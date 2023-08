Sparťan Krejčí si ve skupině Evropské ligy přeje Liverpool nebo Leverkusen

Praha - Kapitána Ladislava Krejčího potěšilo, že fotbalisté Sparty postupem přes Dinamo Záhřeb do skupiny Evropské ligy vyvrátili kritické hlasy, že na evropské poháry nemají. V rozhovoru s novináři uvedl, že si v hlavní fázi druhé nejprestižnější evropské soutěže přeje Liverpool nebo Leverkusen.

Pražané po úvodní prohře 1:3 v chorvatské metropoli z minulého týdne dnes na Letné v odvetě závěrečného 4. předkola nečekaně zvítězili 4:1. "Jsem rád, že jsme potvrdili sobě i všem ostatním, kteří nás kritizovali, že na Evropu nemáme, opak. Teď na chvíli zalezou do díry a budou čekat na náš další neúspěch," řekl Krejčí.

"Je mi skvěle. Je to super pocit, hlavně v tom, že jsme si z herní stránky dokázali, že můžeme i proti takovým týmům předvádět naši hru a dokázat velké věci. Je to i náboj pro fanoušky, kteří nás chodí podporovat. Atmosféra i zážitky jsou o to větší. Zápas řadím v kariéře určitě vysoko. Je to velký úspěch. Věřil jsem, že můžeme dát čtyři góly," uvedl čtyřiadvacetiletý stoper.

Tři soupeři Sparty ve skupině vzejdou z pátečního losu. "Mám vysněné týmy, které bych chtěl dostat. Je to Liverpool nebo Leverkusen, a někdo, kde jsem ještě nebyl," prohlásil čtyřnásobný český reprezentant. V Leverkusen působí trio českých hráčů brankář Matěj Kovář a útočníci Adam Hložek a Patrik Schick, který by se měl v průběhu září vrátit do tréninku po červnové operaci přitahovačů na noze. S Kovářem a Hložkem působil Krejčí v minulosti ve Spartě.

Pražané se v odvetě s Dinamem Záhřeb prosadili už po necelých dvou minutách. "Jsem strašně rád za rychlý gól. Vlítli jsme do toho a věděli jsme, že nám to dá určitý náboj. Do průběhu utkání to bylo super," podotkl Krejčí.

Utkání za stavu 3:1 směřovalo do prodloužení, ale v 87. minutě posunul Letenské do hlavní fáze Evropské ligy Victor Olatunji. "Potvrzujeme to, co jsme ukázali na konci minulé sezony, že valíme za každé situace až do konce. V životě potřebujete, aby se vám to, co děláte, vracelo. Tohle jsou přesně ty momenty, kdy se utvrzujete v tom, že ta tvrdá práce je správná cesta a vrací se vám to tímhle způsobem," prohlásil Krejčí.

Připustil, že radost z postupu se euforii po květnovém zisku titulu nevyrovnala. "Upřímně nebylo to stejné jako po titulu, bylo to jinačí. Radost byla samozřejmě veliká, ale s titulem se to srovnávat nedá," řekl odchovanec brněnské Zbrojovky.