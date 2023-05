SPD by podle Okamury z navržené reformy penzí podpořilo dílčí změny

Praha - Z navržených změn systému penzí by opoziční hnutí SPD mohlo podpořit dílčí úpravy. Novinářům to po jednání zástupců SPD s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Politici SPD dál odmítají posouvání důchodového věku nad 65 let, zpomalení valorizací či zvýšení odvodů u živnostníků. Právě tyto kroky mají přispět k udržitelnosti systému. Jurečka po schůzce řekl, že s opozicí bude dál jednat. Se zástupci SPD by se měl sejít znovu v červenci.

"Na řadě věcí jsme se neshodli. Někde jsme se shodli, že by hnutí SPD mohlo dílčí věci podpořit," uvedl Okamura.

Politici SPD se dál staví proti posouvání věku nástupu do penze nad 65 let podle vývoje délky života, postupnému snižování nových důchodů, zvednutí minimálních odvodů živnostníkům či zpomalení valorizací. Vadí jim také plánované větší krácení předčasných důchodů než dnes. Právě tyto kroky mají zbrzdit finanční propad systému a zajistit jeho udržitelnost do budoucna. SPD by naopak podpořilo takzvaný fiktivní základ za dobu péče, tedy započítání odvodů z průměrné mzdy za čas rodičovské při výpočtu důchodu. Pro by hnutí bylo i u společného základu manželů pro stanovení penze či zmírnění podmínek pro vdovské a vdovecké důchody. Podporuje tak spíš kroky, které výdaje zvyšují.

"Postoj SPD je v zásadě předvídatelný. Velmi by mě pozitivně překvapilo, kdyby zástupci SPD i ANO řekli: Jsme zodpovědným, státotvorným hnutím a opatření nutná pro stabilitu systému podpoříme," uvedl Jurečka. Dodal, že s opozicí bude dál jednat a bude se ji snažit přesvědčit o potřebnosti úsporných kroků. Věří, že při jednání nastane posun a opoziční zákonodárci sice nebudou pro návrhy hlasovat, ale také nebudou jejich přijetí a budoucímu zachování bránit. Dnešní jednání ministr označil za konstruktivní, pokračování je podle něj smysluplné. Znovu by se měl se zástupci SPD sejít v červenci.

SPD navrhuje, aby se všem seniorům a seniorkám důchod valorizoval o stejnou částku. Při přidání by tak nehrála roli výše penze. Garantovaný důchod by také měl být podle hnutí vyšší než navrhovaných 20 procent průměrné mzdy. Stát by měl poskytovat příspěvek na spoření na stáří i při malých úložkách, aby to pomohlo nízkopříjmovým, míní politici SPD. Podle nich by se neměla krátit předčasná penze tehdy, pokud by do ní člověk šel po odpracování 45 let.

"Dopředu neříkám, že odmítám návrhy opozice. Pokud budou ku prospěchu stability systému, budu se jimi určitě zabývat," uvedl Jurečka.

Návrhy důchodových reformních novel by vláda měla dostat nejspíš v listopadu, zmínil šéf resortu práce. Šéf poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že hnutí bude při projednávání zákonů ve Sněmovně navrhovat úpravy.