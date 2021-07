Spartu, Jablonec a Plzeň čekají v lize generálky na 3. předkolo pohárů

Praha - Sedmi zápasy pokračuje o víkendu 2. kolo první fotbalové ligy. Pro Spartu, Jablonec a Plzeň bude generálkou na úvodní utkání 3. předkola evropských pohárů. Pražané se v sobotu představí v Liberci, Jablonec ve stejný den v Mladé Boleslavi a Viktorii v neděli čeká duel na hřišti Bohemians 1905.

Sparta ve středu postoupila přes Rapid Vídeň do další kvalifikační fáze Ligy mistrů, v níž už v úterý doma vyzve Monako. "Klukům se po výhře (2:0) nad Rapidem dobře regenerovalo. Je to frmol. Proto jsme dělali takový kádr, jaký tu teď máme. Máme tady 20 možná i víc strašně kvalitních hráčů. Netlačí nás bota v rotaci hráčů, nějaká bude určitě," řekl asistent sparťanského trenéra Luboš Loučka.

Letenští v prvním ligovém kole porazili Olomouc 3:2, naopak Liberec doma podlehl Slovácku 0:1. Slovan prohrál s Pražany v jediném z posledních devíti domácích ligových zápasů, zvítězil ale v jediném z posledních pěti. "Sparta odehrála těžký zápas s Rapidem. Pod Pavlem Vrbou, ale už i předtím za trenéra Kotala tam došlo k určité konsolidaci kádru, není tam tolik změn a zásahů do sestavy. Navíc přišli kvalitní fotbalisté. Velmi kvalitní tým," uvedl trenér Pavel Hoftych.

Jablonec se proti Mladé Boleslavi pokusí navázat na úvodní vítězství 1:0 s Ostravou. Středočeši naopak v prvním kole prohráli v Plzni. "Vítězství v prvním utkání sezony je vždy důležité i pro sebevědomí. Mladá Boleslav je jiná než v minulé sezoně. V kádru došlo k hodně změnám. Čeká nás možná ještě těžší utkání než s Baníkem, protože soupeři výsledkově nevyšel první zápas, takže to bude chtít doma napravit," prohlásil jablonecký trenér Petr Rada, jehož svěřenci ve čtvrtek vstoupí do kvalifikace Evropské ligy se slavným Celticem Glasgow.

Plzeň ve čtvrtek v Evropské konferenční lize vyřadila ve 2. předkole Dynamo Brest a v součtu s úvodním ligovým vítězstvím 2:1 nad Mladou Boleslavi v nové sezoně vyhrála tímto poměrem všechny tři soutěžní duely. "Z poháru na ligu je příjemnější přepínat po postupu. Bohemka je v domácím prostředí vždycky nepříjemný soupeř. Samozřejmě i s podporou fanoušků, kteří domácím hráčům neodpustí nic v nasazení," konstatoval asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth. Bohemians v prvním kole remizovali s nováčkem z Hradce Králové 1:1.

Slovácko se po čtvrtečním penaltovém vyřazení z Evropské konferenční ligy od Lokomotivu Plovdiv utká s Českými Budějovicemi. Dynamo stejně jako tým z Uherského Hradiště vstoupilo do nejvyšší soutěže minulý týden vítězstvím 1:0, když zdolalo Teplice. "Máme v nohách 120 minut těžkého zápasu s Plovdivem a hlavně šrám na psychice, protože jsme nepostoupili dál. Takže musíme dobře zregenerovat a hlavně se v hlavách nastavit tak, abychom byli soustředěni na ligu," řekl trenér Slovácka Martin Svědík.

Ostrava přivítá Zlín, s nímž v nejvyšší soutěži neprohrála čtyřikrát po sobě. "Ševci" v úvodním kole nestačili na mistrovskou Slavii 0:1. Olomouc čekají Pardubice. Sigma v minulém ročníku ve dvou zápasech tehdejšího nováčka neporazila. Východočeši v prvním kole remizovali s Karvinou 2:2, i když prohrávali o dvě branky.

Slezané hostí Hradec Králové. Karviná vyhrála oba dosavadní vzájemné zápasy v lize (v sezoně 2016/17), v nichž padlo dohromady 13 branek. Druhé kolo otevře dnešní předehrávka mezi Teplicemi a Slavií. Pražané příští týden vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů.

