SPD chce ve Sněmovně obstruovat snížení plateb za státní pojištěnce

Praha - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude ve Sněmovně obstruovat vládní zákon, který má zmrazit platby za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění na loňské úrovni. Novinářům to dnes řekl šéf SPD Tomio Okamura. Opatření by podle něj omezilo již tak špatně dostupnou zdravotní péči. SPD ve Sněmovně dlouze obstruovala vládní pandemický zákon, stejně chce postupovat i u záměru na zavedení korespondenční volby poslanců a prezidenta.

Stát platí pojistné například za děti, seniory a nezaměstnané. Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) loni rozhodla o navýšení plateb za státní pojištěnce od letošního ledna o 200 korun na 1967 korun za osobu měsíčně. Podle návrhu kabinetu Petra Fialy (ODS) se částka má od 1. července snížit na 1567 korun tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Ministerstvo financí očekává, že tím uspoří 14 miliard korun ve státním rozpočtu.

Okamura označil za nepřijatelné, aby zdravotnictví o tolik peněz přišlo. "Chystáme se tento zákon obstruovat, není možné takto omezovat již teď špatně dostupnou zdravotní péči," uvedl. Do souvislosti to dal s příchodem stovek tisíc uprchlíků z Ukrajiny, řada občanů se podle něj obává o udržitelnost zdravotnického systému i bezpečnost. "Stále chybí informace, jak chce vláda tyto věci řešit, aby nebyl narušen sociální smír," řekl Okamura.

"SPD podporuje materiální a humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům na nezbytnou dobu," konstatoval Okamura. Podle šéfa poslanců SPD Radima Fialy však nesmí zapomínat také na české občany.