem. Mimo jiné žádá, aby rozhodování o dílčích opatřeních bylo decentralizované. Informace zazněly na tiskových konferencích poslaneckých klubů před dnešní schůzí Sněmovny. Vláda žádá o dalších 30 dní nouzového stavu, trval by tak do 21. února. Zatím platí od 5. října do 22. ledna.

Starostové jsou ochotni prodloužit nouzový stav o dny

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je ochotné podpořit prodloužení nouzového stavu v řádu dnů. Novinářům to před dnešním jednáním Sněmovny řekl předseda STAN Vít Rakušan. Kritizoval v té souvislosti, že kabinet dosud nepředložil úpravu krizové legislativy, kterou loni kvůli epidemii covidu-19 připravilo ministerstvo vnitra. Podle ní by situaci při epidemii a dalších událostech mohl místo nouzového stavu upravovat mírnější stav nebezpečí.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novelu krizových zákonů projednával s opozicí v listopadu. Slíbil tehdy vyřadit některé prvky, které opoziční strany kritizovaly. Odmítl ale odhadovat, zda bude možné úpravu využít při současné epidemii. Označil za nerealistické, že by byla novela ústavního zákona schválena za několik týdnů.

Rakušan kritizoval, že předpis ještě neprojednává Sněmovna, která přitom zasedá prakticky každý týden a jedná ve stavu legislativní nouze. Starostové se nechtějí smířit se situací, kdy vláda nepracuje a nepřipravuje to, co sama slíbila, doplnil. "A zároveň tu odpovědnost hází na poslance," uvedl.

Hejtmani za STAN podle Rakušana uvádějí, že některá opatření nelze aktuálně bez nouzového stavu provádět. STAN je proto ochoten podpořit jeho další pokračování, ale jen v řádu dnů. "Odmítáme dalších 30 dnů bez toho, aby vláda naplnila tu dobu něčím, co bude znamenat nějaký vývoj té situace pozitivním směrem," řekl.

Ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude STAN vyzývat, ať vláda finančně motivuje lidi, kteří jsou nuceni být v karanténě, aby v ní skutečně zůstali a omezili tak šíření koronaviru. Starostové budou žádat i vysvětlení aktuálních restrikcí a nakládání s pravidly protiepidemického systému PES.

Piráti chtějí od Blatného vůli řešit nemocenskou a krizové zákony

Piráti podpoří přiměřené prodloužení stavu nouze, pokud uvidí u ministra Blatného vůli k posunu u tématu nemocenské či krizové legislativy. Novinářům to po dnešním jednání představitelů volební koalice Pirátů a STAN řekl šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Za přiměřené prodloužení by v takovém případě požadoval 15 až 21 dnů.

Michálek řekl, že zástupci Pirátů a STAN s Blatným hovořili o důvodech, proč se podle nich Česku nedaří zvládat epidemii covidu-19. Jedním z nich je podle něj nízká nemocenská v případě umístění do karantény. "Lidé jdou raději do práce, aby měli plný plat, nejdou do karantény," vysvětlil. Pracovníkům v karanténě zaměstnavatel platí 60 procent základu výdělku. Podle Pirátů by bylo vhodné nemocenskou zvýšit na 80 procent.

Stát by měl také motivovat firmy, aby se zapojily do testování na koronavirus, doplnil Michálek. Řešit je nutné i krizovou legislativu. "Už od dubna vládu upozorňujeme, že je třeba zavést stav pandemické pohotovosti. Bylo nám to přislíbeno na červen, potom září, nakonec ani teď v lednu nemáme předložený zákon, který by nás vyvedl z toho, že musíme stále prodlužovat nouzový stav," uvedl.

Michálek řekl, že u Blatného viděli dnes Piráti a Starostové dobrou vůli jednat. "Pokud uvidíme, že je tam vůle dosáhnout v těchto věcech zásadního pokroku do čtvrtka, pak jsme ochotni podpořit prodloužení nouzového stavu o nějakou přiměřenou dobu, o které budeme jednat," uvedl. V opačném případě ale prodloužení nepodpoří. Na doplňující dotaz Michálek řekl, že by se nemělo jít o vládou požadovaných 30 dní, protože to je zbytečně moc. "Ale doba by měla být i relevantně dlouhá, abychom se nemuseli stále scházet, rozmezí 15 až 21 dní," uvedl.

SPD prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně nepodpoří

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Poslanecké sněmovně nepodpoří další prodloužení nouzového stavu. Podle předsedy Tomia Okamury se jedná o stav, kdy jsou plošně omezeny základní lidské svobody, mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Řekl to na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně.

