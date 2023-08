Sparťan Sörensen je připravený nastoupit, v Kodani ho podpoří kolem 25 známých

Kodaň - Kolem 25 známých přijede podpořit sparťanského stopera Asgera Sörensena na úterní úvodní zápas 3. předkola fotbalové Ligy mistrů na hřišti FC Kodaň. Sedmadvacetiletý Dán si návrat do rodné země užívá i proto, že v ní paradoxně za celou kariéru na klubové úrovni odehrál jediné soutěžní utkání, navíc před téměř 10 lety. Na tiskové konferenci ujistil, že je po vynechání sobotního ligového zápasu s Pardubicemi připravený proti Kodani nastoupit.

"Je to trochu speciální vrátit se domů, i když Kodaň pro mě není opravdový domov. Narodil jsem se tři hodiny jízdy odsud, v Silkeborgu. Znám ale stadion a místní lidi. Samozřejmě to trochu speciální je. Myslím si, že tu budu mít kolem 25 lidí," uvedl Sörensen.

V kádru Sparty působí i jeho krajané brankář Peter Vindahl a obránce či záložník Casper Höjer, který je však zraněný. Hlavním trenérem je Brian Priske, jenž dokonce v Kodani v letech 2016 a 2017 dělal asistenta. V realizačním týmu Pražanů jsou další tři Dánové - asistent Lars Friis, kondiční trenér Christian Clarup a hlavní analytik Lukas Babalola.

Sörensen na utkání v rodné zemi v dospělé kategorii není zvyklý. "V Dánsku jsem za Midtjylland odehrál jeden zápas domácího poháru a Brian (Priske) byl tehdy asistentem kouče. To bylo před 10 lety (v září 2013)," prohlásil bývalý mládežnický reprezentant.

Těší se na stadion Parken s kapacitou 38.065 míst, kde vedle Kodaně hraje i dánský národní tým. "Nastoupit tady bude pro mě speciální. Stadion znám jen z tribuny, když jsem sledoval reprezentaci. Bude to pěkná zkušenost. Atmosféra bude pěkná. Nedokážu si ale představit, jak hlasité to tu bude. Bude to hezké, proto hrajeme fotbal. Chceme plné stadiony a těšíme se na to, vychutnáme si to," řekl Sörensen.

Kodaň vstoupila do sezony pěti soutěžními výhrami, při nichž nastřílela 17 gólů. "V útoku vypadají hodně silně, v obraně musíme odvést dobrou práci. Není to jen o obráncích, ale celém týmu. Už jsme ale dokázali, že to vzadu dokážeme zavřít. Bude to výzva, na kterou se těšíme," podotkl Sörensen, který byl zvolen nejlepším obráncem i cizincem uplynulé sezony české nejvyšší soutěže.

"Hrajeme v rychlém tempu, chceme hrát s vysokou intenzitou s míčem i bez něj. Myslím si, že s takovou hrou můžeme Kodaň potrápit. Samozřejmě ve fotbale pořád rozhodují standardky, z nich je můžeme také potrestat," poznamenal bývalý hráč Salcburku nebo Norimberku.

U sobotní ligové výhry 5:2 nad Pardubicemi chyběl. "Proti Zlínu jsem měl malý problém, ale teď se cítím dobře a jsem připravený nastoupit," konstatoval Sörensen.