Spartě k výhře pomohla nezvyklá stoperská dvojice Hancko, Pavelka

Glasgow - Jeden po pauze zaviněné zraněním nastoupil poprvé v sezoně, druhý si teprve podruhé v kariéře vyzkoušel post stopera. Sázka na nezvyklou spolupráci uzdraveného Dávida Hancka a záložníka Davida Pavelky však trenérovi Václavu Kotalovi vyšla a i díky ní fotbalisté Sparty v Evropské lize v Glasgow vyhráli 4:1 nad Celticem.

"Jsme spokojení, protože z prvního zápasu jsme si odnesli sice dobrý pocit, ale prohráli jsme. Z druhého pak debakl a ještě rozporuplné pocity," připomněl na klubovém webu Pavelka nepovedená dvě úvodní kola základní skupiny, ve které Pražané nejprve prohráli 1:4 s Lille a poté 0:3 na San Siru s AC Milán.

"Chtěli jsme si zlepšit náladu a reputaci. A i když jsme měli problémy s personálním obsazením, tak jsme naplnili plán, podali týmový výkon a zaslouženě vyhráli," řekl Pavelka, který stejně jako proti Lille zaskočil na pozici stopera v tříčlenné obraně s Hanckem a Dominikem Plechatým.

"Pořád si na to zvykám, hrál jsem tam podruhé v životě. Kluci okolo mi ale pomohli. Třeba i Plechy (Plechatý), který je sice mladý, ale má s tím postem zkušenosti. Zvládli jsme to super, bylo to hodně o komunikaci," dodal devětadvacetiletý český reprezentant.

"Nikdy jsme spolu takhle netrénovali, tak ta komunikace byla o to důležitější," uvedl. "Takže byla výhoda, že tady nebyli diváci a my jsme se na hřišti slyšeli," poukázal na skutečnost, že zápas na stadionu Celtic Park se kvůli opatřením proti koronaviru hrál bez diváků.

"Ale občas je to takhle lepší. Já jsem v tréninku asi čtyři dny, pak ještě vypadl Čelůstka a všechno se to muselo narychlo zalepovat. Ale až na jednu gólovou situaci a jednu, dvě další šance jsme to zvládli," přidal Hancko, který za Spartu nastoupil po čtyřech měsících.

"Cítil jsem se výborně, jsem rád, že koleno drží. V sedmdesáté minutě už jsem ale koleno cítil, tak jsem si řekl o střídání," uvedl. "Věřím, že smůlu jsem si vybral, že ty čtyři měsíce pauzy byly dost. V zápase samotném se ukázalo, že Sparta není o jménech, ale o týmu. Nechali jsme tam všechno a ten výsledek je třešnička na dortu," dodal.