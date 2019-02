Varšava/Jeruzalém - Další napětí do polsko-izraelských vztahů vnesla zřejmě chybná interpretace vyjádření izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, z níž vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. Varšava kvůli tomu začala uvažovat i o tom, že zruší svoji účast na summitu visegrádské čtyřky (V4) v Izraeli. To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě, od které chce vysvětlení polské ministerstvo zahraničí. Popřel to i úřad izraelského premiéra.

Předseda izraelské vlády, který se ve Varšavě účastnil konference o Blízkém východu, se podle serveru Haarec vyjadřoval v souvislosti s diplomatickou krizí, kterou nedávno vyvolal polský zákon, hrozící až tříletým vězením za připisování polskému národu spoluviny za nacistické zločiny. Kvůli pobouření Izraele a USA byly tresty nakonec ze zákona vypuštěny a Netanjahu ve Varšavě prý uvedl, že neví o nikom, kdo by byl souzen za tvrzení, že Poláci spolupracovali s nacisty. Podle listu The Jerusalem Post premiér řekl, že Poláci za války pomáhali Němcům zabíjet Židy a že je to známý fakt. Deník Netanjahuův výrok v angličtině citoval tak, že vyzněl, jako by z kolaborace obviňoval celý polský národ.

Polský prezident Andrzej Duda krátce po půlnoci na twitteru napsal, že pokud vyjádření premiéra Netanjahua zněla tak, jak uvádějí média, není Izrael vhodným místem pro konání summitu V4. Schůzka představitelů Česka, Slovenska, Maďarska a Polska s izraelskými partnery je naplánovaná na 18. 19. února do Jeruzaléma.

Kvůli tvrzení listu Jerusalem Post se na kancelář premiéra Mateusze Morawieckého obrátila velvyslankyně Izraele ve Varšavě Anna Azariová. "Informace Jerusalem Post o výroku premiéra Netanjahua jsou nepravdivé. Byla jsem na premiérově brífinku a neříkal, že polský národ kolaboroval s nacisty, ale jen to, že nikdo nemusel k soudu za to, že se zmiňoval o Polácích, kteří s nimi spolupracovali," napsala velvyslankyně ve zprávě, již kancelář Morawieckého dala k dispozici polské agentuře PAP. Dodala, že v této souvislosti Netanjahu nemluvil o "polském národu" a že předseda vlády "netrpělivě čeká na setkání s premiérem Morawieckým příští týden".

"Dostali jsme od izraelské strany oficiální vysvětlení údajného citátu výroku izraelského premiéra; vypadá to, že článek v The Jerusalem Post je příkladem škodlivé novinářské manipulace," napsal na twitteru Krzysztof Szczerski, ředitel kanceláře prezidenta Andrzeje Dudy. "Je dobře, že se to po našich intervencích vysvětlilo," uvedl také.

"The Jerusalem Post chybně citoval premiérovy výroky ohledně Polska," uvedla Netanjahuova kancelář s tím, že list rychle vydal opravu, v níž vysvětlil, že během editace textu se stala chyba.

Polské ministerstvo zahraničí chce v souvislosti s formulací použitou v The Jerusalem Post vysvětlení od velvyslankyně Azariové a má v úmyslu jí zároveň představit svoje stanovisko, uvedla mluvčí resortu Ewa Suwarová.

Agentura AP připomíná, že nacistická okupace Polska byla mimořádně brutální. Zahynulo při ní téměř šest milionů polských občanů, tři miliony z nich byli Židé. Izraelský památník holokaustu Jad vašem udělil více než 6800 Poláků titul Spravedlivý mezi národy za to, že pomáhali Židům, i když riskovali vlastní životy. Nicméně antisemitismus byl v Polsku před válkou zakořeněný a někteří Poláci přivítali, že Židé z polské společnosti zmizeli, někteří z nich Židy vydírali, nebo se účastnili jejich vraždění.

Summit V4 v Jeruzalému má být první návštěvou polského premiéra v Izraeli od novelizace sporného zákona. Izraelská média očekávala kontroverze spíše okolo maďarského premiéra Viktora Orbána, jehož některé výroky kritici z řad izraelské opozice interpretovali jako antisemitské.