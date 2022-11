Sparťan Pavelka si kvůli euforii vítězný gól proti Plzni příliš nevybavil

Plzeň - Kapitán David Pavelka označil výhru fotbalistů Sparty 1:0 v Plzni za velmi důležitou nejen proto, že Pražané zvítězili v lize ve Štruncových sadech po 11 letech, ale i kvůli vývoji sezony. První triumf Letenských na hřišti Viktorie po 13 duelech nejvyšší soutěže zařídil právě jednatřicetiletý záložník trefou v 82. minutě. Kvůli velké euforii si gól moc nevybavil.

"Těší to hodně. Já jsem tady za celou kariéru vyhrál jednou a dneska podruhé. Vážím si toho. Nevyhrává se tady. Když pominu těch 11 let, vzhledem k této sezoně to byla strašně důležitá výhra," citoval Pavelku klubový web.

Trefil se poprvé v ligové sezoně. "Já to říkám vždycky. Góly jsou pro mě vždycky taková třešnička. Není to můj hlavní úkol. Dneska to zrovna bylo vtipné, protože jsme si s Jardou Zeleným před tou standardkou řekli, že se zkusíme vyměnit, že už jsme standardek měli hodně a zrovna to tam propadlo ke mně. Jsem hrozně rád, že jsme to dneska zlomili," řekl pětadvacetinásobný český reprezentant.

Gól vstřelil po rohovém kopu. "Jsem upřímně řečeno v euforii, takže si to moc nevybavuju. Vím, že to tam nějak propadlo na zadní tyč a já jsem se soustředil na to, abych to neposlal zase na tribunu, jako už letos asi osmdesátkrát. Takže jsem chtěl hlavně trefit bránu, nedávat takovou ránu," popsal Pavelka.

Sparta částečně napravila téměř dva týdny starý debakl 0:4 v derby na Slavii. "Trochu jsme změnili rozestavení, čehož si asi všichni všimli. Hlavně jsme Plzni chtěli vnutit fotbal, který jí není vlastní. Nesedělo jí to. Bylo vidět, že jim to nechutnalo. My jsme byli trpěliví a nakonec ta jedna šance přišla," uvedl někdejší hráč Slovácka, Liberce a turecké Kasimpasy.

Pražané odehráli první soutěžní duel po 13 dnech kvůli odkladu zápasu se Slováckem. "Když budu mluvit za sebe, tak pro mě tohle bylo hrozné. Ta pauza byla jako repre pauza. V té se vždycky hrozně trénuje. To se teď vyplnilo taky. Měli jsme hrozně těžké tréninky. Člověk vždycky trochu vypadne z herního rytmu. Pro mě to úplně výhoda nebyla. Myslím si ale, že jsme se na to připravili asi nejlépe z celé sezony. Celý tým jsme šli za plánem, který jsme měli. Plnili jsme ho na 100 procent od začátku do konce," řekl Pavelka.

Letenští z třetího místa na západočeského lídra ztrácejí devět bodů. Oba týmy mají k dobru středeční dohrávky. Viktoria hraje s nováčkem z Brna a Pražané vyzvou v repríze posledního finále domácího poháru Slovácko.