Kabinet měl podle Okamury předložit do Sněmovny návrhy příslušných legislativních změn, aby nemusel být opakovaně vyhlašován nouzový stav a s ním související omezující plošná opatření. Týkat by se měly například možnosti nasazování vojáků k výpomoci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. "Nařizovat pracovní povinnost a výpomoc určitým skupinám obyvatel lze již dnes provádět prostřednictvím hejtmanů a nikoli pouze v rámci nouzového stavu," poznamenal šéf hnutí.

"Některá zdravotnická zařízení kolabují kvůli nedostatku lůžek a odborného personálu. Kvůli Evropské unii je i nedostatek vakcín pro rizikové skupiny. Nouzový stav ale není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou plošně omezeny základní lidské svobody a mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády," uvedl Okamura. Je podle něj též třeba důsledně uplatňovat, případně novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví. Vláda by se podle Okamury měla soustředit na ochranu rizikových částí populace.

Místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala poznamenal, že vládní systém očkování nefunguje dobře. Hnutí je pro dobrovolnost vakcinace, odmítá diskriminaci lidí, kteří se očkovat nechtějí, dodal. Kritizoval též registrační systém. Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Objevily se také případy, kdy senioři dostali termín vakcinace v nemocnici, kde se ještě neočkovalo.

Termín pro očkování proti koronaviru v ČR má z on-line systému víc než 55.500 lidí nad 80 let. Od pátku se jich v systému zaregistrovalo 170.000. Údaje v pondělí večer ČTK sdělil vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000, klienti domovů seniorů jsou očkováni bez registrace od prosince. Proti koronaviru bylo v Česku do sobotního odpoledne očkováno podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 105.167 lidí.

Evropská komise v rámci společných nákupů zajistila pro 450 milionů obyvatel členských zemí 2,3 miliardy dávek vakcíny od šesti výrobců. Pro použití v EU jsou však zatím schváleny jen dva preparáty - od americko-německého sdružení firem Pfizer/BioNTech a od americké společnosti Moderna. Některé státy si v minulých týdnech stěžovaly, že distribuce vakcín je příliš pomalá, což komise zdůvodňovala nedostatkem výrobních kapacit. Kritika zesílila minulý pátek, kdy Pfizer oznámil omezení produkce na několik příštích týdnů.

Filip chce od Babiše změny v rozhodování o krocích proti covidu

Předseda komunistů Vojtěch Filip chce do čtvrteční schůze Sněmovny o prodloužení nouzového stavu jednat s premiérem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Mimo jiné žádá, aby rozhodování o dílčích protiepidemických opatřeních byla decentralizovaná. Novinářům dnes požadavek popsal na příkladu sjezdovek, kde by pravidla podle něj mohly stanovovat příslušné hygienické stanice. Obecně KSČM neodmítá prodloužení nouzového stavu. Podle Filipa je nutný, protože bez něj by nebylo možné například nařizovat vojákům pomoc v nemocnicích a sociálních zařízeních.

Na dnes zahajované schůzi Sněmovny KSČM podle Filipa upřednostní debatu o návrzích zákonů, které dolní komoře vrátil Senát. Diskusi o problémech s očkováním proti koronaviru, jak ji prosazuje opozice, nepodpoří. Prostor pro ni vidí až ve čtvrtek, kdy bude Sněmovna reagovat na žádost vlády o prodloužení nouzového stavu do 21. února.

Debata o očkování by měla ve Sněmovně zaznít podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), i sociální demokraté by ji chtěli otevřít až ve čtvrtek. "Poslanci by měli dostat odpovědi na své otázky, ale za nás by bylo lepší to spojit s debatou o nouzovém stavu ve čtvrtek. Pokud by byla vůle, aby to bylo dnes, tak to podpoříme," uvedla na tiskové konferenci.

Expertní tým opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chce od vlády informace o termínech očkování rizikových skupin proti covidu-19, přehled o počtu očkovaných a větší zapojení krajů a místních samospráv do očkování populace. Zástupci takzvaného Anticovid týmu dnes zopakovali, že chtějí, aby se dolní komora dnes hned na začátku schůze zabývala právě očkovací strategií České republiky. Před debatou o prodloužení nouzového stavu musí kabinet ve Sněmovně odpovědět na otázky o očkování a odškodnění lidí postižených covidem, uvedli opoziční politici.