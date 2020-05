SPD a KSČM nepodporují vznik komise k nákupům ochranných pomůcek

Praha - Hnutí SPD a KSČM nepodporují vznik sněmovní vyšetřovací komise k ministerským nákupům ochranných zdravotnických pomůcek za koronavirové krize. Dávají přednost prověrce Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). Vyplynulo to z dnešních vyjádření předsedů SPD Tomia Okamury a KSČM Vojtěcha Filipa ve Sněmovně. Vznik komise je jedním z bodů mimořádné schůze svolané z podnětu Pirátů a ODS.

Okamura uvedl, že SPD se rozhodlo vyčkat na závěry kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad podle něho posoudí miliardové nákupy lépe než případná komise. Podle Filipa by se nákupy měly vyhodnotit až po prověrce kontrolního úřadu. Nemám důvod nevěřit NKÚ a zřizovat vyšetřovací komisi, uvedl. "Jsem přesvědčen, že politickou odpovědnost tak jako tak vláda nese," dodal předseda KSČM.

Zdůvodnění návrhu na zřízení vyšetřovací komise poukazuje na případy podezřele vysokých cen a objednávek nekvalitních ochranných pomůcek nebo výrobků s neplatnými certifikáty. Komise by měla k nákupům těchto prostředků za nouzového stavu a k jejich distribuci shromáždit všechny podklady. Měla by vyhodnotit efektivitu a transparentnost nákupů a doporučit, jak postupovat do budoucna.

Komise by měla být podle návrhu devítičlenná, každý sněmovní klub by v ní měl po jednom zástupci. Závěry vyšetřování by měla plénu předložit podle podkladů do konce března příštího roku.

Hamáček: Nákupy ochranných prostředků má prověřit NKÚ, ne komise

Česko by podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) bez krizového nákupu ochranných prostředků v Číně žádné nemělo. Okolnosti nákupů by měl podle Hamáčka prověřit Nejvyšší kontrolní úřad, ne zvláštní sněmovní komise, jak požaduje opozice. Byla by to politizace kontrolního procesu, řekl dnes Hamáček poslancům.

"Zvolili jsme jediný možný způsob, nebyla jiná alternativa," prohlásil Hamáček. Podle něj nabídku v odpovídajícím množství neposkytli ani čeští dodavatelé, ani dodavatelé z jiných zemí EU a NATO. Od čínských dodavatelů podle něj nakupoval v půli března celý svět, některé prostředky se podařilo nakoupit levněji než dalším zemím NATO.

"Měli jsme dvě cesty. Buď ty ochranné prostředky pořídit v krizovém módu nákupem v Číně, a nebo je prostě nemít," uvedl Hamáček. V polovině března jiné řešení neexistovalo. V té době ČR podle Hamáčka "nebyla ani na vládní ani na krajské, ani městské či obecní úrovni připravena na nástup epidemie".

"Do 12. března jsem čelil kritice, že přeháním a šířím paniku, po 13. březnu jsme byl kritizován za nedostatečné nouzové zásoby a dnes čelíme kritice, že jsme ta opatření přijali přehnaně nebo neefektivně. Velmi rychle zapomínáme, že byl nouzový stav a v jaké atmosféře jsme žili," poznamenal Hamáček.

Česká republika trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěny letecké dodávky z Číny, poslední letadlo přistálo v Praze 3. května. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu. Vnitro podle údajů na svém webu zajistilo objednávky za necelé 4,4 miliardy.

Ministr Vojtěch:Největší úspěch je, že byli ochráněni zdravotníci

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) za svůj největší úspěch označil to, že během koronavirové krize byli ochráněni zdravotníci včasnými dodávkami ochranných prostředků. Kontrola nákupu těchto pomůcek sněmovní komisí, což požaduje opozice, by byla podle ministra nesmyslná.

"Máme zcela čisté svědomí, že jsme postupovali tak, jak to jen bylo možné," řekl poslancům Vojtěch. Poukázal na to, že v červnu zahájí kontrolu nákupu pomůcek Nejvyšší kontrolní úřad. Vytvoření sněmovní vyšetřovací komise by proto podle něj bylo "duplicitní a nesmyslné".

Ministerstvo si podle Vojtěcha nechalo udělat analýzu cen a z ní vyplynulo, že ministerstvo zdravotnictví bylo při nákupech pod průměrnou nákupní cenou na tehdejším trhu. Například respirátory kupovalo levněji než jiné instituce. Podle Vojtěcha ministerstvo koupilo celkem 70 milionů protiepidemických prostředků.

Sněmovní schůze by měla vést spíše k zajištění dostatečných zásob ochranných prostředků včetně plicních ventilátorů, uvedl ministr. Zásoby na počátku roku byly nedostatečné, 15 let se neměnily.

Ministr také uvedl, že do budoucna by v případě další vlny epidemie připadaly v úvahu spíše lokální restrikce, nikoli plošné zastavování ekonomiky.

Požadavek na zřízení sněmovní komise vznesli opoziční Piráti a ODS. "Během krize jsme byli jako konstruktivní opozice zdrženliví. Nicméně teď je situace pod kontrolou a je ve veřejném zájmu, abychom nákupy prověřili, vyvodili odpovědnost a navrhli zlepšení systému," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Nákupy byly podle Bartoše podezřelé a předražené, zboží bylo opatřeno falešnými certifikáty od nastrčených firem a lidí, dodávky obsahovaly nekvalitní nebo vadný materiál.