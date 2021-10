Sparťanský trenér Vrba by byl s jakýmkoli bodovým ziskem proti Lyonu spokojený

Praha - Trenér fotbalistů pražské Sparty Pavel Vrba by ve čtvrtečním zápase 3. kola skupiny Evropské ligy s Lyonem byl spokojený s jakýmkoli bodovým ziskem, který by podle něj jeho svěřence posunul do jarní části pohárů. Doufá, že Pražané překvapí Olympique podobně, jako se mu to v minulosti proti jiným favoritům povedlo s Plzní.

Sedminásobný francouzský šampion je ve skupině A stoprocentní, Sparta má o dva body méně. "Musíme se hlavně poučit ze zápasů Lyonu s Bröndby a s Rangers. Podle mého názoru Lyon čekal na chyby soupeře a pak je trestal. Chceme znesnadnit obrovskou ofenzivní kvalitu Lyonu, kterou po zisku míče má. Pokud se nám podaří uhrát nulu a získáme jakýkoli bod, budu spokojený. Ale neznamená to, že doma nechci vyhrát," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Olympique považuje za těžkého protivníka. "Lyon nemá jenom jednoho, ale spoustu kvalitních hráčů. Proto hraje každý rok poháry a většinou postupuje do jarní části. Mají skvělé hráče v ofenzivě. Jsou tam jedinci, kteří jsou nadstandardní. Nemyslím si, že to je o jednom hráči. Je to velice vyzrálé a dobře poskládané mužstvo. Je to velký favorit naší skupiny," uvedl sedmapadesátiletý kouč.

Letenští v srpnu podlehli ve 3. předkole Ligy mistrů jinému francouzskému celku Monaku 0:2 doma a 1:3 venku. "Očekávám podobný zápas jako s Monakem. Má podobnou kvalitu jako Lyon, i když s ním teď prohrálo 0:2. Je to srovnatelné. Bude to pro nás zápas, který nám doopravdy ukáže, na co máme nebo nemáme. Mám k Lyonu obrovský respekt. Budeme chtít ukázat to nejsilnější, co v nás je. Jakýkoli bodový zisk s Lyonem by možná znamenal postup do jarní části pohárů, které chceme hrát," prohlásil Vrba. Do vyřazovací fáze Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

Sparta doma porazila francouzské celky v pohárech v jediném z šesti utkání, od zdolání Marseille v listopadu 1991 tam nad nimi pětkrát za sebou nezvítězila. "Tuhle historii neznám. Přiznám se, že takhle hluboko jsem nešel. Na druhou stranu víte, že pokud česká mužstva hrají skupiny, dokážou překvapit a uhrát body i se soupeři, kteří jsou jasnými favority. Mám zkušenost s tím, že se nám to s Plzní několikrát podařilo a v některých zápasech jsme překvapili a uhráli jsme body, třeba s AC Milán. Doufám, že zítřejší večer prožiju podobně, jako se mi to už několikrát stalo, a že favorita potrápíme," konstatoval Vrba.

Jeho tým v neděli v lize porazil Pardubice 4:2. Proti Lyonu však hodlá udělat změny v sestavě. "Bude to o hodně jiný zápas, než jsme hráli teď v lize. I taktika na zápas bude jiná. Budou hrát i jiní hráči. To je realita. Musíte reagovat na soupeře a kvalitu, kterou má. Tomu bude odpovídat i sestava," podotkl někdejší trenér Žiliny, Machačkaly, Ludogorce Razgrad nebo české reprezentace.

K dispozici bude i Ladislav Krejčí mladší, který naposledy nastoupil na konci července. K dispozici měl být už v září, jenže si obnovil zranění. "Už s námi týden trénuje bez úlev. Je připravený. Otázka je, na jak dlouhou dobu, to vám nedokážu říct. Těší nás to, že po delší době, kdy měl problémy se svalem, to vypadá, že se uzdravil," řekl Vrba.

"Hráči se po zranění snaží dostat na hřiště co nejrychleji a někdy se bohužel stane, že se to uspíší a pak se léčba prodlouží o další čtyři týdny, což se stalo Láďovi. Strašně nás to mrzelo. Při druhé léčbě jsme byli mnohem opatrnější, nechtěli jsme nic uspěchat. Proto jsme čekali tak dlouho. Doufáme, že už je zdravotně stoprocentně fit," dodal přerovský rodák.