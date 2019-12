Spartu v duelu o třetí místo čeká Boleslav, Slovácko hostí Plzeň

Praha - Šesti zápasy pokračuje o víkendu 19. kolo první fotbalové ligy. Šlágrem bude nedělní přímý souboj o třetí místo v tabulce, na které se v případě výhry nad Mladou Boleslaví dostane čtvrtá Sparta. Druhá Plzeň se v sobotu představí na hřišti osmého Slovácka a bude chtít vylepšit svou bilanci venku.

Sparta sedm kol po sobě neprohrála, i když ve dvou z posledních tří zápasů jen remizovala. Mladé Boleslavi se Letenští pokusí oplatit srpnovou porážku 3:4, pod kterou se hattrickem podepsal útočník Muris Mešanovič.

"Fatální chyby nás tehdy stály tři body, toho se chceme vyvarovat. Jsme doma, budeme chtít hrát aktivně, nátlakově. Bereme to jako velice důležité utkání. Už vzhledem k tomu, že Boleslav je o jednu příčku před námi a hrajeme o to, kdo bude třetí. Velice prestižní zápas," řekl asistent sparťanského trenéra Michal Horňák.

Mladá Boleslav uhrála v ligové sezoně venku jen pět z 32 bodů. "Na to, že jsme třetí v tabulce, je venkovní bilance špatná. Na přímý souboj o třetí místo se těšíme. Budeme potřebovat vyvážený výkon ve všech řadách," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber, který hrával za Spartu.

Plzeň ztrácí před 19. kolem na vedoucí Slavii 11 bodů především kvůli tomu, že se jí nedaří vyhrávat venku. Viktoria na soupeřově hřišti nezvítězila v lize třikrát po sobě. Slovácku v létě nečekaně doma podlehla 0:2, předtím ale s týmem z Uherského Hradiště v nejvyšší soutěži neprohrála 22 utkání za sebou.

Západočeši mohou výhrou nadělit dárek kouči Pavlu Vrbovi k dnešním 56. narozeninám. "Bylo by to hezké a doufám, že to tak bude. Ale myslím, že nás čeká hodně náročný zápas, protože Slovácko v této sezoně hraje dobře. Je jedním z velkých překvapení podzimní části soutěže. My jim máme co vracet a doufám, že jim to také vrátíme," uvedl Vrba.

Pátý Jablonec má stejně bodů jako čtvrtá Sparta. Severočeši tři kola po sobě nezvítězili a v Opavě se pokusí o nápravu poslední domácí porážky s Českými Budějovicemi. Slezané však třikrát za sebou bodovali.

Budějovice zažívají nejlepší sérii v samostatné ligové historii. Nováček soutěže sedm kol za sebou neprohrál, z toho si připsal šest vítězství a před domácím duelem s Příbramí ztrácí jen dva body na Spartu. Celek od Litavky naopak už 11 kol nevyhrál a má jen jednobodový náskok na poslední Karvinou. Jedno z dosavadních tří vítězství v sezoně si ale připsal s Budějovicemi (2:0). Příbram jako jediná v sezoně venku ještě nebodovala.

Karviná pod novým trenérem Jurajem Jarábkem remizovala s Plzní 1:1 a prohrála na Slavii 0:2. Slezané po sérii osmi kol bez vítězství klesli na poslední místo, a proto před zápasem s Olomoucí neberou nic než tři body. Karvinští jako jediní v ligové sezoně stále čekají na úvodní domácí výhru.

V posledním víkendovém duelu přivítají v souboji sousedů v tabulce dvanácté Teplice třináctý Zlín. Zatímco Severočeši už šest kol po sobě nevyhráli, hosté naplno bodovali ve dvou z posledních tří zápasů.