Od neděle se znovu mění divácké koronavirové podmínky na stadionech. Kluby mají možnost zvolit si ze dvou variant. Pokud zaplní hlediště maximálně sedmi tisícovkami fanoušků, je jedno, zda lidé při vstupu doloží bezinfekčnost potvrzením o očkování, proděláním nemoci v posledních 180 dnech nebo negativním testem.

Kluby od 1. srpna navíc mohou doplnit hlediště až do plné kapacity osobami s dokončeným očkováním nebo těmi, kteří v posledním půlroce prodělali covid-19. Pokud se týmy rozhodnou pro tuto variantu a obsadí celý stadion, sníží se limit fanoušků, kteří budou moci předložit negativní test, na tři tisíce.

Hlasy před víkendovými zápasy 2. kola fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav (12.) - FK Jablonec (3. - 6.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Na domácím hřišti budeme chtít navázat na druhý poločas z Plzně. Tentokrát ale chceme být úspěšnější a bodovat. Situace v obraně musíme řešit důrazněji, minule nás z nich Plzeň dvakrát potrestala."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Vítězství v prvním utkání sezony je vždy důležité i pro sebevědomí. Mladá Boleslav je jiná než v minulé sezoně. V kádru došlo k hodně změnám, přišli tam zkušení hráči jako Suchý, Karafiát, Škoda a další. My jsme s nimi v minulé sezoně jen jednou remizovali, i když měli nějaké problémy. V Mladé Boleslavi jsme prohráli. Čeká nás možná ještě těžší utkání než s Baníkem, protože soupeři výsledkově nevyšel první zápas, takže to bude chtít doma napravit."

MFK Karviná (7. - 8.) - FC Hradec Králové (9. - 10.)

Jozef Weber (trenér Karviné): "Čeká nás velice těžký soupeř, který v zápase s Bohemians 1905 podal velice dobrý výkon. Ostatně pozápasové vyjádření z řad Bohemky, že měli s Hradcem velké problémy, je pro nás dostatečným varováním. Velice dobře zahrála útočná dvojice Dvořák s Vašulínem, které dobře znám. Důležitá byla i podpora krajů v podání Urmy s Mejdrem. A nemůžu zapomenout ani na nestárnoucího Jakuba Radu, kterého jsem trénoval ještě na Bohemce i v Mladé Boleslavi. Myslím, že tím, že domácí zápasy nehrají doma, ale v azylu v Mladé Boleslavi, způsob hry příliš nezmění. My chceme jejich euforii zastavit."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Karviná je konsolidovaný tým, který posílil podle představ trenéra Webera. Hrají velmi organizovaně a jsou nebezpečným soupeřem. Myslím, že to bude úplně jiný zápas než v prvním kole s Bohemians, protože Karviná hraje doma a jejich styl je odlišný."

Sigma Olomouc (11.) - FK Pardubice (7.-8.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Pardubice byly v uplynulém ročníku největším překvapením ligy. Skvěle se adaptovaly a v tomto trendu vstoupily i do tohoto ročníku. Tým je dlouhodobě pohromadě. Chce hrát fotbal, prezentuje se kvalitní konstruktivní hrou a je to podpořeno i kvalitou v zakončení. Takže se utkáme s komplexním a nebezpečným protivníkem. Máme z čeho vybírat, kádr je téměř kompletní a věřím, že se prosadíme naší hrou."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Prohrávat v 60. minutě úvodního kola s Karvinou 0:2 a pak ještě sahat po vítězství, to by měla pro kluky být psychická vzpruha. Znovu si ukázali, že se vyplatí bojovat až do konce a věřit našemu hernímu stylu. Olomouc se bude snažit o kombinační fotbal jako my. I když proti Spartě bylo vidět, že chtějí jít rychle nahoru a chodit do brejků, myslím, že postupně budou chtít čím dál víc držet míč. Dát na Spartě dva góly je pěkná vizitka. I trenéři Jílek se Saňákem preferují ofenzivní fotbal, koresponduje to s tím."

Slovan Liberec (13. - 16.) - Sparta Praha (1.)

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Sparta odehrála těžký zápas s Rapidem. Pod Pavlem Vrbou, ale už i předtím za trenéra Kotala tam došlo k určité konsolidaci kádru, není tam tolik změn a zásahů do sestavy. Navíc přišli kvalitní fotbalisté. Velmi kvalitní tým. V minulé sezoně jsme tady s nimi hráli super zápas, ale to jsme byli v rozpoložení, že jsme měli spoustu hráčů, kteří byli zvyklí na náš herní styl. Teď jsme sezonu rozjeli špatně s velmi silným Slováckem. Čeká nás těžký zápas se Spartou, připravíme se tak, abychom byli konkurenceschopní."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Klukům se po výhře nad Rapidem dobře regenerovalo. Je to teď frmol, proto jsme dělali takový kádr, jaký tu máme. Máme tady 20 možná i víc strašně kvalitních hráčů. Netlačí nás bota v rotaci hráčů, nějaká bude určitě."

