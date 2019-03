Ostrava - Ani s útočníkem Miroslavem Formanem, který dnes poprvé zasáhl do série předkola play off hokejové extraligy proti Vítkovicím, nepřišlo na hokejky Sparty střelecké zlepšení. Navzdory velké střelecké převaze Pražané i druhý zápas v Ostravě prohráli 1:2 a doma ve čtvrtek budou odvracet vyřazení a konec sezony.

"Z naší strany to byl super zápas. Hráli jsme takový play off hokej, byl to vyrovnaný hokej, chvílemi jsme byli i lepší. Bohužel nás trápí koncovka a nedáváme góly, to je náš největší problém," řekl po utkání Forman novinářům.

Sparťané se po pondělní porážce rozhodli daleko důrazněji dohrávat souboje na brankovišti a výsledkem bylo i několik potyček před gólmanem Patrikem Bartošákem.

"Určitě jsme na tom zapracovali. Šli jsme vždy do brány, byli jsme připraveni na dorážky, bohužel nám to vždy v rozhodujících chvílích přeskočilo a netrefili jsme odkrytou bránu. Ale to je hokej a v play off to tak je," krčil rameny Forman.

Měl alespoň malou radost, že se takovou taktikou povedlo gólmana Bartošáka občas vyvést z klidu. "Říkali jsme si, že je trochu labilnější, že do něj budeme chodit, ostatně se na to může těšit i v Praze. Byli jsme rádi, když udělal nějaký faul a šel tam do nás. Je to super pocit, když rozhodíte jejich nejdůležitějšího hráče. Dneska se nám to povedlo, bohužel jsme to nevyužili gólově," řekl Forman.

Vítkovice Pražany ani v jednom utkání nepřehrály, přesto byly produktivnější a mají mečbol. Podle Formana musí Sparta doma zlepšit efektivitu.

"Ve hře celkově bych nic neměnil. V pondělí jsme byli lepší, dneska jsme byli lepší. V prvním zápase nám chyběl drajv, dneska jsme ho tam měli a měli jsme vyhrát. Jezdili jsme a hráli do těla. Bojovali jsme. Ale hraje se na góly. Na jeden se těžko vyhrává," povzdechl si Forman.

Brankář Bartošák si dnes připsal 33 zákroků, útočník Sparty ale jeho výkon nepřeceňoval. "Gólman určitě chytá výborně, ale my z něj trochu toho hrdinu děláme, když to tam nejsme schopni doklepnout. Gólových šancí jsme měli více, ale neskládáme zbraně a dokud Vítkovice nebudou mít tři výhry, nic nekončí. Doma taky můžeme dvakrát vyhrát," dodal Forman.