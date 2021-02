Spartu a Třinec čeká další přetahovaná o Prezidentský pohár

Praha - Další pokračování dostihů za Prezidentským pohárem mezi Spartou a Třincem nabídne páteční program 46. kola hokejové extraligy. Pražané si ve středu udrželi těsný dvoubodový náskok, navýšit ho mohou proti dvanácté Olomouci. Oceláře - stále s jedním zápasem k dobru - čeká těžká práce v Pardubicích. Dynamo bodovalo šestkrát po sobě a může stále pomýšlet na umístění v první čtyřce.

Sparťané ukázali svou sílu, když napravili nečekané zakolísání doma s Karlovými Vary (3:4 v prodloužení) výhrou 5:2 na ledě silného Liberce. Bodovali tak už v 17 utkáních za sebou, z toho 14 jich vyhráli. "Víme, že Třinec na nás tlačí. Věděli jsme, že s Libercem máme negativní bilanci a chtěli jsme přehrát další kvalitní tým. Kdybychom odskočili Třinci na více bodů, byl by to hezký bonus, body z Liberce ale byly hlavní. Musíme pokračovat ve svých výkonech. Jedeme dál," zavelel útočník David Tomášek.

Hanáci vytěžili z posledních tří utkání, která skončila těsnými výsledky, šest bodů. "Náskok na Zlín nám dodává určitý klid, ale každý hráč chce určitě pořád vyhrávat. Klid není nikdy a když není tlak, není to podle mě ono. Jestli chceme hrát předkolo, musíme být rozehraní, mít konzistentní výkonnost a uhrát co nejvíc bodů," řekl kouč Jan Tomajko.

Pardubičtí potvrdili dobrou formu proti Hradci Králové (4:3). "Vyhrané derby je super, ale my takhle nepřemýšlíme. Byl to zápas, který jsme potřebovali vyhrát, a to se nám podařilo. Už je to však za námi, čeká nás další utkání a na něj se musíme soustředit," uvedl útočník Tomáš Zohorna.

Třinec zůstal nalepený za Spartou díky vydřenému vítězství nad Plzní 3:2. "My potřebujeme body. Víme, o co hrajeme a jaké jsou naše cíle. O to důležitější jsou body z domácího ledu. Pár zápasů jsme tady prohráli, o to cennější ty výhry jsou," konstatoval útočník Tomáš Marcinko, který rozhodl utkání v čase 59:57 druhým gólem.

V Karlových Varech dojde na poslední západočeské derby v základní části, přijede Plzeň. Dosud byly oba celky v sezoně stoprocentní na domácím ledě a hráči Energie by to rádi potvrdili. "Důležité pro nás je, že pokud budeme pokračovat v takových výkonech jako minule proti Kometě a udržíme osmičku, tak by nám začínalo play off doma, což bychom chtěli," řekl útočník Martin Kohout.

Indiáni moc touží po odčinění nešťastné porážky v Třinci. "Blíží se konec základní části, rveme se o čtyřku a potřebujeme každý bod. Už chceme mimo své mantinely uspět," zdůraznil obránce David Kvasnička, jehož tým vyšel venku naprázdno čtyřikrát za sebou.

Litvínov si vyzkoušel postupně všechny tři způsoby těsných porážek o gól. V Mladé Boleslavi neuspěl v nájezdech, doma podlehl Liberci gólem v prodloužení a naposledy 3:4 v základní době na ledě Olomouce. "Všechny inkasované góly vyplývaly z malého důrazu," popsal důvod kouč Vladimír Országh, jehož tým narazí na Hradec Králové.

Ten je stále těsně za první čtyřkou, která je jeho cílem. "Litvínov je specifický nevyzpytatelný tým s tahouny Hüblem a Lukešem, jež stále dokazují svou sílu v ofenzivě. Jejich hra se obvykle hůře čte, protože hrají jinak než ostatní týmy, nemají vybroušený systém. S novým trenérem, kterého dobře znám, je to ale protiklad, Vlado Országh hodně bazíruje na systému a týmovosti," podotkl obránce Dominik Graňák.

