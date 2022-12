SPD chce vyslovit nedůvěru vládě, osloví ANO s žádostí o podpisy pro schůzi

Praha - Opoziční hnutí SPD shání podpisy pro svolání jednání Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Potřebuje jich 50, má 20 poslanců, osloví proto další opoziční hnutí ANO. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda SPD Tomio Okamura. ANO na poslaneckém klubu věc neřešilo, v tuto chvíli to není na pořadu dne, uvedla předsedkyně klubu Alena Schillerová. Šéf poslanců vládních lidovců Marek Výborný řekl, že je právem opozice hlasování vyvolat, ale k ničemu by nevedlo.

Podle Okamury je vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN nečinná při řešení vysokých cen energií a hrozby hospodářské a společenské krize. K tomu chce SPD také svolat mimořádnou schůzi, k čemuž potřebuje podpisy 40 poslanců.

Fialova vláda podle Okamury nečiní dostatečné systémové kroky v ochraně občanů před energetickou krizí a chudobou a v ochraně firem, které podle něj často propouštějí či omezují činnost. Kritizoval také, že kabinet nic nedělá proti zdražování potravin či nedostatku některých léků.

Výborný řekl, že žádný z koaličních poslanců iniciativu SPD nepodpoří a podobné to bude patrně i u hnutí ANO. "Pokud chce SPD pomáhat občanům, rodinám, domácnostem a firmám, pojďme projednávat body, které k tomu směřují," uvedl. Pokud jsou poslanci SPD soudní, budou se chtít věnovat ve Sněmovně něčemu smysluplnému, nikoliv monologům svého předsedy, doplnil Výborný.

"Hnutí SPD se s námi o tom nebavilo. Nebavili jsme se o tom na klubu ANO, řešili jsme aktuální problémy," uvedla Schillerová. "V tuto chvíli toto není pro hnutí ANO na pořadu dne," dodala bývalá šéfka státní kasy.

Fialova vláda odolala v září ve Sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o své svržení. Hlasování tehdy vyvolalo opoziční hnutí ANO s podporou SPD kvůli aféře kolem již bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a vládnímu postupu v řešení zejména energetické krize.

Aby kabinet padl, musí se pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Vládní tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů zastupuje 108 poslaneckých hlasů.