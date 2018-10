Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejový útočník Andrej Kudrna si podmanil rozstřel v Třinci, ve kterém rozhodl o výhře pražské Sparty 5:4. Slovenský hráč zvolil tři různá řešení, pokaždé uspěl. Ale jeho druhou rozhodčí odvolali, protože stejný hráč nemůže jet v úvodních pěti sériích dvakrát. O kolo později zařídil týmu druhý bonusový bod střelou mezi betony Šimona Hrubce.

"Na střídačce jsem si nebyli jistí, zda se jedou tři nebo pět nájezdů. Nakonec to ale dobře dopadlo a jsme rádi za bod navíc," uvedl po utkání novinářům Kudrna. "Mysleli jsme si ale, že můžu jít, tak jsem to v daném momentě neřešil. Začalo se to probírat až potom, tak jsme jenom čekali, jak to dopadne," dodal.

Trenér Sparty Praha Uwe Krupp na tiskové konferenci přiznal, že šlo o jeho chybu. "Neuvědomil jsem si, že došlo k úpravě pravidel, měl bych si vzít knihu a trochu je prostudovat," přiznal německý kouč.

Chyba ho nemusel mrzet, Kudrna v šesté sérii rozhodl. "Je pravda, že možností trochu ubývalo, ale něco bych vymyslel, i kdybych jich musel jet více," pokračoval slovenský útočník, který Hrubce překonal postupně střelou nad vyrážečku, lapačku a mezi betony. "Pokaždé vím, co udělám a nechtěl bych dvakrát za sebou dělat stejný nájezd. Je třeba do toho dát vždy trochu změnu," vysvětlil Kudrna.

Spartu nesrazila ani změna verdiktu u videa. Gólman Matěj Machovský ve 32. minutě chytil puk lapačkou ze vzduchu na úrovni brankové čáry a rozhodčí na ledě původně rozpažil. "Je to obtížné to komentovat. Když se člověk podíval na kostku, vypadalo to, že by to mohl i nemusel být gól. Vím ale, že tu na stadionu mají devatenáct kamer a rozhodčí u videa to pravděpodobně z horního pohledu viděl jasně. Věřím, že učinil správný verdikt. I proto máme technologie, aby se opravovaly chyby," řekl Krupp.

Podobně mluvil i Kudrna a přiznal, že jeho tým gól, po kterém prohrávali 1:3, nakopl. "Je to v rukou rozhodčích, mají k dispozici kamery a záběry z různých pohledů. Čekáme jen na jejich rozhodnutí a podle toho se odrazíme dál. Paradoxně nás to nakoplo. Někdy ta nazlobenost může vnést i trochu pozitivna," uvedl Kudrna.

V základní hrací době Sparta celý zápas dotahovala. Všechny góly dala ve druhé třetině, kterou vyhrála 4:3, přestože ji v této pasáži soupeř přestřílel 20:9. "Občas se to stává. Všechno to ale byly pěkné a výborné střely. Od začátku se hrál vyrovnaný zápas, i když jsme prohrávali o dva góly. Důležitý byl především vyrovnávací na 4:4 pár vteřin před koncem druhé třetiny. Potom už ty šance byly srovnané," řekl k zápasu Kudrna. "A v nájezdech jsme měli štěstí," dodal Krupp.