Kometa si z malého tripu po jižních a západních Čechách přivezla před zápasem se Zlínem čtyři body. "Mohlo jich být i víc, kdybychom neprohospodařili začátek zápasu ve Varech. Musíme zlepšit koncentraci od úvodních minut. Berani udělali oproti předchozím zápasům s námi kus práce a zlepšují se," připomněl pro ČTK asistent trenéra Jan Zachrla.

Pro Zlín byla výhra nad Mladou Boleslaví po šesti prohrách jako polití živou vodou. "Rádi bychom v Brně pokračovali ve výkonu jako proti 'Bolce'. Výborně nám fungovala obrana a ta bude základem i pro náš případný úspěch v Brně," řekl zlínský trenér Robert Svoboda.

Třetí Mladou Boleslav čeká duel s Vítkovicemi a pokud udrží trend z této sezony, podruhé za sebou naprázdno nevyjde. Ostravané v posledních čtyřech kolech nasbírali devět bodů a díky tomu zůstávají ve hře o první osmičku. Přestože favoritem budou domácí, Vítkovice obě vzájemné partie v sezoně vyhrály. "Další zápas v rychlém sledu, velmi kvalitní soupeř, ale chceme bodovat. Věřím, že budeme správně nastavení a porveme se o další body," řekl trenér Miloš Holaň, který nemá k dispozici dlouhodobě zraněného kapitána Poláka.

Poslední České Budějovice přivítají čtvrtý Liberec a čelí hrozbě, že ztratí definitivně i teoretickou šanci na účast v předkole play off, pokud jejich ztráta na dvanáctou Olomouc naroste před nedělí na 21 či 22 bodů.

