SPD chce brzdit změnu obsazování rad ČT a ČRo všemi prostředky

Praha - Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude blokovat všemi zákonnými prostředky schválení vládní novely o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo). Vláda Petra Fialy (ODS) chce podle předsedy SPD Tomia Okamury předpisem tato média politicky ovládnout. Opoziční ANO se chystá navrhnout zamítnutí předlohy, projednávání zákona ale zdržovat nechce. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob věří, že změnu obsazování rad ČT a ČRo vládní koalice prosadí v prvním čtení dnes během dne, je ale přichystána i na noční jednání. Politici to řekli dnes před začátkem schůze ve Sněmovně.

Podle Okamury chce vláda předpisem ovládnout orgány veřejnoprávních médií, aby se ve zpravodajství a publicistice objevovaly jen "probruselské a provládní názory". Hrozí podle něj politické pronásledování a perzekuce opozice. "Budeme to blokovat všemi zákonnými prostředky, protože prosazujeme svobodu a demokracii," uvedl. Podle SPD nedává smysl, aby se do volby rad ČT a ČRo zapojil Senát, který má být hlavně kontrolním orgánem.

Jakob návrh označil za průlomový. "Budeme jednat tak dlouho, dokud se nám to nepodaří," uvedl před zahájením mimořádné schůze. Do volby členů rad ČT a ČRo chce vláda zapojit Senát. Nyní volí radní obou veřejnoprávních médií jen poslanci. Změnou se podle Jakoba stanou rady nezávislejší na Sněmovně.

Předseda volebního výboru Aleš Juchelka (ANO) novinářům řekl, že poslanci jeho klubu nechtějí dnešní projednávání zákona zdržovat. Sám bude ale navrhovat zamítnutí předlohy.

Předseda sněmovní frakce lidovců Marek Výborný na tiskové konferenci připomněl, že novela také zpřísňuje vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Zástupci opozičních ANO a SPD pokládají navrhované změny za pokus politicky ovládnout obě veřejnoprávní média. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení jejich nezávislosti.

"Předložená novela není ničím jiným než politickým aktem. Jediným cílem je ovládnout demokraticky zvolené kontrolní orgány veřejnoprávních médií s cílem dosadit na místa postupně své kandidáty," reagoval Juchelka. O návrhu se podle něj dostatečně nediskutovalo, neprošel veřejnou debatou. Kritizoval také svolání mimořádné schůze kvůli této předloze. Taková jednání by se podle Juchelky měla svolávat jen tehdy, když je něco nutné akutně schválit.

Předlohu měli poslanci projednávat v prvním čtení v polovině července, dohodli se na odkladu. Na programu schůze byla naposledy zhruba před třemi týdny. Tehdy zabránil zahájení prvního čtení lídr Okamura, který tři hodiny navrhoval změny programu schůze. U mimořádných schůzi takový obstrukční postup poslanci využít nemohou, navržený program nelze měnit ani upravovat.

Senátoři by měli podle vládní předlohy volit vždy třetinu radních ČT a ČRo. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších 15 na 18. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná. SPD v horní komoře zastoupení nemá, ANO má na rozdíl od nejpočetnějšího klubu ve Sněmovně jeden z početně nejslabších senátorských klubů. Kandidáty do obou rad by mohly podle novely navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.