SPD bude kvůli snížení valorizace penzí obstruovat, podá stížnost k ÚS

Praha - Opoziční hnutí SPD bude kvůli novele se snížením červnové mimořádné valorizace penzí obstruovat ve Sněmovně a podá stížnost k Ústavnímu soudu. Na tiskové konferenci to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Vláda novelu schválila v pondělí, jednat by o ní dolní komora Parlamentu měla za týden na mimořádné schůzi. Zástupci koaličních stran uvedli, že respektují právo opozice na obstrukce, ty však nemohou převážit právo většiny ve Sněmovně.

Podle novely by se zásluhová procentní část penzí měla kvůli inflaci zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k zákonu o 760 korun místo 1770 korun, o které by rostla podle nynějších pravidel. Kabinet omezení přidání zdůvodnil snahou zpomalit zadlužování. Sněmovna bude návrh schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Podle Okamury jde o hanebnost, proti které bude opoziční subjekt tvrdě bojovat. "SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce. Podáme ústavní stížnost. I kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit," řekl. Postup kabinetu lze podle něj srovnat s krádeží.

Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že koalice si nestanovila žádnou pevnou hranici, do kdy bude obstrukce tolerovat. Zařídí se podle toho, do kdy budou zaznívat věcné připomínky. Vláda respektuje právo opozice takto postupovat, ale obstrukce nemohou zvítězit nad právem sněmovní většiny prosazovat svůj program, dodal Výborný. "Pokud bude zřejmé, že už nezaznívají nové argumenty a jedná se o ryze obstrukční chování, budeme připraveni využít prostředků, které nám jednací řád dává," řekl předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) a vicepremiér Vít Rakušan novinářům řekl, že obstrukce jsou legitimním prostředkem opozice, na druhé straně nelze akceptovat, že jednání Sněmovny je doslova zabetonované. Koalice se podle něj ještě v týdnu dohodne, jak bude na avizované obstrukce reagovat.

Návrh je podle Okamury také za hranicí ústavnosti. "Důchodcům vznikl nárok na valorizaci v zákonné předpokládané podobě jednoznačně předtím, než by byla vládou navrhovaná úprava případně schválena," dodal šéf SPD.

Také podle odborářů a zaměstnavatelů by norma mohla narušovat ústavnost. Zmiňovali případnou retroaktivitu i oslabení zásluhovosti. Vláda už dřív sdělila, že se neobává toho, že by změna valorizace mohla být protiústavní.

Podle novely má být omezení mimořádné valorizace jednorázové. Podle podkladů k normě by výdaje podle dosavadního nastavení letos činily 34,4 miliardy korun, po úpravě mají být 15,4 miliardy. Částka je na dluh. Na omezení červnového růstu penzí se vláda dohodla minulou středu.

Důchod se skládá ze solidární pevné části 4040 korun a zásluhové procentní výměry podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělků a počtu vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se zvedá zásluhový procentní díl. Roste pět měsíců poté, co růst cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se přírůstek indexu spotřebitelských cen. Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Své důchodové systémy mají resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.