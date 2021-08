Spartu, Jablonec i Plzeň čekají v lize před pohárovými odvetami domácí zápasy

Praha - Sedmi zápasy 3. kola pokračuje o víkendu první fotbalová liga. Spartu, Jablonec i Plzeň čekají generálky před odvetnými duely 3. předkola evropských pohárů, v nichž budou dohánět dvoubrankové manko. Pražané přivítají Karvinou, Jablonec hostí Bohemians 1905 a Viktorii čeká Slovácko. Duel mistrovské Slavie proti Olomouci byl na žádost vršovického celku odložen.

Slavia se kvůli problémům s letadlem zdržela při návratu po středečním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi (0:2) a už v úterý hraje domácí odvetu v Edenu. Ligová fotbalová asociace utkání na žádost Pražanů odložila, souhlasila i Sigma. Naopak Sparta ani Plzeň o odklad nezažádaly, přestože odehrály v sezoně více soutěžních zápasů než Slavia a Západočechy navíc trápí rozsáhlá marodka.

Sparta v úterý podlehla doma v prvním duelu 3. předkola Ligy mistrů Monaku 0:2. V lize ale Letenští jedenáctkrát za sebou neprohráli a v posledních sedmi zápasech zvítězili.

"Prohra s Monakem se určitě neprojeví, jsou to dvě rozdílné soutěže. Nebudu říkat, že jsme z výsledku s Monakem nebyli zklamaní, ale teď už se plně soustředíme na Karvinou. Chceme hrát nátlakový fotbal se spoustou šancí a jasnou dominancí na naší straně," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Jablonec v minulém kole prohrál v Mladé Boleslavi 0:3 a doma ve čtvrtek podlehl v kvalifikaci Evropské ligy Celticu Glasgow 2:4. "Máme teď náročný program, ale chtěli jsme hrát poháry a musíme se s tím vyrovnat. Musíme se připravit na neděli a přeorientovat se na ligu s Bohemians. Dostáváme teď hodně branek, musíme zlepšit obranu," uvedl trenér Jablonce Petr Rada. Bohemians mají z první dvou kol pouze bod.

Plzeň půjde do souboje se Slováckem po čtvrteční porážce 2:4 na hřišti velšského celku The New Saints v Evropské konferenční lize. "Máme v nohách těžký a nepříjemný čtvrteční zápas v poháru a samozřejmě cestu. Ale věřím, že kluci společně s fyzioterapeuty se dají dohromady a budeme připraveni na to, abychom doma Slovácko porazili," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Viktoria v prvních dvou ligových kolech zvítězila shodně 2:1 a stoprocentní je zatím i její nadcházející soupeř z Uherského Hradiště. "Máme za sebou dvě ligová vítězství v poměru 1:0, což jsou nejhezčí výhry. V týdnu jsme poctivě potrénovali a jedeme do Plzně s vidinou bodového zisku," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Liberec v Mladé Boleslavi v domácím azylu nováčka z Hradce Králové zabojuje o první body v ročníku po prohrách se Slováckem (0:1) a Spartou (0:5). "Nula bodů ze dvou zápasů, velmi těžký vstup do sezony pro nás. Jdeme dál. Každý začátek je těžký, tenhle je pro nás extra těžký. Potřebujeme s Hradcem bodovat," prohlásil trenér Pavel Hoftych. "Votroci" v úvodu ligy remizovali 1:1 s Bohemians 1905 i v Karviné.

Pardubice přivítají v domácím azylu v pražském Ďolíčku Mladou Boleslav, kterou v minulé ligové sezoně ve dvou duelech neporazili. Východočeši budou usilovat o první triumf v ročníku.

Zlín v souboji dvou týmů bez bodu přivítá Teplice. Severočeši neprohráli s "Ševci" v lize čtyřikrát po sobě. České Budějovice se doma utkají s Ostravou. Dynamo zdolalo Baník ve dvou z posledních tří domácích ligových zápasů.

