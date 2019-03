Praha - Fotbalista pražské Sparty Adam Hložek se v 16 letech, sedmi měsících a 15 dnech stal nejmladším střelcem první ligy. Mladý záložník díky gólu Plzni o pouhé tři dny překonal dosavadní rekord samostatné nejvyšší soutěže Tomáše Pilíka z roku 2005.

Hložek ve šlágru 24. kola na Letné otevřel skóre v desáté minutě hlavou a zapsal se do historických tabulek. "Samozřejmě je to pro mě velká čest a zároveň velká motivace do další práce. Dneska ten gól byl důležitý, ale důležité jsou hlavně tři body a výhra 4:0," řekl Hložek novinářům.

Při svém střídání v 81. minutě si od domácích fanoušků vysloužil bouřlivý aplaus. "Je krásný pocit, když stadion vyvolává vaše jméno, byl jsem v euforii," přiznal Hložek. "Před zápasem jsem byl docela dost nervózní, ale od toho prvního hvizdu to ze mě spadlo," dodal.

Talentovaný ofenzivní hráč v této sezoně zasáhl do osmi ligových zápasů, debut v nejvyšší soutěži si odbyl loni v listopadu na hřišti Karviné. Premiérový soutěžní gól za Spartu vstřelil Hložek v říjnovém utkání domácího poháru proti Slavoji Polná.

"Určitě jsem tolik zápasů nečekal, ale myslím, že je to odměna mé tvrdé práce. Je to pro mě čest a je to krásné," konstatoval rodák z Ivančic.

Velkou poklonu mu složil trenér Sparty Zdeněk Ščasný. "Hložek je mimořádný talent, nehraje proto, že má šestnáct, ale proto, že si to zaslouží. Od první chvíle, během podzimu, kdy jsme to blbě kousali a nehráli dobře, on byl jeden ze světlých momentů," uvedl Ščasný na tiskové konferenci. "Je stejný v trénincích i v zápasech. Ne že by neměl respekt, ale nemá strach, je sebevědomý, silný na balonu, roste z něj vynikající fotbalista," přidal kouč třetího týmu tabulky.

Nechtěl srovnávat Hložka s bývalým kapitánem reprezentace Tomášem Rosickým. Současný sportovní ředitel Sparty také zářil už jako teenager. "Jsou si podobní jenom věkem. Tom byl odlišený hráč, měl něco úplně jiného, byl typologicky jiný. Je úžasné, že v tomhle věku hraje ligu a jsem rád, že oba začali pode mnou. To je příjemné," řekl Ščasný.

Nejmladší střelci v historii první ligy:

1. Adam Hložek (16 let, 7 měsíců),

2. Tomáš Pilík (16 let, 7 měsíců),

3. Václav Kadlec (16 let, 11 měsíců).