Sparťanský trenér Vrba si přeje, aby byl na prosincové tiskovce v dobré náladě

Kodaň - Trenér Pavel Vrba si přeje, aby fotbalisté Sparty v základní skupině Evropské ligy uspěli a mohl tak být po jejím prosincovém konci na tiskové konferenci v dobré náladě. Pražané vstoupí do hlavní fáze soutěže ve čtvrtek na hřišti dánského mistra Bröndby Kodaň. Ve výpravě nechybí ani kapitán Bořek Dočkal, který hrál kvůli zranění naposledy 7. srpna. O jeho startu se rozhodne.

"Podstatné je pro mě to, aby mužstvo bylo úspěšné a aby získávalo body. Není to o mně, ale o celém týmu. Musíme to skloubit tak, abychom byli úspěšní všichni a v prosinci byli spokojení. To je pro mě momentálně to nejdůležitější, co mě teď ty tři měsíce čeká," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Chci být v prosinci na tiskovce s vámi (novináři) usměvavý, protože mě nemáte rádi, když se mračím. Rád bych se smál a chtěl bych, abychom byli v pohodě a všichni byli spokojení," uvedl sedmapadesátiletý bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace.

Evropskou ligu bere jako soutěž přesně šitou pro své svěřence. "Můžeme si v ní doopravdy ověřit naší postupnou kvalitu, kterou bychom chtěli zvedat. Chtěli bychom se dostávat dál. Soutěž je pro nás ideální. Nebude to jako v Lize mistrů, kde jsou mužstva někde úplně jinde než my. To je prostě realita," prohlásil Vrba.

"Sparťanskou" skupinu doplňují čtvrtý celek uplynulé sezony francouzské ligy Olympique Lyon a obhájce skotského titulu Rangers sídlící v Glasgow. Do vyřazovací fáze Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

"Narazíme na strašně silné soupeře. Skupina má jednoho jasného favorita a tím je Lyon. Pak má tři mužstva, která se budou prát o další postupová místa. Každý zápas pro nás bude klíčový. Bereme to tak, že co ztratíme na začátku, tak se potom těžko bude dohánět na konci. Budeme chtít samozřejmě uhrát body všude, kde to půjde," konstatoval Vrba.

V Kodani by si po více než měsíci mohl zahrát Dočkal. "Bořek se už s námi připravuje bez omezení třetí den. Vzali jsme ho, protože je to samozřejmě hráč, který pro mužstvo na hřišti i mimo něj hodně znamená, chtěli jsme ho tady. Jestli do zápasu nastoupí, uvidíme podle vývoje a toho, jak se bude cítit dneska po tréninku. Bude to hodně o diskuzi s ním dneska večer po tréninku," vysvětlil přerovský rodák. Stoprocentně připravený je stoper Ondřej Čelůstka, jenž do této sezony ještě nezasáhl.

Bröndby v uplynulém ročníku vyhrálo po 16 letech domácí ligu, v aktuální sezoně však zvítězilo v jediném z deseti soutěžních duelů. "Měl jsem možnost vidět je v několika zápasech. Je to mužstvo, které momentálně není v optimální psychické formě, protože mají složitější sérii. Na druhou stranu mi zápas s Midtjyllandem ukázal jejich kvalitu. Vyhráli 2:0, i když nedominovali. Byli důslední, trpěliví, podařilo se jim vstřelit dva góly. Předpokládám, že to bude podobný zápas. Bröndby ze sebe bude chtít vydat maximum jako s Midtjyllandem a bude chtít určitě uspět," poznamenal Vrba.

Letenští v ligové generálce prohráli v sobotu v Plzni 2:3. "Plzeň nám ukázala, jaké zápasy nás čekají, protože mi připadalo, že hlavně v defenzivě jsme byli překvapeni její sílou. Občas jsme na to v některých případech špatně reagovali. Pro nás jenom dobře, že jsme takový zápas odehráli. Samozřejmě je špatně, že jsme prohráli. Teď se s takovými soupeři budeme potkávat. Doufám, že si z toho něco vezmeme," řekl bývalý obránce.

"Musíme se z toho ponaučit a v defenzivě být mnohem lepší než v Plzni. Kdybychom tak v defenzivě hráli v nadcházejících zápasech, tak by nás soupeři, kteří mají kvalitu, za to určitě potrestali," podotkl Vrba.