Statistické údaje před zápasy 3. kola první ligy: Sparta Praha (v tabulce: 1.) - MFK Karviná (10.) Výkop: sobota 7. srpna, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Antoníček - Klíma (video). Bilance: 10 7-2-1 28:12. Poslední zápas: 4:3. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Polidar - Karlsson, Pavelka, Sáček, Dočkal, Pešek - Hložek. Karviná: Neuman - Křapka, Santos, Buchta, Bartošák - Mangabeira, Nešický - Čmelík, Qose, Sinjavskij - Papadopulos. Absence: Höjer, Ladislav Krejčí II, Štetina (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Čelůstka (nejistý start) - nikdo. Nejlepší střelci: Hložek, Karabec, Karlsson, Ladislav Krejčí I, Ladislav Krejčí II, Pešek, Souček - Papadopulos, Qose, Sinjavskij (všichni 1). Zajímavosti: - Sparta vyhrála poslední 4 vzájemné zápasy v lize (nastřílela v nich 17 branek) a prohrála v jediném z celkových 10 - Sparta porazila doma Karvinou ve 4 z 5 ligových duelů a v posledních 2 jí tam dala po 4 gólech - Sparta v lize 11x za sebou neprohrála a v posledních 7 zápasech zvítězila - Sparta má s 8 brankami nejlepší ligový útok - Sparta pod trenérem Vrbou vyhrála všech 9 domácích ligových utkání a vstřelila v nich 35 branek - Karviná v nové sezoně remizovala v obou zápasech, v lize 5x za sebou neprohrála (z toho 4 remízy), ale zvítězila v jediném z posledních 9 duelů - Karviná venku bodovala v 5 z posledních 6 ligových utkání a 4x za sebou tam remizovala - Sparta doma v úterý prohrála v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů s Monakem 0:2 - trenér Karviné Weber v minulosti za Spartu hrál a získal s ní 2 tituly - Juliš (Sparta) může odehrát 100. a Buchta (Karviná) 200. zápas v lize Dynamo České Budějovice (8.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: sobota 7. srpna, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Pochylý - Dubravský (video). Bilance: 40 11-12-17 42:55. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Čavoš, Javorek - Mihálik, Hellebrand, Hora - Škoda. Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Buchta - Almási. Absence: nikdo - Budinský, Juroška, Kukučka (všichni rekonvalescence). Nejlepší střelci: Mihálik (1) - Lischka (2). Zajímavosti: - Č. Budějovice v minulé sezoně ve 2 zápasech s Ostravou neprohrály, předtím ale v lize Baníku 3x po sobě podlehly - Č. Budějovice vyhrály 2 z posledních 3 domácích ligových utkání s Ostravou - Č. Budějovice si v nové sezoně připsaly jedno vítězství a porážku a prohrály 4 z posledních 5 ligových duelů - Č. Budějovice vyhrály 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů - Ostrava si v nové sezoně připsala porážku a vítězství (5:1 nad Zlínem) a vyhrála jen 2 z posledních 7 ligových zápasů - Ostrava venku v lize 3x za sebou prohrála a v posledních 2 zápasech tam nedala gól FC Hradec Králové (11.) - Slovan Liberec (16.) Výkop: sobota 7. srpna, 16:00. Rozhodčí: Proske - Dresler, Leška - Adam (video). Bilance: 28 6-7-15 25:45. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Hradec: Fendrich - Mejdr, Donát, Klíma, Urma - Kodeš, Rada - Prekop, Dvořák, Vlkanova - Vašulín. Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Purzitidis, Mikula - Koscelník, Havelka, Faško, Matoušek, Mészáros - Rondič. Absence: Reichl (zranění), Leibl (nejistý start) - Gebre Selassie (trest za ČK), Šulc (zranění). Nejlepší střelci: Dvořák, Vašulín (oba 1) - nikdo. Zajímavosti: - Hradec v lize Liberec 8x za sebou neporazil (od května 2011) a poslední 3 vzájemné zápasy prohrál - Liberec v posledních 5 vzájemných ligových zápasech neinkasoval - Liberec v lize na půdě Hradce 4x po sobě neprohrál a z toho 3x neinkasoval - Hradec v obou zápasech nové sezony remizoval 1:1 a v lize prohrál jediné z posledních 5 utkání - Hradec neprohrál 20x za sebou (z toho 15 soutěžních utkání) - Liberec v obou zápasech ligové sezony prohrál a v nejvyšší soutěži nezvítězil 7x po sobě - Liberec prohrál jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů, v posledních 2 ale neskóroval - Liberec jako jediný v ligové sezoně neskóroval Fastav Zlín (15.) - FK Teplice (14.) Výkop: sobota 7. srpna, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Vlček, Hurych - Julínek (video). Bilance: 27 8-4-15 25:39. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Cedidla, Procházka, Simerský, Matejov - Hlinka, Conde - Janetzký, Hrubý, Dramé - Poznar. Teplice: Grigar - Černý, Knapík, Chlumecký, Hyčka - Laňka, Mareček, Jukl, Trubač, Moulis - Mareš. Absence: Jawo (nejistý start) - T. Kučera, Shejbal, Žitný (všichni zranění), Vondrášek (nejistý start). Nejlepší střelci: Poznar - Černý (oba 1). Zajímavosti: - Zlín v posledních 4 ligových zápasech Teplice neporazil, před minulou remízou 0:0 s nimi 3x za sebou prohrál - Teplice v posledním ligovém utkání vyhrály ve Zlíně 3:2, předtím tam ale 3x po sobě prohrály a neskórovaly - oba týmy v úvodních 2 kolech nejvyšší soutěže nebodovaly a daly jediný gól - Zlín v lize nezvítězil 13x za sebou a poslední 3 zápasy prohrál - Zlín čeká na domácí ligovou výhru 6 utkání, v posledních 2 na svém hřišti neskóroval - Teplice vyhrály jediný z posledních 14 ligových duelů - Teplice na hřištích soupeřů v lize nevyhrály 10 zápasů po sobě (z toho 7 porážek), naposledy venku zvítězily v prosinci právě ve Zlíně FK Pardubice (12.) - FK Mladá Boleslav (6.) Výkop: neděle 8. srpna, 16:00. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Kubr - Zelinka (video). Bilance: 2 0-1-1 3:6. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Beran, Solil, Kostka - Černý. M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Ladra, Matějovský, Dancák, Ewerton - Škoda, Fila. Absence: Boháč (zranění) - Jirásek, Mužík (oba zranění), Pech, Šimek (oba rekonvalescence). Nejlepší střelci: Tischler (2) - Škoda (3). Zajímavosti: - M. Boleslav v minulé ligové sezoně porazila tehdejšího nováčka Pardubice doma 4:1 a venku s nimi remizovala 2:2 - Pardubice poslední 3 zápasy v nejvyšší soutěži nevyhrály - Pardubice doma v lize neprohrály ve 4 z posledních 5 duelů, zvítězily ale v jediném z nich - M. Boleslav vyhrála 3 z posledních 4 utkání v nejvyšší soutěži - M. Boleslav minule venku v lize prohrála, předtím tam však 3x po sobě zvítězila - Cadu (Pardubice) oslaví v den zápasu 24. narozeniny a Juráskovi (M. Boleslav) bude o den dříve 21 let FK Jablonec (9.) - Bohemians Praha 1905 (13.) Výkop: neděle 8. srpna, 16:00. Rozhodčí: Klíma - Hrabovský, Vodrážka - Berka (video). Bilance: 36 21-8-7 54:28. