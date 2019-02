Praha - Hokejisté Plzně vyhráli v dohrávaném zápase 16. kola extraligy na ledě Sparty 4:3 a upevnili si třetí místo v tabulce. Pražanům k úspěchu nepomohl ani hattrick Richarda Jarůška a velmi dobrý výkon brankáře Matěje Machovského. O výhře hostů rozhodl v 56. minutě Václav Nedorost, Plzeň zvítězila v Praze popáté v řadě.

Oba celky se utkaly před osmi dny, dnes nastoupily oproti předešlému zápasu v pozměněných sestavách. Na straně Plzně chyběla trojice Čerešňák, Kvasnička, Kracík, u domácích poté Sedláček, Bukarts, De la Rose a Blain. I díky tomu oblékl plzeňský dres poprvé od poloviny listopadu uzdravený Nedorost.

Hosté byli v úvodu aktivnější, do vedení se však dostala Sparta, když se za obranu dostal Jarůšek a jistě překonal Frodla. Do šance se poté dostal Pech, ale následně se zápas stal soubojem Machovského s elitní řadou Západočechů a Němcem. Brankář Pražanů si v první třetině připsal 18 zákroků, neinkasoval ani při dvou domácích oslabeních.

Místo vyrovnání se tak podruhé prosadila Sparta. Po 38 sekundách druhé třetiny dorazil za Frodla Košťálkovu střelu pohotový Jarůšek. Hostům se však podařilo rychle snížit, když o dalších 43 sekund později využil zmatků v obranném pásmu Pražanů Kodýtek.

Plzeňští byli následně opět aktivnější a Machovský musel proti klubu, jehož barvy v minulosti čtyři sezony hájil, předvést řadu výborných zákroků. V 45. minutě ale již hosté vyrovnali, když se střelou pod horní tyč prosadil Pour.

Sparta se vedle Machovského mohla spolehnout i na Jarůška, který se v předešlých čtyřech zápasech nevešel do sestavy. V 49. minutě se po samostatné akci prosadil potřetí. I tentokrát ale dokázali hosté odpovědět. Chybu domácích v rozehrávce potrestal dokonce v oslabení Eberle.

V 56. minutě se poté Plzeň poprvé dostala do vedení, když Machovského překonal Nedorost. Puk se za brankovou čáru sice dostal po odrazu od brusle, podle videorozhodčího však nešlo o kopnutí.

Hlasy po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Plzeň byla lepší, byla více na puku, více hrála v útočném pásmu, měla více střel i šancí. My jsme ale měli šanci získat body, i tři. Hráli jsme dobře v obraně, Machovský byl dobrý. Udělali jsme ale chyby v kritických situacích, a přestože nebyly smrtelné, dobrý tým je dokáže využít a Plzeň takový tým je. Jsme zklamaní, tvrdě jsme makali, ale je to stejné jako v předešlém vzájemném zápase. Minule jsme získali bod, teď ne. Plzeň má jeden z nejsilnějších týmů v lize, my se teď musíme soustředit na další důležitý zápas, který nás čeká ve středu v Pardubicích. Musíme koukat dopředu."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "I když jsme velkou část zápasu výsledkově tahali za kratší konec, prohrávali jsme, tak si myslím, že naše výhra je zasloužená. V zápase jsme byli aktivnějším a lepším týmem, vypracovali jsme si více šancí. I když někdy takové zápasy nedopadnou, tak dnes se to myslím spravedlivě otočilo na naši stranu."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 8. Jarůšek (Forman, Piskáček), 21. Jarůšek (Košťálek), 50. Jarůšek (Pech) - 22. Kodýtek (Eberle, Allen), 45. Pour (Gulaš, Moravčík), 53. Eberle (Preisinger), 56. V. Nedorost (Indrák, L. Kaňák). Rozhodčí: Kika, Šír - Gebauer, D. Jelínek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 8818.

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, T. Pavelka, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák - A. Kudrna, Klimek, Buchtele - Forman, Pech, Jarůšek - Rousek, Smejkal, Kevin Klíma - Černoch, Sill, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Pulpán, L. Kaňák, Allen, Preisinger, Moravčík - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, V. Nedorost, Kantner - D. Kindl, V. Němec. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

1. Liberec 42 25 3 4 10 140:99 85 2. Třinec 42 24 3 3 12 128:93 81 3. Plzeň 42 20 7 5 10 142:92 79 4. Hradec Králové 42 20 6 4 12 119:104 76 5. Vítkovice 43 21 3 3 16 112:106 72 6. Brno 42 18 5 4 15 124:115 68 7. Mladá Boleslav 42 21 1 1 19 105:100 66 8. Olomouc 42 18 2 6 16 102:116 64 9. Sparta Praha 42 17 5 2 18 114:109 63 10. Litvínov 42 18 3 1 20 98:108 61 11. Zlín 42 15 3 5 19 113:117 56 12. Karlovy Vary 41 12 3 3 23 103:120 45 13. Chomutov 42 10 2 3 27 92:142 37 14. Pardubice 42 7 2 4 29 80:151 29