Statistické údaje před zápasy 19. kola první fotbalové ligy: SFC Opava (14.) - FK Jablonec (5.) Výkop: sobota 7. prosince, 14:30. Rozhodčí: Dubravský - Horák, Poživil. Bilance: 19 8-3-8 24:26. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Sus, Souček, Schaffartzik, Řezníček, Mondek - Dedič. Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Krob - Jovovič, Kubista, Považanec, Sýkora - Chramosta, Doležal. Absence: Zavadil, Knejzlík, Opoku, Zapalač - Hübschman, Kratochvíl, Matoušek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Svozil, Jursa, Dedič, Juřena, Šulc - Kratochvíl, Považanec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (3) - Doležal (7). Zajímavosti: - Jablonec v posledním ligovém zápase s Opavou zvítězil, předtím ale Slezany v nejvyšší soutěži 4x za sebou neporazil - Opava prohrála doma s Jabloncem jen první z 9 ligových duelů - Opava 3 kola po sobě neprohrála a neinkasovala (celkem 350 minut) - Opava vyhrála jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů - Opava má s 8 góly nejhorší útok ligy - Jablonec minule podlehl Č. Budějovicích a prohrál po 5 kolech - Jablonec poslední 3 kola nevyhrál - Jablonec poslední 4 venkovní ligové zápasy neprohrál - Jursa (Opava) může odehrát 50. ligový zápas FK Teplice (12.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: sobota 7. prosince, 14:30. Rozhodčí: Denev - Blažej, Koval. Bilance: 23 12-3-8 30:21. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Jeřábek, Čmovš, P. Mareš - Vondrášek, Kodeš, Kučera, Žitný, Hyčka - J. Mareš, Řezníček. Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hnaníček - Matejov, Podio, Hlinka, Jiráček, Bartošák - Wágner, Poznar. Absence: Ljevakovič (zranění) - Džafič (4 ŽK), Vraštil, Mašek, Azackij, Nečas (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: J. Mareš (7 ŽK) - Fantiš (3 ŽK). Nejlepší střelci: J. Mareš (6) - Poznar (4). Zajímavosti: - posledních 5 vzájemných ligových zápasů vyhrál domácí tým - Zlín vyhrál jen první z 11 ligových zápasů v Teplicích (v roce 2003) - Teplice 6 kol po sobě nevyhrály a z posledních 5 ligových zápasů 4x prohrály - Teplice prohrály jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů, poslední 3 ale nevyhrály - Zlín prohrál jediné z posledních 5 kol a 2 z posledních 3 ligových zápasů vyhrál - Zlín venku v lize 5x za sebou nezvítězil a posledních 3 duelech tam neskóroval - J. Mareš (Teplice) může odehrát 250. zápas v lize 1. FC Slovácko (8.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 7. prosince, 17:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Myška. Bilance: 29 5-8-16 29:47. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Hellebrand, Navrátil - Zajíc. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík - Kalvach, Procházka - Kopic, Čermák, Hloušek - Krmenčík. Absence: Franič (zranění), Šašinka (nejistý start) - Limberský (zranění), Kayamba (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Divíšek, Petržela, Šašinka - Hejda, Kalvach, Kayamba, Krmenčík, Limberský, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Šašinka, Zajíc (oba 5) - Krmenčík (9). Zajímavosti: - Slovácko v srpnu v Plzni nečekaně zvítězilo 2:0, předtím však Viktorii neporazilo v lize 22x za sebou - Plzeň na hřišti Slovácka v lize neprohrála 11x po sobě od prosince 2005 - Slovácko 4 kola za sebou nevyhrálo - Slovácko doma v lize 7x za sebou neprohrálo - Plzeň 4 kola po sobě neprohrála - Plzeň v posledních 3 venkovních ligových zápasech nevyhrála - plzeňský trenér Vrba den před utkáním oslaví 56. narozeniny - Petržela v létě přišel do Slovácka z Plzně Dynamo České Budějovice (7.) - 1. FK Příbram (15.) Výkop: neděle 8. prosince, 14:30. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. Bilance: 27 7-7-13 26:32. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Javorek - Schranz, Brandner, Mršič - Ledecký. Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Šimek, Nový - Soldát - Zeman, Rezek, Alvir, Polidar - Škoda (Slepička). Absence: Rabušic, Polom (oba zranění) - Dramé (4 ŽK), Kingue (zranění), Škoda (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Sivok - Alvir, Šimek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz - Škoda (oba 6). Zajímavosti: - Příbram vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy (navíc bez inkasované branky) - Č. Budějovice 7 kol po sobě neprohrály (z toho 6 výher) - Č. Budějovice vyhrály 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů - Příbram v posledních 11 kolech nevyhrála a získala 3 body - Příbram v ligové sezoně jako jediná venku nezískala ani bod, v 8 utkáních tam má skóre 3:22 - Příbram nevstřelila v lize gól 270 minut - Příbram má nejhorší obranu ligy s 30 inkasovanými góly, Č. Budějovice druhou nejhorší společně s Bohemians 1905 (29) MFK Karviná (16.) - Sigma Olomouc (10.) Výkop: neděle 8. prosince, 14:30. Rozhodčí: Pechanec - Šimáček, Ratajová. Bilance: 5 0-2-3 9:13. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Pastornický - Krivák, Dreksa, Rundič, Čonka - Ba Loua, Janečka, Bukata, Smrž, Lingr - Petráň. Olomouc: Mandous - Sladký, Jemelka, Beneš, Vepřek - Zmrzlý - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chytil. Absence: Ndefe (4 ŽK), Kouřil, Moravec, Guba - Nešpor, Buchta, Zima (všichni zranění), Pilař (vyřazen z A-týmu), Zmrzlý, Yunis, Greššák, Kerbr (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Petkov, Petráň, Smrž, Lingr, Hanousek, Kouřil - Beneš, Greššák, Houska, Plšek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Petráň (3) - Plšek (7). Zajímavosti: - Olomouc v 5 ligových zápasech s Karvinou ještě neprohrála - Olomouc v obou ligových zápasech v Karviné vyhrála - Karviná 8 kol po sobě nevyhrála (z toho 6 porážek) - Karviná dala v posledních 7 kolech jediný gól - Karviná jako jediná v ligové sezoně doma ještě nevyhrála, v 8 zápasech tam 4x prohrála a 4x remizovala - Olomouc v minulém kole porazila Liberec a zvítězila po 8 ligových zápasech - Olomouc v posledních 2 ligových zápasech udržela čisté konto - Olomouc je s 8 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy Sparta Praha (4.) - FK Mladá Boleslav (3.) Výkop: neděle 8. prosince, 17:00. Rozhodčí: Rejžek - Kubr, Dresler. Bilance: 31 18-3-10 60:37. Poslední zápas: 3:4. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Sáček, Mandjeck, Lischka, Hanousek - Hložek, Hašek, Krejčí, Kanga, Frýdek - Tetteh. M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Túlio - Budínský, Hubínek, Matějovský, Bucha - Mešanovič, Komličenko. Absence: Dočkal, Drchal, Kadlec, Costa, Panák, Pulkrab, Zahustel (všichni zranění), Kaya, Hancko (oba nejistý start) - Provazník, Wiesner (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Hašek, Kozák, Krejčí - Bucha, Mešanovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga (9) - Komličenko (10). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy, v srpnu po hattricku Mešanoviče zvítězila 4:3 - z posledních 14 vzájemných ligových zápasů skončil pouze jediný remízou - Sparta doma v lize nepohrála s M. Boleslaví 7x po sobě a v posledních 2 zápasech ji tam porazila o 3 góly - Sparta 7 kol po sobě neprohrála - Sparta prohrála jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů a v posledních 3 tam dala dohromady 11 branek - M. Boleslav vyhrála 2 posledních 3 kol - M. Boleslav vyhrála venku v ligové sezoně jediné z 8 utkání a uhrála tam jen 5 z celkových 32 bodů - Heča (Sparta) může odchytat 150. zápas v lize - trenér M. Boleslavi Weber hrával za Spartu Tabulka: 1. Slavia 18 15 3 0 38:3 48 2. Plzeň 18 11 4 3 33:16 37 3. Mladá Boleslav 18 10 2 6 35:24 32 4. Sparta 18 8 5 5 34:24 29 5. Jablonec 18 8 5 5 30:24 29 6. Ostrava 18 8 3 7 28:23 27 7. České Budějovice 18 8 3 7 30:29 27 8. Slovácko 18 7 5 6 22:24 26 9. Liberec 18 7 3 8 30:27 24 10. Olomouc 18 5 8 5 23:23 23 11. Bohemians 18 5 4 9 19:29 19 12. Teplice 18 4 7 7 15:27 19 13. Zlín 18 5 3 10 13:28 18 14. Opava 18 3 5 10 8:27 14 15. Příbram 18 3 4 11 14:30 13 16. Karviná 18 2 6 10 12:26 12