1. FC Slovácko (3. - 6.) - Dynamo České Budějovice (3. - 6.)

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Máme v nohách 120 minut těžkého zápasu s Plovdivem a hlavně šrám na psychice, protože jsme nepostoupili dál. Takže musíme dobře zregenerovat a hlavně se v hlavách nastavit tak, abychom byli soustředěni na ligu. Budějovice budou silným soupeřem, v prvním kole vyhrály, u nás se jim daří."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Slovácko je velice kvalitní, v minulé sezoně to prokazovalo po celou dobu. Teď v evropském poháru v prvním zápase prohráli smolně, dostali gól na konci. Včera dokázali zvítězit, i když nepostoupili. Je vidět, že to mužstvo je hodně silné a kvalitní. V létě ho i velice dobře doplnili, takže nás čeká velmi těžký soupeř."

Baník Ostrava (13. - 16.) - Fastav Zlín (13. - 16.)

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Máme co napravovat z utkání v Jablonci a chceme to odčinit proti Zlínu. Hlavně musíme proměňovat šance, měli jsme jich několik. Zlín bude těžký soupeř, prohrál také jako my 0:1, také bude chtít zabodovat. Jsme připraveni na to, jakým stylem bude Zlín hrát. Nacvičovali jsem na to určité herní situace a věřím, že to přeneseme i na hřiště. Je pozitivní, že můžou ve větším počtu přijít fanoušci."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Přál bych si, aby to byl jiný zápas než na jaře, kdy jsme dostali v Ostravě čtyři góly. Teď tam jedeme s nulou na bodovém kontě, ale utkání na Slavii nám ukázalo, jakou cestou jít. Proti mistrovi jsme měli ve hře řadu dobrých fází a na to je potřeba navázat. K tomu musíme přidat více sebevědomí a zlepšit finální fázi s koncovkou. Věřím, že tak můžeme být úspěšní a nějaký bod si přivézt."

