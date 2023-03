Sparťan Horák: Nemůžeme začít prodloužení a třikrát se nechat vyloučit

Praha - Dvakrát vedli hokejisté Sparty ve druhém čtvrtfinále extraligy nad Třincem, ale nakonec zápas ztratili a soupeř vyrovnal po výhře 3:2 v prodloužení sérii na 1:1. Pražané darovali šampionům z posledních tří dohraných sezon v nastavení hned třikrát přesilovku a v čase 67:34 rozhodl za přispění sparťanského obránce Michala Moravčíka Daniel Voženílek.

"Smůla to byla, ale když dáte soupeři tři přesilovky, tak to tam časem padne. To tak je, kór když má Třinec vynikající přesilovku. My nemůžeme začít prodloužení a třikrát se nechat vyloučit," řekl sparťanský centr Roman Horák, po jehož přihrávce v přesilové hře dostal v 34. minutě Vladimír Sobotka domácí do vedení 2:1.

"Hráli jsme s chutí, měli jsme pohyb, dostali jsme se stejně jako včera do vedení. Bohužel ve třetí třetině jsme od toho nechci říct upustili, ale malinko asi máte v hlavách, že bráníte výsledek. Dostali jsme Třinec trošku na koně. Mají prostě zkušené mužstvo. Prostě ten gól dali, bylo to 2:2, prodloužení jsme měli ta tři vyloučení a to rozhodlo," zhodnotil Horák zápas.

Sparta v neděli vedla už 3:0 a potom uhájila výhru 3:2. Tentokrát už neuspěla. "Víme, že Třinec je kvalitní mužstvo. Nic se neděje. Je to 1:1, jedeme tam. Myslím si, že jsme hráli dobře. Starty máme výborné. První část jsme lepší, jen musíme hrát šedesát minut a nedostávat se zbytečně pod tlak našimi chybami," prohlásil.

Třinec už v polovině třetí třetiny nepustil Spartu za stavu 2:2 přes dvě minuty z obranného pásma, ta velký tlak nakonec ustála. "Hodně to začíná z našich občas zbytečných chyb. Každopádně Třinec má kvalitní útok a kvalitní mužstvo. Nemůžeme čekat, že je budeme válcovat šedesát minut. Občas ty situace nastanou, zavřeli nás tam, ale to střídání se ubránilo. Člověku to samozřejmě nepřidá, když se na to dívá, ale tak to v hokeji někdy je," podotkl Horák.

V O2 areně, kde Sparta vytvořila v základní části nový rekord návštěvnosti, v neděli přišla nejvyšší návštěva letošního play off 13.250 diváků a dnes 12.312 diváků. "Je tady vždycky super atmosféra, za což děkujeme divákům. Jen škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Každopádně je to 1:1 a série bude dlouhá," podotkl Horák před pokračováním, které bude určitě i v neděli v Praze.

Ve čtvrtek a v pátek se bude hrát v Třinci. "V první řadě nás čeká určitě nějaká regenerace, podívat se na video. Přečíst, co tam Třinec dělá. A jak my to chceme hrát. Je to pořád dokola, taková klasika. Ale hlavně ta regenerace je v play off důležitá," nastínil Horák přípravu na pokračování boje o semifinále.