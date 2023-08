Sparťané podle Kuchty nemyslí na to, že mají jistou minimálně skupinu EKL

Praha - Podle útočníka Jana Kuchty fotbalisté Sparty nemyslí na to, že mají jistou minimálně účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Z čtvrtečního úvodního utkání 4. předkola Evropské ligy na hřišti Dinama Záhřeb si chtějí do domácí odvety přivézt dobrou výchozí pozici. Český reprezentant v rozhovoru s novináři také řekl, že kapitána Ladislava Krejčího po nepovedeném minulém týdnu nebylo třeba povzbuzovat.

Sparta se po roční odmlce jistě představí v hlavní fázi některého z pohárů. "Nedáváme si to ale do hlavy, chceme si zahrát Evropskou ligu a přivézt dobrý výsledek do odvety. Tyhle myšlenky by byly proti nám a určitě bychom to nezvládli, kdybychom na to mysleli," uvedl Kuchta.

Na souboj s obhájcem chorvatského titulu se naladil gólem v sobotním ligovém utkání v Teplicích (1:1). "Proti Kodani jsem měl pološance, ne úplné tutovky, ale cítil jsem se dobře. Teď se cítím úplně stejně a doufám, že zápas na Dinamu zvládneme a přivezeme si k nám do Prahy dobrou výchozí pozici," prohlásil šestadvacetiletý Kuchta.

Týden staré vyřazení z 3. předkola Ligy mistrů s FC Kodaň podle něj hodně bolelo. Po úvodní bezbrankové remíze v dánské metropoli skončila odveta na Letné po normální hrací době 1:1 a po prodloužení, v němž domácí dvakrát vedli, 3:3. V penaltovém rozstřelu ale Pražané neuspěli.

"Viděli jste, jaké jsme dostali góly, i když jsme se na to připravovali. Třikrát to otočíte a pak dostanete takový knokaut, góly jsme si zavinili sami. Pak to bolí a těžko to dostáváte z hlavy. Museli jsme se připravit na další zápas s Teplicemi, což nám výsledkově nevyšlo. Věříme, že teď už to zlomíme," řekl Kuchta.

Proti Kodani neproměnili penaltu Krejčí a Asger Sörensen. Právě Krejčí je tradiční exekutor, v lize proměnil devět pokutových kopů za sebou. Po vyřazení s Kodaní si náladu nespravil ani v ligovém duelu v Teplicích, kde byl v nastavení úvodního dějství vyloučen. Letenští v oslabení neudrželi vedení 1:0 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body.

"To se stává, pomáhá nám (Krejčí) pořád. Pomohl nám minulou sezonu, kdy dal nespočet penalt a pomohl nám k titulu. Holt si vybral tenhle moment, ale nic jsme mu neříkali. Všem nám to bylo líto. Je takový profík, že to zvládne i bez nás," podotkl Kuchta.

"Krejda je furt stejný a ví, že penaltu neproměnil, ale nic si z toho nedělá stejně jako my. To už je pryč, nedá se to vzít zpátky. Nikdo mu za to nenadával, to nikdo neměl v hlavě," mínil někdejší hráč Liberce, Lokomotivu Moskva nebo Slavie.

Dinamo v pondělí vyměnilo trenéra, Igora Biščana nahradil Sergej Jakirovič. "Ale filozofii bude mít nejspíš podobnou, protože má stejné hráče. Ukážeme si nějaké způsoby hry, abychom měli návod, jak na ně," poznamenal Kuchta, který si v české reprezentaci připsal 15 startů.

Na odchodu ze Záhřebu je brankář Dominik Livakovič, jenž na podzimním mistrovství světa v Kataru pomohl Chorvatsku k bronzu. Sparťané jej poznali v červencové letní přípravě, když s Dinamem remizovali 1:1. "Potvrdil, že je fantastický brankář. Když ale dostane šanci druhý brankář, bude dost kvalitní, jinak by nebyl v Dinamu Záhřeb. Bude to pro nás stejně těžké, jako kdyby Livakovič nastoupil," uvedl Kuchta.

Těší se na atmosféru v chorvatské metropoli. "Nikdy jsem v Záhřebu nehrál, vím, že jejich fanoušci jsou proslulí. Věřím, že naši fanoušci taky přijedou a podpoří nás, protože fandí neskutečně. Chceme jim za to poděkovat povedeným výsledkem, který si přivezeme do odvety," prohlásil Kuchta.