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Zelený, Krob - Hübschman - Pleštil, Kubista, Považanec, Malínský - Doležal. Bohemians: Bačkovský - Bederka, Köstl, Vondra - Dostál, Květ, Hronek, Ljovin, Kovařík - Puškáč, Necid. Absence: Hrubý (zranění), Vaníček - Chramosta (oba dohoda klubů), Hůlka, Jindřišek, Nový, Osmančík, Ugwu, Vrána (všichni zranění). Nejlepší střelci: Pilař (1) - Puškáč (2). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediné z posledních 4 vzájemných ligových utkání - Jablonec doma v lize od května 2014 neprohrál s Bohemians 7x po sobě a v poslední 4 zápasech tam zvítězil - Jablonec si v nové ligové sezoně připsal jednu výhru a porážku (0:3 v M. Boleslavi) - Jablonec doma v lize od února neprohrál 8x za sebou (z toho 7 vítězství) - Jablonec ve čtvrtečním úvodním zápase 3. předkole Evropské ligy doma podlehl Celticu Glasgow 2:4 - Bohemians posledních 5 ligových zápasů nevyhráli - Bohemians venku v lize prohráli jediný z posledních 8 duelů, 4x po sobě tam ale nezvítězili (z toho 3 remízy 1:1) - trenér Jablonce Rada končil hráčskou kariéru v Bohemians - Kubista (Jablonec) a Fulnek (Bohemians) si mohou připsat 150. ligový start - Pleštil (Jablonec) oslaví den po utkání 22. narozeniny Viktoria Plzeň (3.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: neděle 8. srpna, 19:00. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný - Hocek (video). Bilance: 32 17-8-7 50:36. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Pernica, Hybš - Ndiaye - Kayamba, Bucha, Šulc, Falta - Beauguel. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Kohút - Jurečka. Absence: Čermák, Havel, Kaša, Kalvach, Kopic, Míka, Staněk (všichni zranění) - Cicilia (disciplinární trest), Navrátil, Šašinka (oba zranění). Nejlepší střelci: Beauguel (2) - Kohút, Petržela (oba 1). Zajímavosti: - Plzeň poslední vzájemný ligový zápas vyhrála 2:1, předtím ale Slovácku podlehla 3x za sebou - Plzeň doma v lize se Slováckem prohrála jediné z posledních 13 utkání - oba týmy vyhrály úvodní 2 kola, Plzeň 2x 2:1, Slovácko 2x 1:0 - Plzeň v lize 4x za sebou zvítězila - Plzeň doma v lize 9x za sebou neprohrála (od únorového zápasu s Libercem) - Slovácko v lize zvítězilo 4x za sebou bez inkasované branky a posledních 6 zápasů neprohrálo - Slovácko venku v lize vyhrálo 3x po sobě bez inkasovaného gólu - Plzeň ve čtvrtečním úvodním utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy (EKL) v Cardiffu podlehla 2:4 The New Saints a utrpěla první soutěžní porážku v sezoně po předchozích 4 výhrách 2:1 - jde o souboj českých zástupců v kvalifikaci EKL, Slovácko vypadlo ve 2. předkole - Beauguel (Plzeň) může dát 50. ligový gól Sobotní utkání Slavia Praha - Sigma Olomouc bylo odloženo. Tabulka: 1. Sparta 2 2 0 0 8:2 6 2. Slavia 2 2 0 0 4:1 6 3. Plzeň 2 2 0 0 4:2 6 4. Slovácko 2 2 0 0 2:0 6 5. Ostrava 2 1 0 1 5:2 3 6. Mladá Boleslav 2 1 0 1 4:2 3 7. Olomouc 2 1 0 1 5:5 3 8. České Budějovice 2 1 0 1 1:1 3 9. Jablonec nad Nisou 2 1 0 1 1:3 3 10. Karviná 2 0 2 0 3:3 2 11. Hradec Králové 2 0 2 0 2:2 2 12. Pardubice 2 0 1 1 4:5 1 13. Bohemians 1905 2 0 1 1 2:3 1 14. Teplice 2 0 0 2 1:4 0 15. Zlín 2 0 0 2 1:6 0 16. Liberec 2 0 0 2 0:6 0