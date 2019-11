Špatné počasí pokazilo pozorování přechodu Merkuru před Sluncem

Praha - Špatné počasí zhatilo pozorování přechodu Merkuru před Sluncem z území Česka. Lidé v pražské Štefánikově hvězdárně tak místo pozorování přechodu dalekohledy sledovali přenos ze světových observatoří doplněný výkladem astronoma. Znovu se tato výjimečná nebeská událost odehraje až v roce 2032.

Přechod Merkuru před Sluncem se koná nejvýš čtrnáctkrát za století, poté co se Země, Merkur a Slunce seřadí do jedné přímky. V Česku měla být od 13:35 až do západu Slunce pozorovatelná první polovina tranzitu. Nakonec ale vše zakryly mraky, byť lidé v průběhu odpoledne čekali, zda se počasí přece jen nevylepší.

V projekčním sále Štefánikovy hvězdárny návštěvníci pozorovali alespoň přechod Merkuru přenášený z Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, Kanárských ostrovů v severním Atlantiku a z Chile. Ze států jižní Ameriky je pozorovatelný celý tranzit, který trvá pět hodin 28 minut. "Data o návštěvnosti ještě nemáme, ale zatím to vypadá, že dorazily desítky lidí," řekl vedoucí Štefánikovy hvězdárny na Petříně Tomáš Prosecký. Další ze zaměstnanců hvězdárny, Aleš Dvořák, ČTK řekl, že podle jeho odhadu přišlo až 200 lidí, mezi nimi i hodně cizinců.

Merkur před Sluncem přecházek naposledy v roce 2016. Znovu se jev odehraje až 13. listopadu 2032.