Statistické údaje před pátečními zápasy 46. kola Tipsport extraligy: HC Sparta Praha (1.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 7:1, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 45 zápasů/46 bodů (22 branek + 24 asistencí) - Jan Káňa II 40/22 (12+10). Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 2,18 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,60 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Alexander Salák 1,94 a 92,40, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Branislav Konrád 2,61, 91,56 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,20 a 90,02. Zajímavosti: - Sparta bodovala sedmnáctkrát za sebou a z toho čtrnáctkrát vyhrála. - Pražané po sérii osmi výher na domácím ledě v pondělí podlehli v O2 areně Karlovým Varům 3:4 po samostatných nájezdech. - Olomouc bodovala třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. - Hanáci venku bodovali třikrát z uplynulých pěti zápasů a dvakrát z toho zvítězili. - Sparta vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. BK Mladá Boleslav (3.) - HC Vítkovice Ridera (10.). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:3. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 43/45 (23+22) - Dominik Lakatoš 40/34 (18+16). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,17, 91,56 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,45 a 91,01 - Daniel Dolejš 2,45, 92,14 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,75, 90,76 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav ve středu prohrála ve Zlíně 2:3 a vyšla naprázdno poprvé po šesti zápasech, z nichž pětkrát vyhrála. - Bruslařský klub doma bodoval čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. - Vítkovice vyhrály tři z posledních čtyř zápasů. - Ostravané při posledním duelu venku vyhráli 7. února v Brně 4:0 a ukončili sérii čtyř porážek mimo svůj led. - Vítkovice po sérii šesti porážek vyhrály oba vzájemné duely v této sezoně. - Útočník Zbyněk Irgl z Vítkovic čeká osm zápasů na dovršení hranice 200 branek v extralize. HC Verva Litvínov (11.) - Mountfield Hradec Králové (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:4, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 44/28 (17+11) - Radek Smoleňák 44/30 (17+13). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,57, 91,13 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,40 a 89,91 - Marek Mazanec 2,31, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,05, 92,41 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov prohrál třikrát za sebou a vyhrál jediný z uplynulých šesti duelů. - Verva doma prohrála dva z posledních tří zápasů. - Hradec Králové po sérii tří vítězství podlehl ve středu ve východočeském derby v Pardubicích 3:4. - Mountfield venku prohrál dva z posledních tří zápasů. - Hradec Králové bodoval ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou, z toho pětkrát naplno a jednou podlehl po samostatných nájezdech. - Obránce Radim Šalda z Hradce Králové dnes slaví 22. narozeniny. HC Energie Karlovy Vary (8.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0, 3:4, 0:2. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 41/29 (14+15) - Milan Gulaš 43/48 (15+33). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,97, 90,74 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 4,16 a 88,03, Vladislav Habal 3,26 a 87,80, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Dominik Frodl 2,54, 91,06 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,37, 92,17 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary bodovaly čtyřikrát za sebou, z toho dvakrát vyhrály. - Energie po sérii tří domácích porážek ve středu na vlastním ledě zdolala Kometu 5:4 po samostatných nájezdech. - Plzeň dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z posledních pěti zápasů. - Karlovy Vary prohrály osm z posledních deseti vzájemných zápasů, ale doma porazily Plzeň dvakrát za sebou. - Obránce Michal Plutnar z Karlových Varů oslaví v neděli 27. narozeniny. Madeta Motor České Budějovice (14.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 0:7. Nejproduktivnější hráči: Zdeněk Doležal 43/31 (15+16) - Michal Birner 41/39 (11+28). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 4,10 a 86,90, Jan Strmeň 3,02 a 89,95 - Petr Kváča 1,97, 92,94 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,24, 90,12 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - České Budějovice prohrály čtyřikrát za sebou a získaly jediný bod. - Motor doma prohrál šestkrát v řadě a nebodoval. - České Budějovice mohou definitivně ztratit naději na postup do play off, pokud jejich ztráta na dvanáctou Olomouc naroste ze současných 19 na 21 bodů. - Liberec po šňůře čtyř výher podlehl ve středu doma Spartě 2:5 a byla to teprve jeho druhá porážka z posledních jedenácti duelů. - Bílí Tygři venku bodovali dvanáctkrát za sebou a z toho jen jednou prohráli. - Útočník Radovan Pavlík z Liberce dnes slaví 23. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (7.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:6 v prodl., 3:4, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 37/31 (18+13) - Martin Růžička 44/56 (17+39). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Konstantin Barulin 2,57, 91,16 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,16 a 90,34 - Jakub Štěpánek 2,46, 89,67 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,27 a 89,90. Zajímavosti: - Pardubice šestkrát za sebou bodovaly a z toho pětkrát vyhrály. - Dynamo doma třikrát v řadě vyhrálo a ztratilo jediný bod. - Třinec zvítězil dvakrát za sebou a prohrál jen jedno z uplynulých deseti utkání. - Oceláři venku vyhráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Pardubice vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Kapitán Ocelářů Petr Vrána čeká jedenáct zápasů na jubilejní 100. gól v extralize. - Asistent trenéra Třince Marek Zadina dnes slaví 49. narozeniny, útočníkovi Jonáši Peterkovi bude v pátek 20 let. - Slovenský obránce Martin Gernát z Třince může v neděli v Liberci sehrát 200. zápas v extralize. HC Kometa Brno (9.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 3:0, 5:4. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 38/52 (24+28) - Antonín Honejsek 32/22 (6+16). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,75, 91,37 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 2,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 3,12 a 91,22 - Daniel Huf 2,78, 91,68 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Michal Kořének 3,91 a 88,10. Zajímavosti: - Kometa sice bodovala dvakrát za sebou, ale prohrála čtyři z uplynulých pěti duelů. - Brňané doma prohráli sedmkrát za sebou a nezískali ani bod. Naposledy na vlastním ledě uspěli 12. ledna, kdy zdolali Spartu 4:3 v prodloužení. - Zlín po šňůře šesti porážek bez bodu zdolal ve středu doma Mladou Boleslav 3:2. - Berani venku čtyřikrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Kometa ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Útočník Jan Dufek ze Zlína může sehrát 100. zápas v extralize. - Obránce David Nosek ze Zlína v pátek oslaví 40. narozeniny, Dufkovi bude v sobotu 24 let a útočníkovi Jakubu Hermanovi v neděli 29 let.

Další program: Neděle 21. února - 47. kolo: 15:30 PSG Berani Zlín - Madeta Motor České Budějovice (4:1, 2:3, 1:3), 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha (1:2, 0:3, 1:4), Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec (1:3, 4:6, 2:0), HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary (2:3, 1:2 v prodl., 4:1), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno (7:3, 1:2, 3:2 v prodl.), HC Olomouc - BK Mladá Boleslav (0:3, 1:6, 2:4; ČT sport), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov (2:1, 2:1 po sam. nájezdech, 0:5).