Bohemians Praha 1905 (9. - 10.) - Viktoria Plzeň (2.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Plzeň má za sebou tři náročná utkání, navíc se k tomu teď přidalo i cestování. Několik hráčů je zraněných a ve čtvrtek jim ještě vypadl Beauguel. Očekávám nějakou hráčskou rotaci v sestavě Plzně. Ve středu pak Viktoria vyrazí k dalšímu utkání na evropské scéně. Nejde o jednoduchý program, ale stále je to Plzeň. Někteří hráči čekají na svoji šanci. Předpokládám, že v neděli právě tihle proti nám nastoupí. Plzeň třikrát zvítězila shodným výsledkem 2:1. Trenér Bílek hraje pragmaticky a na výsledek."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Z poháru na ligu je příjemnější přepínat po postupu. Bohemka je v domácím prostředí vždy nepříjemný soupeř. Samozřejmě i s podporou fanoušků, kteří domácím hráčům neodpustí nic v nasazení. Jedna z věcí bude vyrovnat se domácím v důrazu a nasazení, to je první předpoklad k tomu, abychom potom mohli být herně lepší."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 2. kola: FK Mladá Boleslav (12.) - FK Jablonec (3. - 6.) Výkop: sobota 31. července, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Kotalík - Hocek (video). Bilance: 34 13-12-9 44:35. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Matějovský, Dancák - Skalák, Ladra, Ewerton - Škoda. Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Kubista, Kratochvíl, Malínský - Doležal. Absence: Jirásek, Mužík (oba zranění), Pech, Šimek (oba rekonvalescence) - Hrubý (zranění). Nejlepší střelci: Škoda - Pilař (oba 1). Zajímavosti: - M. Boleslav poslední 2 vzájemné ligové zápasy neprohrála - M. Boleslav doma v lize prohrála s Jabloncem jediné z posledních 10 utkání - M. Boleslav v úvodním kole prohrála v Plzni 1:2, Jablonec doma porazil Ostravu 1:0 - M. Boleslav prohrála 2 z posledních 3 domácích ligových utkání - Jablonec prohrál jediný z posledních 15 ligových zápasů - Jablonec prohrál jediný z posledních 7 venkovních ligových duelů - trenéři Jarolím (M. Boleslav) a Rada (Jablonec) v minulosti vedli českou reprezentaci - Vaníček (Jablonec) si může připsat 100. ligový start MFK Karviná (7. - 8.) - FC Hradec Králové (9. - 10.) Výkop: sobota 31. července, 16:00. Rozhodčí: Cieslar - Kotík, Podaný - Proske (video). Bilance: 2 2-0-0 8:5. Poslední zápas: 4:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Neuman - Křapka, Santos, Buchta, Bartošák - Mangabeira, Nešický - Čmelík, Qose, Sinjavskij - Papadopulos. Hradec: Fendrich - Mejdr, Donát, Klíma, Urma - Kodeš, Rada - Prekop, Dvořák, Vlkanova - Vašulín. Absence: nikdo - Reichl (zranění). Nejlepší střelci: Qose, Papadopulos - Vašulín (všichni 1). Zajímavosti - Karviná vyhrála oba dosavadní vzájemné zápasy v nejvyšší soutěži (v sezoně 2016/17) - ve 2 vzájemných ligových duelech padlo dohromady 13 branek - Karviná na úvod ligové sezony remizovala s Pardubicemi 2:2, nováček Hradec hrál 1:1 s Bohemians 1905 - Karviná v lize 4x za sebou neprohrála (z toho 3 remízy), ale zvítězila v jediném z posledních 8 zápasů nejvyšší soutěže - Karviná v minulé ligové sezoně získala doma jen 18 z celkových 39 bodů - Hradec v lize prohrál jediný z posledních 4 zápasů - Hradec neprohrál 19x za sebou (z toho 14 soutěžních zápasů) - Hradec prohrál poslední 3 venkovní ligové zápasy a ve všech dostal minimálně 3 góly (v roce 2017) Sigma Olomouc (11.) - FK Pardubice (7.-8.) Výkop: sobota 31. července, 16:00. Rozhodčí: Klíma - Antoníček, Dresler - Julínek (video). Bilance: 2 0-1-1 1:2. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý - Sedlák, Breite - Zahradníček, Daněk, Hála - Růsek. Pardubice: Letáček - Prosek, Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka, Beran, Tischler, Cadu - Černý. Absence: Jemelka (rekonvalescence), Yunis (zranění) - Boháč (zranění), Sláma (dohoda klubů). Nejlepší střelci: Daněk, González (oba 1) - Tischler (2). Zajímavosti: - Pardubice ve 2 ligových zápasech s Olomoucí neprohrály, ve venkovním duelu zvítězily 1:0 - Olomouc na úvod ligy prohrála na Spartě 2:3, Pardubice remizovaly s Karvinou 2:2 - Olomouc prohrála 2 z posledních 3 ligových zápasů - Olomouc doma v lize 7x po sobě nezvítězila a poslední 3 duely tam prohrála - Pardubice prohrály jediný z posledních 4 ligových duelů - Pardubice venku v lize vyhrály 4 z posledních 5 zápasů Slovan Liberec (13. - 16.) - Sparta Praha (1.) Výkop: sobota 31. července, 19:00. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Vlček - Pechanec (video). Bilance: 58 16-12-30 62:95. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Koscelník, Mikula, Purzitidis, Fukala - Havelka, Gebre Selassie - Nečas, Faško, Mészáros - Rabušic. Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Polidar - Pešek, Sáček, Ladislav Krejčí II, Karabec, Ladislav Krejčí I - Hložek. Absence: Šulc (zranění), Chaluš - Čelůstka, Höjer, Pavelka (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Karlsson, Ladislav Krejčí II (oba 1). Zajímavosti: - Sparta v lize s Libercem 3x po sobě neprohrála, poslední 2 duely skončily remízou - Liberec prohrál se Spartou v jediném z posledních 9 domácích ligových zápasů, zvítězil ale v jediném z posledních 5 - Liberec v úvodním kole doma prohrál se Slováckem 0:1, Sparta porazila Olomouc 3:2 - Liberec v lize 6x po sobě nevyhrál - Liberec doma v lize 6x za sebou nezvítězil a v posledních 2 zápasech tam prohrál - Sparta v lize 10x za sebou neprohrála a v posledních 6 zápasech nejvyšší soutěže zvítězila - Sparta venku v lize 4x po sobě neprohrála - Sparta ve středu porazila v domácí odvetě 2. předkola Ligy mistrů Rapid Vídeň 2:0 a postoupila - Dočkal (Sparta), který v minulosti hrál za Liberec, si může připsat 250. start v české lize 1. FC Slovácko (3. - 6.) - Dynamo České Budějovice (3. - 6.) Výkop: neděle 1. srpna, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Lakomý, Hurych - Zelinka (video). Bilance: 24 10-9-5 28:16. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Šimko, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Navrátil, Sadílek, Holzer - Jurečka. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Hellebrand, Čavoš - Mihálik, Hora, Mršič - Škoda. Absence: Cicilia (disciplinární trest), Šašinka (zranění) - nikdo. Nejlepší střelci: Petržela - Mihálik (oba 1). Zajímavosti: - Slovácko v posledních 2 vzájemných ligových zápasech neprohrálo a neinkasovalo - Slovácko v posledních 2 domácích ligových duelech s Č. Budějovicemi nevyhrálo a neskórovalo - Slovácko na úvod ligy vyhrálo v Liberci 1:0, Č. Budějovice stejným poměrem porazily Teplice - Slovácko v lize 5x za sebou neprohrálo - Slovácko doma v lize prohrálo jediný z posledních 6 zápasů - Č. Budějovice minule zvítězily po 3 ligových porážkách za sebou - Č. Budějovice prohrály 5 z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Mihálik (Č. Budějovice) si může připsat 100. start v české lize - Mašek (Č. Budějovice) slaví v den utkání 19. narozeniny Baník Ostrava (13. - 16.) - Fastav Zlín (13. - 16.) Výkop: neděle 1. srpna, 16:00. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Dobrovolný - Klíma (video). Bilance: 30 13-13-4 53:29. Poslední zápas: 4:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Buchta - Almási. Zlín: Dostál - Vraštil, Cedidla, Procházka, Matejov - Hlinka, Conde - Reiter, Hrubý, Dramé - Poznar. Absence: Chvěja, Juroška, Budinský, Kukučka (všichni rekonvalescence), Jánoš (nejistý start) - Jawo (zranění), Fillo (nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - nikdo. Zajímavosti: - Ostrava prohrála jediný z posledních 9 vzájemných ligových duelů a 4x za sebou Zlínu v nejvyšší soutěži nepodlehla - Zlín vyhrál jen 4 z 30 vzájemných ligových duelů - Ostrava prohrála jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů se Zlínem - Ostrava na úvod ligy prohrála 0:1 v Jablonci, Zlín stejným výsledkem podlehl Slavii - Ostrava vyhrála jediný z posledních 6 ligových zápasů - Ostrava doma v lize 8x za sebou neprohrála - Zlín v lize 12x za sebou nezvítězil a 3x po sobě neskóroval - Zlín v posledních 6 venkovních ligových zápasech nevyhrál - Kalivoda, který kvůli chybějící licenci pro Jelínka oficiálně vede Zlín při zápasech jako hlavní trenér, oslaví den po utkání 47. narozeniny Bohemians Praha 1905 (9. - 10.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 1. srpna, 19:00. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Šimáček - Franěk (video). Bilance: 32 7-8-17 36:57. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Vondra - Fulnek, Hronek, Ljovin, Kovařík - Puškáč, Chramosta. Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Hybš - Ndiaye - Kayamba, Šulc, Hlavatý, Mosquera - Beauguel. Absence: Hůlka, Jindřišek, Nový, Osmančík, Ugwu, Vrána - Bucha, Čermák, Gabriel, Havel, Kalvach, Kaša, Kopic, Míka, Staněk (všichni zranění). Nejlepší střelci: Puškáč - Beauguel, Řezník (všichni 1). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Bohemians 3x za sebou a v posledních 6 vzájemných zápasech neprohrála - Plzeň minule na hřišti Bohemians zvítězila 4:1, ale předtím tam 3x po sobě nevyhrála - Bohemians na úvod ligy remizovali 1:1 s Hradcem, Plzeň porazila M. Boleslav 2:1 - Bohemians poslední 4 ligové zápasy nevyhráli - Bohemians naposledy doma v lize podlehli Spartě, ale předtím tam 9x po sobě neprohráli - Plzeň v lize 3x za sebou zvítězila - Plzeň naposledy venku v lize zvítězila, ale předtím tam 3x po sobě prohrála - Plzeň dnes v Jerevanu čeká odveta 2. předkola Evropské konferenční ligy s Brestem - Fulnek (Bohemians) může odehrát 150. zápas v lize